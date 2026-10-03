廣州越秀區美食推薦｜4間老店歎早茶吃白切雞　甜品必試鴛鴦撻

眾所周知，嬉遊編輯部的每一位同事都是老吃家了。但如果要挑一個大家都鍾愛的美食之城，估計只有廣州能讓大家齊點頭。畢竟有誰能不愛老廣的脆皮雞鴨鵝、各式撈粉撈麪以及喝不完品類的湯品糖水呢。



所以今天，我又來為大家更新廣州市民的「米芝蓮清單」啦～

這次再去廣州，我把目光鎖定在越秀區。這是廣州的老城區之一，不光好吃也非常好逛，很多批發市場都在這裏紮根。

這是廣州的老城區之一，不光好吃也非常好逛，很多批發市場都在這裏紮根。（嬉遊旅行指南提供）

如果大家是頭回來廣州，我也建議先從老城區逛起。像我這次住在北京路就很方便，保證不會讓你空手空肚而歸的。

今天這篇依舊還是很好吃的一期。涵蓋老廣正餐、簡餐、甜品、咖啡多個品類。店家訊息老規矩放在文末，記得拉到最後一鍵收藏～

一日三餐逛吃不停 越秀真的好好吃

老廣正餐類

1. 惠愛飯店．嶺南第一雞

廣東人真的很愛吃雞，所以在街上你能看到各種白切雞店、雞煲店、以及各式各樣的燒臘店，上面也掛着油光鋥亮的燒雞燒鵝之類的。

也剛好，我本人也對雞肉情有獨鍾，所以這次來廣州，第一頓就選了廣州本地人都常去的連鎖老店——惠愛飯店。

這家在我來看還是蠻實惠的，點評上的套餐就很夠用，分量足，雖說是兩人餐，但是我自己吃下來，胃口小的女孩子，三個人吃都足夠。店裏是很常見的嶺南風裝修，位置就在街道邊上，很好找。進門先是明檔，能看到廚師在裏面切雞片鵝，再往裏走環境也更為寬敞，還有包廂，所以一家人來吃也很合適。

我在點評上團的套餐，包含一份惠愛鮮味雞、一份果汁豬扒、兩隻生蠔以及一份肉鬆菜葉時蔬和米飯，總共是127元（人民幣，下同），套餐內也是不收茶位費的。

套餐裏的惠愛鮮味雞是招牌，白切做法，雞皮泛着油亮亮的黃色，看着就很新鮮。雞肉切得厚實，肉質緊實但不柴，蘸上配好的姜葱蓉，入口是淡淡的鹹鮮和姜香，很典型的廣式口味。我特意夾了一塊雞腿部位，皮和肉之間有一層薄薄的啫喱凍，咬下去很有層次感。

果汁豬扒是酸甜口的，豬扒外層炸得微微酥脆，裹了一層橙紅色的芡汁，裏面還配了洋葱、胡蘿蔔和菠蘿塊。吃着不膩，果香味比較明顯，小朋友應該會很喜歡，送飯也合適。

兩隻生蠔是蒜蓉蒸的，個頭不算小，蠔肉飽滿，蒜香味足，底下還墊了粉絲，吸飽了湯汁，一口下去也是很滿足。

最讓我意外的是那道肉鬆菜葉時蔬，原本以為是普通清炒綠葉菜，結果上桌發現菜葉上撒了肉鬆，湯頭裏還加了鹹蛋黃碎，吃着沙沙的，有點鮮。

整桌菜吃完，米飯基本沒怎麼動，菜的分量確實有夠實在！

惠愛飯店．嶺南第一雞

地址：越秀區挹翠路3號首層至三層

營業時間：11:00-14:30，17:00-22:00



2. 仔記美食

來廣州一定要感受下吃宵夜的快樂，這家仔記就在我住的酒店對面，點評上有標註十年老店的title，想來水平應該是穩的，沒多猶豫我就衝了。

店的門頭不大，市井氛圍很重，裏面環境嘛一般般，不過人氣是旺的。

店內主打沙田脆皮乳鴿、特色小炒和燒烤，營業時間從下午四點半開門、一直開到次日早上八點，宵夜接早茶都行，評分4.0在快餐簡裏算能打的。

先說最最讓我驚豔的濕炒牛河！實話說，這是我第一次感受到濕炒牛河的魅力。芡汁緊緊裹着每根河粉，牛肉嫩、鑊氣足，比干炒更入味、吃着也更潤。再蘸上店裏配的辣椒，辣味一激，回味一下就上來了。而且量真的大啊！牛肉量給的也很實在，兩個人分享一份足夠。

椒鹽魷魚須是店裏的招牌之一，炸得金黃酥脆，椒鹽裹得勻，咬下去外脆裏彈、越嚼越香，能吃出來新鮮度，如果配酒應該也很不錯。

脆皮乳鴿是它家招牌，皮炸得通紅透亮、一咬就破，肉汁鎖在裏面，吃完手指都香。而且滿99元，乳鴿就自動減價為9.8元一隻，這個營銷做的還是很值得認可的。

菜心雞雜走的就是地道鑊氣路線啦，雞雜處理得乾淨、菜心脆嫩，送飯一流！

整體看下來，這家就是典型的「宵夜檔」配置。小炒夠香、燒味夠正、量夠大、人均五六十塊錢，花費不貴。在附近想找接地氣的粵式宵夜，仔記是個挺對胃口的去處。

仔記美食

地址：越秀區珠光路199號（距地鐵6號線北京路站A1口步行130m）

營業時間：16:30-次日08:00



3. 永利飯店（沿江路店）

永利飯店也是老廣們愛來的接地氣酒樓，廣式點心水準在線。我到店的時候還沒到10點，大廳就坐滿了。運氣好碰巧等到窗邊位，望出去是珠江，沒上菜先美上了。

按照店裏的招牌推薦，我也隨心點了幾樣。

先說說欖仁奶黃千層糕吧，算是流沙包的升級版。欖仁混着奶黃，外層軟、內餡微甜細膩，比普通流沙包多了層堅果香。

雪山糖沙翁是炸蛋球裹白糖，一定要趁熱吃，外酥內軟，牛油香和蛋香特別足。

嶺南雞蛋撻走的是中式做法，撻皮光滑像個小花盆、還不掉渣，餡兒軟嫩甜而不膩。

+ 2

羊城鮮蝦餃我是真喜歡，彎月形、皮薄通透，咬開蝦肉飽滿，口感爽甜嫩彈。

醬皇蒸鳳爪軟爛入味，筋肉還牢牢扒在骨頭上，辣香融合得剛好。

最後順一碗菜乾陳腎鹹骨粥，綿糯甘香，暖心暖胃。

總的來說，如果你平時不怎麼碰粵式點心，永利反而更值得專程來一趟。它把很多店已經不做的古法傳統點心都留着，水準也比較穩，一次就能把流沙包、沙翁、蝦餃、鳳爪這些經典款嚐個遍。

坐窗邊看看珠江，人均百元出頭，環境輕鬆、基本不踩雷，想正經感受一把老廣的早茶文化，來這裏會很省心哦。

永利飯店（沿江路店）

地址：越秀區沿江中路259號蜆建大廈2樓、3樓

營業時間：8:00-14:00;17:00-21:00



4. 北園酒家（小北路店）

北園是有名的園林酒家，依山傍水臨湖而建，環境和餐食都挺能打。但是要提醒大家一下，晚市點心種類少、價格也略貴（主打粵菜），想喝早茶還是建議趕11:00-14:30那波來。

綠茶甜薄餐是它家特色，薄餐皮軟韌帶茶香、裏頭裹着燕麥，甜口內餡一層層遞進，愛吃甜的人會很有好感。

招牌紅米絲網腸也值得點，紅米漿做的腸粉薄厚適中，中間一層炸網衣卷着蝦仁筍丁韭黃，皮韌、網脆、餡香，比不少連鎖酒樓強。

廣州市師雞曾是「廣州十大名雞」，整雞去大骨斬成24件，配葱油薑汁和蜆蚧醬兩種蘸料，皮爽肉滑、鮮鹹一流。

這家價格不算經濟實惠那一趴，茶位費大廳8元／位，還要加收10%服務費。

第一次來廣州想喝地道早茶，我更推薦性價比高的永利；時間夠的話兩家都試試也不虧。對了，酒樓對面就是越秀公園，吃完過去逛逛、看看黑天鵝和孔雀，很愜意。

北園酒家（小北路店）

地址：越秀區小北路202號，距5號線小北站A口步行450m

營業時間：11:00-14:30;17:00-21:30



簡餐甜品＆咖啡

1. 豆角咖啡

這次來廣州喝了兩家咖啡，驚喜度直接拉到頂，後來再仔細做做功課，覺得廣州的咖啡也稱得上一絕！好想單獨寫一篇廣州咖啡啊！不知道有無朋友蹲蹲！

言歸正傳，先講我這次在廣州喝的第一家咖啡店。這家也算是社區咖啡店了，門頭不顯眼，裏面的環境也窄窄的，像個條頭糕。但是裝修還是蠻精緻的，有點北歐日式混搭的感覺。

店裏特調很多，我點了一份海鹽combo set。

gelato用料挺豐富，上桌前會用研磨器現磨留蘭香薄荷和海鹽撒上去，味道層次一下就拉開了。入口能吃到泰國香米、椰子粉和奶酪混在一起的那種醇厚感。吃完冰激凌再喝冰美式，果酸味很明顯，瞬間解膩，蠻清爽的。

另外，如果來這家點拿鐵，是可以自選拉花的，老闆手很巧哦。

ps.店裏蛋糕的樣式也很多，我這次沒嘗，如果有朋友也打卡了這家，歡迎推薦～

豆角咖啡

地址：越秀區里仁坊10號之5

營業時間：9:30-18:30



2. OPIA

OPIA距離豆角咖啡也不遠，店裏是兩層小樓，偏韓式風格的裝修，空間相對更大一些，冷氣打的非常足。

店內主打日咖夜酒，除此之外還有康普茶和甜品可以選擇。咖啡呢就主要是以特調為主，價格也偏貴一些。

點了一杯「夏牧場2.0」，真的不便宜，要52塊！而且只有140ml，兩大口就能喝完。

好在味道很不錯。黃皮的明豔一入口就跳出來，木質香緊跟在後頭，收尾清爽不膩，整體很順。就是讓我自己掏腰包日常回購，還是會猶豫一下。

OPIA

地址：越秀區北京街道德政中路會同裏12號1樓

營業時間：12:00-24:00



3. 圍苑飯堂

廣州的港式茶餐廳做得也很不錯，就比如我現在要介紹給大家的圍苑飯堂。不過該吐槽的還是得說兩句……我是卡着10:30營業時間到的，結果入座之後差不多快一個小時才吃上。所以奉勸大家，早上要是空腹就別直接來，先墊兩口，不然真容易等到低血糖，暈在座位上。

選這家店，我完全是衝着蛋撻來的。等終於吃到那口鴛鴦撻，瞬間沒脾氣了！只想大呼哇塞！一個原味，一個咖啡味，撻皮酥、蛋餡香，咖啡那個尤其上癮。碼字到這裏我都忍不住回味……

除此之外我還點了一個菠蘿雞腿扒堡，端上來真的很大隻。漢堡胚表面烤得金黃酥脆，中間夾了厚厚一塊雞腿扒，還有一圈菠蘿片和煮軟的洋葱，醬汁一直流到盤子裏。咬一口是甜的、鹹的、肉汁混着菠蘿汁一起爆開，滿足感很強。

凍檸茶也很好喝，冰塊給得足，茶味濃，剛好解膩。

圍苑飯堂

地址：越秀區文德路81號

營業時間：10:30-20:30



4. 清心蛋撻皇

來了廣州之後，先被圍苑飯堂的蛋撻驚豔了一把，我就徹底惦記上了這口。所以又找了家專門做蛋撻的店，想再吃個過癮。

我又去試了另一家口碑不錯的「清心雞蛋撻皇」，在五羊邨地鐵口附近，店面是個小檔口，主打64層酥皮蛋撻。

我買了一個原味、一個巧克力撻皮，兩個加起來不到10塊，價格比圍苑友好很多。蛋撻個頭不小，酥皮一層一層疊得很明顯，表面烤出了焦糖色斑點，拿在手裏就覺得很脆。味道是不錯的，酥皮掉渣，蛋餡也香。

但說實話，吃過圍苑那口蛋撻之後，再吃它，心裏還是會默默地做比較……圍苑的蛋撻在我這兒更勝一籌。

如果之前沒吃過圍苑，單獨來這家，我會覺得它完全對得起價格，甚至稱得上驚喜；只可惜圍苑的蛋撻太優秀了！兩家相比，清心蛋撻皇在我來看還是敗了一點，當然性價比是高的哦！（個人口味評判ing）

清心蛋撻皇

地址：越秀區寺右新馬路170號

營業時間：08:00–20:00



5. 明記甜品

明記甜品本來不在我這次的採編清單內，完全是走過路過發現裏面吃糖水的朋友格外多，抱着湊熱鬧+避暑的想法，這才推門進去準備嘗一嘗。

點了一份店內招牌楊枝甘露雪花冰，端上來的時候像個小小的芒果雪山。

冰是淡黃色的，打得極細，一層層疊起來，表面能看出綿密的紋路，頂上還淋了一圈芒果醬，亮晶晶地順着冰往下淌。碗底和四周鋪着不少新鮮芒果塊，切得厚實，顏色很正，金黃裏透着一點橙紅。芒果中間還夾雜着一些西柚粒，也順勢豐富了口感。

吃了半份，給我的感覺就是一碗很老廣的夏日甜品。不能說精緻吧，解暑還是很不錯的，很有小時候的感覺。

明記甜品

地址：越秀區文明路205號

營業時間：10:00-24:00



如果你還知道哪些好吃好逛的廣州街道，也歡迎在留言區跟我們分享呀～

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