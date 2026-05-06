廣州美食12大推介｜¥13起！窩蛋牛肉煲仔飯／脆皮乳鴿／粵式茶樓

廣州美食｜自高鐵開通後，部分港人都喜歡逢假期就到鄰近城市北上玩樂，去一個小旅行，其中廣州都是熱門地之一。《香港01》好食玩飛記者搜羅廣州多間美食，例如招牌米芝蓮煲仔飯超記、即叫即蒸茶樓祿運茶居、香濃榴槤糖水蘭芳園等。即睇廣州12大美食！



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廣州美食【1】超記煲仔飯——米芝蓮必食窩蛋牛肉飯

超記煲仔飯是一間擁有超過30年歷史的老字號，以傳統明火烹製煲仔飯聞名，並多次榮登米芝蓮必食榜。其臘味煲仔飯和窩蛋牛肉煲仔飯都是招牌，網民讚用料十足、飯焦香脆。其他口味包括香菇滑雞煲仔飯、排骨煲仔飯、田雞煲仔飯、黃鱔煲仔飯等都是大熱。除了煲仔飯，店裡還有燉湯、粥粉麵飯等其他選擇。煲仔飯的價位大約在¥15至¥33之間，性價比高。

超記煲仔飯

地址：荔灣區龍津東路723號

交通：地鐵1號線陳家祠B口，步行約590米

營業時間：10:00-21:00



廣州美食【2】祿運茶居——爆餡蝦餃王＋荔灣艇仔粥

來到廣州當然不可以錯過粵式茶樓，祿運茶居深受本地人和遊客歡迎，全部點心即叫即蒸，金牌蝦餃王、金莎脆皮紅米腸、荔灣海鮮艇仔粥和金蒜豉汁蒸排骨都是必食點心。燒雞也是招牌菜之一，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁。人均大約在¥77左右，茶樓裝修懷舊，充滿廣式風情。

祿運茶居

地址：天河區六運一街17號文昌商務樓1-3樓

交通：地鐵1/3號線體育西路站B口，步行220米

營業時間：08:00-21:00



廣州美食【3】蘭芳園——香濃榴槤糖水

蘭芳園是一間粵式糖水老字號，以其首創榴槤糖水聞名，大大塊新鮮榴槤果肉，搭配椰汁和西米，齒頰留香，榴槤控不容錯過！另外也有雙皮奶、楊枝甘露、焦糖布丁等超多選擇，不食榴槤都可以食到少見甜品。

蘭芳園榴槤糖水(惠福西店)

地址：越秀區惠福西路26號首層

交通：地鐵1號線西門口地鐵站A口，步行480米

營業時間：12:00-22:30



廣州美食【4】凌記瀨粉——永慶坊西關風瀨粉

位於永慶坊附近的凌記可謂享負盛名，主打各式麵食和西關風瀨粉，其中招牌瀨粉、牛腩撈粗麵、和腩汁豬腸粉廣受好評，其瀨粉的口感較黏稠，湯底濃郁，充滿冬菇和蝦米的鮮味，單看照片不像香港常見的瀨粉。小店雖然坐落旅遊區，但價格實惠，人均約¥20左右，店員亦非常熱情，不妨來個新嘗試。

凌記瀨粉

地址：荔灣區泮塘路仁威祖廟斜對面

交通：地鐵5/11號線中山八路A口，步行約660米

營業時間：06:30-22:00



廣州美食【5】銀記腸粉——啖啖肉牛肉腸

銀記腸粉店創始於1958年，也是廣州擁有悠久歷史的老字號，其傳統布拉腸粉以「粉薄、味鮮、爽滑、口感獨特」著稱，金牌牛肉腸粉、銀記三寶腸（三寶豬肉、牛肉和叉燒）都是大熱之選，口感嫩滑且啖啖都是料，此外還有粥品及廣式小食！

銀記腸粉

地址：廣州市天河區天河北路392號

交通：地鐵11號線龍口西站A口，步行510米

營業時間：7:00−23:30



廣州美食【6】文記河粉——超薄牛腩腸粉

文記河粉是本地人都推薦的小店，以傳統竹編製作的超薄腸粉，口感細膩，吹彈可破，配上秘製醬油、自製辣椒醬，不會過鹹，帶來剛好的辣椒香，是完美配搭。推薦必食入味的牛腩腸粉和口感豐富的牛雜腸粉，人均約¥15。

文記河粉

地址：廣州市荔灣區西華路418號金平大樓1153檔

交通：地鐵8號線陳家祠站F口，步行約790米

營業時間：星期二至日8:00-14:00



廣州美食【7】騰元生煎——爆汁酥脆生煎包

騰元生煎以其皮薄餡大的生煎包而大獲人氣，生煎包底部煎至金黃酥脆，內餡湯汁飽滿，肉質鮮美，都僅需¥13。 除了生煎包，紅豆沙都驚艷到食客，紅豆沙熬得細膩，沙沙的口感，帶著淡淡的陳皮香，與生煎包一鹹一甜的組合，非常過癮，是值得一試的街頭小吃！

騰元生煎

地址：越秀區六榕街道西華路439號之一（星璽廣場對面）

交通：地鐵8號線陳家祠站F口，步行約840米

營業時間：7:30-14:00／16:00-20:00



廣州美食【8】亞信四季飲——廣州本地茶飲品牌

亞信四季飲是廣州本地茶飲品牌，一大亮點就是店舖每個季節都會根據時令食材制定新菜單，讓客人品嘗到新鮮的材料。當然菜單上也有常設飲品，奶花系列就是其招牌，包括芒椰奶花、抹茶椰奶花，食客都讚口感順滑、而且味道很香，位置上亞信四季飲更在騰元生煎包的旁邊，可以一次過食晒兩間！

亞信四季飲（西華路店）

地址：荔灣區西華路439號

交通：西華路巴士站步行10米／地鐵8號線陳家祠站F口，步行約840米

營業時間：11:00-21:30



廣州美食【9】大鴿飯——米芝蓮紅燒乳鴿

大鴿飯在廣州起家，其後再到深圳設店，曾獲得米芝蓮推介。 餐廳以乳鴿為特色，招牌菜色包括紅燒乳鴿和鹽焗乳鴿，紅燒乳鴿外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁。 此外，黑松露大鴿飯也廣受好評，鴿肉和黑松露的香氣與米飯完美融合。 餐廳還有其他菜式如鴿雜煲、啫啫鴿雜煲等。 價格方面，單點乳鴿約¥49起，雙人套餐則由¥193起。

大鴿飯

地址：越秀區西湖路68號201、301房（大佛寺對面）

交通：地鐵1/2號線公園前站D口，步行360米

營業時間：11:00-21:30



廣州美食【10】向群飯店——米芝蓮推薦30年老字號

向群飯店是一間開在老城區的傳統粵菜館，承載了超過30年的功夫沉澱，不僅多次榮登米芝蓮推薦榜單，也被列入廣州必吃榜。這裡非常有老西關的韻味，用餐時周邊多是本地街坊拉家常，煙火氣十足。推薦必食包括口感獨特的釀炸面腸粉、爽脆入味的向群脆魚皮，以及鑊氣十足的豉油皇鵝腸。在這裡用餐，不僅能品嚐正宗粵菜，還能順帶感受周邊濃厚的老廣生活氣息。

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向群飯店

地址：荔灣區龍津東路853-857號

交通：地鐵1號線西門口站A口，步行約730米

營業時間：11:00-14:30 / 17:00-21:30



廣州美食【11】惠食佳——教科書級別的米芝蓮啫啫煲

惠食佳在廣州老牌飯店中絕對是教科書般的存在，即便在平日下午兩點依然高堂滿座。這家店最難得的是既保留了傳統粵菜的精髓，又在服務上與時並進，支持小程序取號及個性化點餐。雖然是米芝蓮推薦餐廳，但價位適中，性價比極高。

推薦必點招牌黃鱔煲，瞬間高溫鎖住肉質鮮嫩，彈牙十足；蚝烙就好似中式Pizza，生蚝與雞蛋的組合香氣撲鼻，口感極其酥脆鮮甜；啫啫豬腸粉Ｑ彈軟糯，醬汁包裹得恰到好處。最後別忘了點一份蓮子核桃露，濃郁的谷物香氣絕對會令你驚艷。

惠食佳（濱江大公館店）

地址：海珠區濱江西路172號

交通：地鐵2號線海珠廣場站，步行約1.2公里

營業時間：11:30-15:30 / 17:00-22:30



廣州美食【12】芬芳甜品——40年老字號傳統糖水

芬芳甜品是廣州家喻戶曉的40年老字號，承載著無數街坊的童年回憶。這裡不僅主打傳統粵式糖水，其豐富的鹹食點心也是一大特色，甜鹹搭配吃起來更加解膩。招牌楊枝甘露搭配芒果雪糕甜而不膩，糖不甩Q彈軟糯裹滿花生香，更有極具特色的雞蛋煎粽與必吃韭菜煎餃。雖然午後常需排隊，但地道風味與親民價格絕對值得一試。

芬芳甜品（東湖店）

地址：越秀區東湖西路50號B1樓05檔

交通：地鐵6號線東湖站B2口，步行約200米

營業時間：07:00-20:00



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