深圳美食｜老字號大排檔必試鹹香鹽焗鵝掌翼　椒鹽瀨尿蝦隻隻酥脆

今天去吃深圳30年「海鮮大排檔」。



必吃2大招牌：鹽焗鵝掌翼、椒鹽瀨尿蝦

南山老店排行榜TOP1

今天去吃一家在白石洲開了30多年的「海鮮大排檔」。接地氣的店面、略帶歲月痕跡桌椅板凳、圍在桌邊上大快朵頤的食客，加上吵鬧的環境，這就是大排檔獨有的煙火氣，粗而不燥。

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老闆本人就是當家大廚，「95年的時候，我在羅湖國貿當總廚啦。1998年乾脆自己出來開店，算下來已經炒了30多年菜了。」大眾點評很少有收錄18年以上的老店，湛記佬就是為數不多的一個。

最多人推薦「鹽焗鵝掌翼」

最多回頭客推薦「鹽焗鵝掌翼」，每天要做100多份才夠賣。「堂食的、外賣的或者吃完再打包一份帶走的都多，還有些人讓我寄過去的。所以我們還要搞個真空包裝。」肉質緊實的掌翼，啃着鹹香惹味，吃完都忍不住吮手指，回味無窮，不愧是店裏的頭牌。

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120天黑棕鵝，先飛水後滷煮，現炒粗鹽焗

這個滷汁用來十幾種藥材熬的

「用的是養夠120天黑棕鵝，只有養夠這個時間的才能叫大鵝，肉才夠足夠好。」摘出一整盤鵝掌翼後，先焯水再以秘製滷汁浸泡滷煮。「這個滷水啊好多人想學，都學不會，我用了十幾種藥材加鵝掌熬了兩、三個小時。」滷好的鵝掌翼，分批包裹在錫紙裏，以炒過的粗鹽焗鎖水分，才會脆皮入味。

第二招牌「椒鹽瀨尿蝦」

瀨尿蝦個大肉厚，椒鹽是店裏最受歡迎的做法。帶着避風塘油爆炒過後，只只鹹香酥脆，關鍵是店裏會幫忙開殼，不用自己動手就能吃上滿滿當當的帶膏蝦肉。

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瀨尿蝦選擇很多，有膏/沒膏/本地/進口

最多人選椒鹽炒，吃起來脆香脆香

瀨尿蝦的選擇很多，帶膏or不帶，還有一款超級大的泰國富貴瀨尿蝦，價格稍有差異。先在迅速過油，再用以洪火快上快落幾分鐘，蝦就均勻裹滿椒鹽，吃着是一個鮮。

熟客吃了很多年的招牌菜

1. 避風塘炒蟹

在海鮮池挑了一隻羔蟹做避風塘炒蟹，油炸過的蟹肉夾着蟹膏，極易掉渣，蟹殼內的肉還是依舊鮮嫩，得益於師傅操作鍋爐時的熟練，大火猛炒，鑊氣十足。

2. 白切湛江雞，230天走地閹雞

「雞有雞味」是廣東人吃雞的最高評價，而白斬雞更考驗雞的底子如何。這家店用的是放養230天閹雞，皮下脂肪豐腴，有嚼勁且肉更香。過了冰水的白斬雞，皮脆肉嫩，放涼後才斬件，汁水保留得更好，推薦蘸沙薑蒜蓉。

3. 鹽焗花螺&辣汁浸花螺，深圳第1

花螺，海鮮大排檔必點菜之一，可選白灼、鹽焗或香辣做法。辣汁煮花螺，吃着更加濃郁入味，推薦給重口味的朋友。常規的鹽焗也十分惹味，能吃出鮮甜，螺肉一挑就出，爽脆的肉配上芥末醬油，味道最好。（花螺尾巴記得要去掉再吃噢）

4. 秘製脆皮燒鵝

燒鵝用的也是黑棕鵝，肉質鮮美，脂肪分佈均勻。以高温爐火窯燒鎖住鵝肉水分，紮實的鵝肉+發亮且透光的脆皮+秘製酸梅醬，一口爆汁，油脂香溢。

5. 蒜蓉蒸生蠔王，手掌大

聞名遐邇的生蠔，蒜蓉蒸基本不會踩雷。每日新鮮運到店的生蠔，個頭跟手掌一樣大，蒸出來汁水保留得很好，吸足蒜香，辣得過癮。

6. 九轉大腸

大腸肥嫩豐厚，處理得乾淨。先焯水後油炸，上了一層糖色後，入味十分。外皮微彈牙，整體油潤而不過膩。

7. 招牌香茅羅氏蝦

羅氏蝦對邊開，與香茅、辣椒等香料油炸，將辛香都逼進肉裏，入眼金黃，蝦肉Q彈。

8. 石橄欖羅漢果豬肉

廣東人的餐桌之上，總愛以一碗老火湯開始，以一碗收尾。羅漢果搭配石橄欖燉出來的土豬湯，口感清甜，十分潤喉。

9. 撈鄉下粉

撈粉的靈魂是吃前淋上的香油。「花生油要用土榨的才好吃，水分少更香。加上醬油、花生米、芝麻和沒泡水的蒜米。」嗦起來順滑爽口。

營業到凌晨的煙火氣大排檔

華燈初上，大排檔內已是人頭洶湧，喧喧嚷嚷，幾碟小炒，幾口啤酒，或高談闊論，或閒話家常，每天營業到凌晨三點，非常熱鬧。

60+種海鮮，現撈現炒

在海鮮大排檔吃飯，點菜不再是「紙上談兵」。先去海鮮池逛一圈，阿叔要吃什麼當場撈、公道稱當場稱，再和服務員講做法，生猛海鮮就變成一碟碟桌上熱菜。「有得撿才叫大排檔啊嘛~」

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深圳第2家，開在南山地鐵站附近

湛記佬南山新店，就在南山地鐵站附近。不僅用餐環境寬敞了，還有包房，更適合請客的朋友們。

湛記佬海鮮

點評人均：165元人民幣

白石洲店：

地址：南山區石州中路14號

交通：地鐵2號線紅樹灣站D口

營業時間：11:00-14:00；17:00-次日3:00

*有停車場

南山新店：

地址：南山區億利達綜合樓1層

交通：地鐵11//12號線南山站H口

營業時間：11:00-次日2:00

*停車導航億利達村東門，G出口旁進車

