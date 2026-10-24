佛山美食｜老字號酒樓歎魚生薄如蟬翼超爽口　古法灌湯燒鵝會飈汁

嘴刁的佛山人，都被這家「老字號」的煙火氣征服了！



興富喜宴傾力還原20年前宵夜煙火氣，追求食之本味，順時而食，20餘年粵菜星廚掌勺，從傳統中創新。

有口皆碑的老字號酒樓，飲茶食飯樣樣掂！

飲茶食飯，來興富喜宴

佛山人心中「飲茶食飯」的白月光之地，南海老字號酒樓——「興富喜宴」必佔有一席之地。

30多年來，憑順德魚生鮮嫩刺身、古法匠心製作和傳統粵菜風味，深深地根植在了老廣的記憶之中。每日高朋滿座，深受街坊歡迎。

20餘年粵菜星廚掌勺 從傳統中創新

生猛海鮮現撈，傳承粵式美食精髓。興富喜宴多年來一直堅持使用新鮮食材，手工製點，拒絕半成品，每一份菜餚都是滿滿的誠意。

有了靚食材，真材實料，靠手藝說話，店裏資深主廚帶領原海印橋腳知名宵夜團隊，師傅落足心機、鑊氣十足，這裏的出品更值得期待了！

解鎖粵式盛宴

興富喜宴對於「鮮」的掌握度，無需多言，從粵式茶點到精緻粵菜、從傳統到創新，應有盡有。

不鮮不食，帶味蕾開啟清涼之旅

1. 金雕錦繡刺身拼盤

金雕錦繡拼盤是招牌特色，精選活魚，多層把關，現點現切，每一條都要「持證上崗」，能追溯來源，保證夠新鮮夠乾淨。精緻的雕刻擺盤，光是造型就讓人眼前一亮。

+ 3

晶瑩剔透的刺身肉質細膩鮮嫩，厚切三文魚，肥美甘甜入口飽滿，一口下去，油脂豐盈，瞬間充盈唇齒，加點芥末醬油一口滿足！還可以搭配清爽的配菜，清透軟滑，入口如果凍一般。

2. 時尚風生水起

這道就是順德撈起的「潮牌版」——薄如蟬翼的魚片、三文魚條、海蜇絲、炸芋絲……堆成彩虹山，澆上特調酸甜醬汁，上桌先拍十張照。筷子一起攪，「撈得風生水起」，每一口都脆、糯、鮮、甜在嘴裏放煙花。

還有這些傳統粵味

剔去脊骨和細刺的魚片，爽口彈牙，佐之十多種配料入嘴爽口彈牙，滿口留香。入口先是清新的佐料香，細細品嚐就是魚肉鮮！甜！爽！清甜的口感瞬間激發了味蕾，回甘無比，薄厚均勻的魚生新鮮到直接在你舌尖「跳舞」，微微的油脂加上肉質的鮮甜！這種美味，食完再講！

1. 古法灌湯燒鵝

古法灌湯燒鵝，也是興富喜宴的頭號招牌！新鮮出爐的燒鵝帶火上桌，儘可能地延長舌尖的美妙體驗。

斬切成塊時皮肉分而不離，燒鵝皮微微透光，燒鵝肉緊緊地包裹着骨頭，入口可以感受到肉質吸收了油脂的甘香，入口酥化，緊緻而嫩滑，細細咀嚼，還有汁水從齒縫間飈出！

2. 避風塘脆皮蝦

酥脆可口的避風塘脆皮蝦誰還沒吃過！金蒜粒和麵包糠炒得焦香酥鬆，裹滿蝦身，的香味與鮮蝦味相互融合，蝦殼炒至咔咔脆，殼肉分離，連殼都能直接嚼，輕輕一掰就能看到內裏飽滿厚實的蝦肉，鹹甜的味道讓人沉淪！

3. 飆煙乾炒牛河

對於廣東小夥伴們來說，出門吃粵菜，一定少不了乾炒牛河~1份合格的乾炒牛河，最基本的也是最重要的就是猛火急攻，有鑊氣！

上桌還冒着鍋氣，精選牛肉鮮嫩部分，自有的肉香被很好地保留。河粉晶瑩剔透，乾爽有韌勁，每條都上了醬油色卻不會斷，一撮炒粉吃進嘴裏，誘人的味道在口腔中散開，吃到後面還有淡淡的焦香。

4. 赤小豆粉葛豬踭煲鯪魚

廣東人的飯桌，少不了一碗老火靚湯，廣式老火湯的教科書——赤小豆粉葛豬踭煲鯪魚，鯪魚煎香再入鍋，湯色奶白濃郁，一開蓋滿屋飄香。配上粉糯的葛根、豬踭、雞腳……滿滿當當的食材，將清甜、魚鮮、肉香全融在湯裏，十分滋潤~

5. 野黃皮啫黃鱔排骨

啫煲中的經典——啫黃鱔排骨可不能錯過！許多老廣都是從小吃到大，掀開砂鍋蓋，「啫啫」聲伴着白煙冒出來，黃皮果的酸香直衝鼻腔。

新鮮黃鱔高温猛啫，才能有爽彈緊實的口感，黃鱔肉質Q彈，肥厚彈牙，排骨焦香入味，野黃皮的微酸直接把肉鮮吊出來，酸甜鹹鮮平衡得剛好。

6. 招牌菠蘿包&葱油餅

這裏的葱油餅好像不是我們印象中的那樣，有臉那麼大！怪不得叫38D葱油餅，入口「咔滋咔滋」脆，回味無窮。

這裏的招牌菠蘿包真的有菠蘿，以後不用去廣州，在我們佛山大瀝都能吃到啦！

親朋歡聚、喜慶宴席，宴請聚餐從此有了新去處

家喻戶曉的美食明星「興富喜宴」，承載了無數佛山人的記憶。一說到喝早茶、過節聚會、生日聚餐，首先就會想到興富喜宴！就連很多廣州人周末一時興起，想來頓地道粵菜、魚生、刺身...驅車就來這吃。

+ 3

不僅菜品是地道，連裝修都是具有廣式特色的典雅裝潢。入門即見晶瑩透亮的水晶燈，高低錯落，空間層次豐富而不散亂。用餐環境寬敞明亮，落地窗可望到街景，盡顯舒適之感。

私密感十足的雅緻包房，典雅別緻的裝飾，讓食客能得到視覺與味覺的雙重享受。還可以承接生日宴，寶寶滿月宴等聚會宴請，粵菜和早茶也能同時滿足～

興富喜宴

店鋪地址：佛山市南海區廣佛新幹線創客廣場B座

營業時間：07:00-14:00、17:00-02:00



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