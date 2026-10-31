惠州美食6大推介：客家窯雞/橫瀝湯粉/薑汁湯圓　西湖邊歎早茶

今天小編帶大家解鎖惠州這座城市的美食！



提到廣東美食，大多數人第一反應是廣州早茶、順德魚生、潮汕牛肉丸。而說到惠州，大概就是「我知道這個地方，但說不出有什麼好吃的」。

但實際上，這座低調的客家小城，美食密度高得離譜。

鹽焗雞、釀豆腐、梅菜扣肉，客家菜的三座大山這裏都有，而且隨便一家街邊小店都能做出讓人「哇哦」的水平。海鮮也不含糊，巽寮灣、雙月灣的生猛海貨，早上上岸，中午上桌。更妙的是，這裏的節奏慢得剛剛好。不用排隊2小時，也不用提前3天預約，想吃就去，隨到隨吃。

打個不恰當的比方啊，惠州之於廣東美食，就像班裏那個從不聲張、但每次考試都穩居前十的「掃地僧」。深圳人周末往這兒跑，東莞人開車來宵夜，香港人過關直奔惠東吃海鮮！所以今天的文，就是一份「掃蕩惠州」的美食地圖。

惠州美食推薦

1. 湊記竹籠燉品

說到廣東人的煲湯文化，那真是刻在骨子裏的。而湊記這家店，就是惠州本地人深夜喝湯的秘密基地。

店面不大，典型的「蒼蠅館子」氣質。門口支着幾口大鍋，咕嘟咕嘟冒着熱氣，竹籠摞得老高，光是站在門口聞着香味就能讓人咽口水。

+ 2

我先點了一碗海底椰無花果煲龍骨湯。湯色清亮，海底椰和無花果的清甜完全融入湯裏，龍骨燉得軟爛脱骨。一口下去，清潤甘甜，完全沒有油膩感，天氣熱來喝一碗，喝簡直不要太舒服。

牛腩撈麵也是驚喜。麵條筋道，牛腩滷得入味，軟爛中帶着一點嚼勁，拌着醬汁吃，每一根麵條都裹滿了香氣。

鍋貼就更值得稱讚了！外皮酥脆，牛肉內餡飽滿，咬開還能感受到汁水。雖然沒有那種「爆汁」的誇張效果，但勝在實實在在的好吃。

這家店最打動我的，就是那種「用料實在」的誠意感，人均三四十（人民幣，下同）就能喝湯吃肉，還要什麼自行車啊？

湊記竹籠燉品

地址：惠州市惠城區朱屋墩巷13號

營業時間：11:00-次日1:30



2. 有心德粵菜茗點

如果你問我惠州吃早茶去哪裏，我大概率會推薦有心德。這家店就在西湖邊上，吃完還能順便逛逛西湖消消食，算是「完美上午」的標配了。

進門第一感覺是就是寬敞又明亮。圓桌、玻璃轉盤、落地窗外的湖景，很有那種「請長輩吃飯倍有面子」的氣質。

+ 4

雖然是連鎖品牌，但品質在線，點心全是手工製作，菜單上有百來種選擇，讓人犯了選擇困難症。

養生黑蒜蒸鮮排是我點的第一道菜。

黑蒜這東西，喜歡的人愛得不行，不習慣的人可能會皺眉。發酵後的蒜味帶着一絲果脯的甜，跟鮮排骨一起蒸，肉香裏滲進黑蒜的醇厚，吃起來軟嫩入味，是那種「養生但真好吃」的類型。

蝦餃皇也是必點的，籠屜一端上來就透着股精緻勁兒。皮子薄得近乎透明，隱約能看見裏面粉嫩的蝦仁。夾起一個輕輕咬開，皮子軟糯不粘牙，裏面是整顆整顆的大蝦仁，彈牙爽脆，咬下去有那種「咔吱」的滿足感。筍丁和蝦仁的搭配剛好提鮮，不用蘸料都夠香。

老麵馬拉糕看着其貌不揚，但咬下去就知道為什麼它是招牌了。鬆軟、彈牙、帶着淡淡的米香，完全不比那些花裏胡哨的點心差。

一口西多士則是「快樂碳水」的代表，炸得金黃酥脆的外皮裹着蛋液，蘸點煉乳，一口下去就是最純粹的滿足感。

甜品部分，木瓜雙皮奶燕窩和鮮奶金磚都很能打。

雙皮奶嫩滑，木瓜清甜，燕窩雖不多但儀式感拉滿；鮮奶金磚則是濃郁的奶香小方塊，甜度克制，吃完也不會膩。

一頓早茶吃下來，人均六七十，服務好、環境佳、出品穩，惠州還得是你啊！

有心德粵菜茗點

地址：惠州市惠城區環城西路58號麗日湖畔生活購物廣場6樓

營業時間：08:00-21:00



3. 橫瀝金華湯粉店

惠州有句話叫「來惠州不吃橫瀝湯粉，等於白來」。這話聽着像營銷口號，但吃過之後我只能說，話糙理不糙。橫瀝湯粉是惠州的招牌美食，起源於橫瀝鎮，以豬雜、骨湯和河粉為靈魂。

全天營業這一點也很實在。就是那些趕早市的街坊、剛下夜班的出租車司機，都能來這兒吃上一碗熱氣騰騰的湯粉。這種「陪伴型」小店，往往才是最地道的。

這家店門臉不大，甚至有點舊舊的，但就是這樣才有老店的感覺。

我點了一碗金華釀四寶湯。什麼叫「四寶」？就是釀豬皮、釀豆腐、釀蛋卷、釀肉丸，四種手工做的釀製品，全泡在濃郁的骨湯裏。

湯底是靈魂，熬得濃白醇厚，一口下去滿是骨髓的香味，鹹淡剛好，喝完不口渴。

釀豬皮軟糯入味，釀豆腐吸飽了湯汁，咬下去會爆汁，釀蛋卷有着雞蛋的香和肉餡的鮮，釀肉丸則紮實彈牙。一碗下肚，熱乎乎的，滿足感從胃裏蔓延開來。

二十塊錢左右就能吃這樣一碗料足味美的湯粉，惠州的物價真的讓人想落淚啊！

橫瀝金華湯粉店

地址：惠州市惠城區新建路50-1號

營業時間：全天營業



4. 陳記飲食店

又是一家「酒香不怕巷子深」的典型。陳記藏在老城區的小巷深處，店面是自家房子，灶台直接支在店堂裏，現點現煮。單看環境，平平無奇到讓人差點錯過。但就是這種地方，往往藏着真正的好味道。

據說陳家賣雲吞已有好多年了，祖傳的手藝傳到現在，靠的就是街坊鄰居的口口相傳。店早上五點半開門，十一點半就收攤，想吃得趁早，晚了真的吃不上。

來這兒必點雲吞。幹撈雲吞是招牌，雲吞皮薄得近乎透明，隱約能透出裏面的肉餡。一口咬下去，皮子滑溜，肉餡彈牙，汁水瞬間溢滿口腔。肉餡是拌過麻醬的，帶着淡淡的堅果香氣。

想吃口感再豐富點的，可以點炸醬雲吞，在幹撈的基礎上加了炸醬，濃郁鹹香。桌上還有辣醬、海鮮醬可以自己加，怎麼搭配都好吃。

陳記飲食店

地址：惠州市惠城區四清路菜園墩34號

營業時間：05:30-11:30



5. 客家媚甜品

吃完正餐，總要來點甜的收尾。在惠州老城區溜達的時候，無意間闖進了這家客家媚甜品。店面很小，藏在小巷子裏，要不是門口飄着那股芝麻香，八成就錯過了。

客家媚甜品。店面很小，藏在小巷子裏，要不是門口飄着那股芝麻香，八成就錯過了。（嬉遊旅行指南提供）

店內主打客家風味糖水，我點了兩個招牌甜品。

首先是芝麻糊，端上來的時候還在冒熱氣，色澤烏黑油亮，攪動的時候能感受到那種濃稠的質感。入口綿密順滑，芝麻的香氣在口腔裏炸開，甜度剛剛好，不會膩得慌。這種手磨芝麻糊的質感，和那些速溶衝調的完全不是一回事。

第二道薑汁湯圓則是另一種風格。

湯圓是手工包的，湯底帶着明顯的薑汁味道，辛香微辣，暖胃又提神。廣東人總說「冬吃蘿蔔夏吃薑」，這碗薑汁湯圓吃下去，從喉嚨暖到胃裏，整個人都舒坦了。

甜品店雖小，但味道實在、價格友好，一碗芝麻糊才十塊錢。坐在小店裏，看着窗外老街的煙火氣，那種感覺大概就是「人間值得」吧。

客家媚甜品

地址：惠州市惠城區橋東路92號

營業時間：12:30-24:00



6. 廣窯記．客家窯雞

到了惠州，怎麼能不吃窯雞？

客家窯雞是惠州的招牌菜之一。說是「窯」，其實不是真的用土窯，而是用錫紙包裹整雞，放入高温的砂鍋裏燜烤，鎖住雞肉的水分和香味。這種做法源自客家古法，講究的是火候和時間。

廣窯記是惠州做窯雞比較有名的店，評分4.6，招牌土窯雞有超過一千人推薦。店面裝修走的是客家風情路線，竹編燈罩、木質桌椅，簡單但有味道。

我在大眾點評上買了個134元的套餐，包含一隻窯雞、豆豉鯪魚油麥菜、還有一份蓮藕湯和一鍋米飯。

窯雞端上來的時候，錫紙撕開的那一瞬間，香氣直接撲面而來。空氣中瀰漫着混合香料和雞油的味道，讓人忍不住咽口水。

雞肉外皮金黃，帶着點焦香，撕開雞肉的時候汁水直冒。肉質嫩滑不柴，每一口都能感受到汁水的爆裂感。蘸點店家自制的醬料，鹹香中帶着一絲甜，風味更足。

豆豉鯪魚油麥菜是廣東的經典搭配，油麥菜清脆，豆豉鯪魚鹹香，搭配窯雞剛好解膩。蓮藕湯則是客家的老火湯，蓮藕軟糯，湯頭清甜，喝一口温潤舒服。

一頓飯實話說兩個人吃完全夠，人均五六十的性價比，在惠州這種城市真的不算貴。

更重要的是，吃完這隻窯雞，你會明白為什麼客家菜能在廣東美食版圖上佔據一席之地。那種質樸、實在、好味道，是很多花裏胡哨的網紅店學不來的。

廣窯記．客家窯雞

地址：惠州市惠城區河南岸惠沙堤二路86號悦湖會

營業時間：11:00-22:00



惠州的美食，像這座城市一樣低調。

沒有鋪天蓋地的營銷，沒有動輒排隊的網紅效應，有的只是幾十年如一日的實在和用心。三天吃下來，最大的感受就是這裏的人真的很會過日子，也很懂吃。

如果你最近正好想找個城市散散心、吃吃喝喝，惠州，絕對值得你來一趟。

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