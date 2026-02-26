深圳美食｜17間必吃燒鵝：黑棕鵝/馬崗鵝　新鮮出爐脆皮肉香多汁

一口剛出爐的燒鵝，在老廣心中是獨一無二的存在，去店裏斬料，真得靠搶，上莊、下莊、左腿、右腿，都有講究。本次整理17家燒鵝，有老字號，有新品牌，歡迎來評論區繼續推薦。



1. 金至尊燒鵝

在新洲路邊上開了20多年的燒臘店，是許多新洲人加菜的選擇。早上11點左右一爐，下午4點多一爐，稍晚一點就會搶不到。滷水鴨掌亦、燒鴨燒鵝都是常常會點的。

店名：金至尊燒鵝

地址：福田區新洲南路3121號（皇悦酒店對面）

營業時間：10:30-20:30



2. 燒鵝佬

深圳燒臘TOP1的燒鵝佬，每天都要特意來蹲點才能吃到，7斤重清遠黑棕鵝，肉質鮮美，脂肪分佈均勻。230至250℃爐火鎖住鵝肉水分，只賣出爐黃金1小時。

皮脆選上莊，肥美選下莊。個人更喜歡下莊，讓師傅保留了整隻鵝腿不斬件。配上秘製酸梅醬，一口爆汁、油脂香溢。不愛吃肥的亦可選擇上莊，肉質緊實，過足肉癮。

店名：燒鵝佬·脆皮燒鵝

地址：福田區卓悦中心東區負一樓B1107

營業時間：11:00-15:30｜16:30-21:00



3. 先記燒鵝王

來自福永的30年燒鵝老店，連續兩年蟬聯大眾點評必吃榜，首次入駐商場。

金牌燒鵝有「表皮薄而脆，肉香多汁，散發荔枝柴果木香氣」的特點，經過八大工序匠心製作，是本地食客濃度超高的一家粵菜館。

店名：先記燒鵝王·本地粵菜

地址：寶安區創業二路61號大悦城中心三層L330

營業時間：11:00至14:00丨17:00至21:30



4. 陶陶居

來陶陶居吃飯必點的陶陶居百年燒鵝，選用重達7.5斤的清遠黑棕鵝，肉質鮮美，脂肪均勻，最合適用來製作廣府燒鵝。

而且在明檔裏可以看到從風乾、上色、烘烤、切盤等步驟。趁熱吃一口爆汁，鵝皮正脆，還要搭配酸梅汁解膩。

店名：陶陶居

地址：深圳多家分店

營業時間：10:00-22:30（僅作參考，不同分店營業時間略有不同）



5. 飯聚品味

飯聚，從當年水圍店創始，就是諸多老饕的秘密基地。

這家飯聚品味，招牌果木馬崗燒鵝，選用新鮮宰殺的馬崗鵝，上4次自制的皮水，再用荔枝木燒製，這樣烤出來的燒鵝，外皮酥脆沒有渣，內裏的鵝肉不幹不柴，沒有過多的調味，更能吃出鵝的香味。

店名：飯聚品味·順德菜

地址：南山區前海路麗灣大廈三樓

營業時間：11:00-14:30丨17:00-21:30



6. 湛記佬

白石洲開了30多年的「海鮮大排檔」，接地氣的店面、略帶歲月痕跡桌椅板凳、圍在桌邊上大快朵頤的食客，加上吵鬧的環境，是大排檔獨有的煙火氣。

他們家的燒鵝用的也是黑棕鵝，肉質鮮美，脂肪分佈均勻。以高温爐火窯燒鎖住鵝肉水分，紮實的鵝肉+發亮且透光的脆皮+秘製酸梅醬，一口爆汁，油脂香溢。

店名：湛記佬海鮮

地址：南山區石州中路14號

營業時間：11:00-14:00丨17:00-次日03:00



7. 潭記燒臘

景田街坊日常打卡的燒臘店，每天至少出兩次爐，上午10點和下午4點半，打算買回家加餐的朋友們盯準時間過來。

堂食可以選擇碟頭飯，他家的燒鴨飯是買的最好的，皮脆略帶汁水，碟頭飯還送例湯，胡蘿蔔薏米，潤喉正好。

店名：潭記燒臘

地址：福田區紅荔西路7018凱旋豪庭A、B座113

營業時間：10:00-20:30



8. 利寶閣

利寶閣是深圳老牌酒樓之一，招牌的脆皮燒鵝，選用6斤半到7斤的黑鬃鵝，吹氣上皮水，再風乾12小時。

在烤爐燒一個鐘，表皮呈棗紅色，就出爐。即燒即賣，外皮焦香酥脆，鵝肉鮮嫩多汁。入口皮脆肉香，油香四溢，還可以搭配一份燒鵝汁燴飯。

店名：利寶閣

地址：深圳多家分店



9. 蛇口德記老字號燒臘店

開在巷子裏的德記老字號燒臘，96年至今，已經開了30年。僅此一家，沒有分店。傳統炭火燒鵝是他們家的招牌，皮脆肉嫩，咬一口汁水很足，搭配的酸甜醬是靈魂，蘸上一點口感更有層次。

店名：蛇口德記老字號燒臘店

地址：南山區南水路南水步行街55號

營業時間：07:30-20:30



10. 鵝最好

南光花園17年老字號，路過透明的燒鵝窗口，看着師傅手起刀落斬件時飛濺的肉汁，忍不住直流口水，不少食客稱它家是南山最好吃的燒鵝之一。

它家燒鵝飯排深圳第3，選擇套餐會搭配老火湯、青菜和秘製酸菜，燒鵝部位隨機，想吃指定部位可以加錢。其他推薦：燒鴨瀨粉、蜜汁叉燒飯、檸檬茶。

店名：鵝最好

地址：南山區海德二道南光花園7棟1樓9號商鋪

營業時間：09:00-21:00



11. 新發茶餐廳

對黃貝嶺人來說，新發是他們的「飯堂」。不僅如此，作為最早24小時全時段營業的茶餐廳之一，它也應該是很多深圳人心中的茶餐廳「大哥」，燒臘也十分出彩。

叉鵝飯+凍檸茶，打工人仔的午餐標配，燒臘款式一應俱全，深入媽媽心，下班時分一通電話：「記得打包一份叉燒回來加菜」。

店名：新發茶餐廳·黃貝嶺店

地址：羅湖區鳳凰路152號

營業時間：全天



12. 大聰燒鵝

開在河背村的老字號「大聰燒鵝」，2001年開業至今，25年僅此1家，沒有分店。很多老梅林都來吃過，被稱為「梅林燒鵝之光」。燒鴨飯更是在點評網上排名深圳第2。

燒鴨燒鵝每天分上午10點一批，下午三點一批。阿姨告訴我們，他家燒鵝燒鴨都是由木炭現烤，這樣烤出的才會色澤油亮。掛在櫥窗裏，就像鍍上一層古銅色高光。

店名：大聰燒鵝

地址：福田區下梅林梅麗路富盛花園A棟116號

營業時間：10:00-20:00



13. 肥妹燒臘

在水圍開了17年的肥妹燒臘，總店開在翠竹。醒目招牌的招牌下，吃飯時間時刻總是能看見一堆外賣員拿餐。

會講粵語的店員、電視播着翡翠台、口頭抄牌式下單，給人一種老式港式茶餐廳的感覺，燒臘是熟客們的一貫選擇。

店名：肥妹燒臘

地址：福田區金田路2004號辛盛大廈

營業時間：10:00-21:00



14. 程記燒臘快餐店

在松園路開了30多年的程記，許多初中讀紅嶺中學的人應該吃了他們家好多年。招牌秘製蜜汁叉燒飯是每次必點，「來這裏吃一定要用湯汁拌飯，才夠味道。」

店名：程記燒臘快餐店

地址：羅湖區松園路與松園南街交叉口南

營業時間：10:00-21:00



15. 華香鵝

華強北初期便存在的老字號深井燒鵝店，店面很小，僅七、八張桌子，但不妨礙每天吃飯時間人多到爆。說起燒臘，福田人推薦名單裏定少不了華香鵝。

店名：深井華香鵝快餐店

地址：福田區華髮北路101號

營業時間：10:30-21:00



16. 下村新強記

公明朋友推薦的燒臘店——新強記，成立於1998年，已經開了27年。「金鵝銀瀨」是公明人吃燒鵝的標配組合，滑溜溜的瀨粉淋上燒鵝汁，十分入味。

店名：下村新強記燒鵝店

地址：光明區公明街道下村路32號

營業時間：07:00-21:30



17. 金多寶明爐燒鵝

住在366大街附近，應該很少人不知道這家燒味店。中午吃飯時間店裏基本坐滿，外賣窗口前也有人排隊打包。

招牌的燒鵝，兩個人吃建議點一份例牌一份青菜加兩碗白飯，再一人一瓶玻璃樽裝維他奶，完美一餐。

店名：金多寶明爐燒鵝

地址：南山區留仙大道新圍村新華大廈1棟3號鋪

營業時間：09:30-20:30

