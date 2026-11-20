深圳立新湖公園，「chill」在湖畔。



120萬㎡水域，8.8km環湖綠道，去立新湖散散步吧~

湖畔騎行，深圳立新湖

120萬㎡開闊水域

鳳凰山下，珠江口旁，立新湖靜卧在寶安福永的深處。120萬平方米的開闊水域，流動地鋪展在城市之間。

它的前身是立新湖水庫，也叫福永水庫，曾承擔供水任務，也成為附近居民放鬆身心的蝸居點。今天我們的漫遊路線，從立新湖公園開啟。

環湖騎行，8.8km綠道

立新湖公園不像市中心公園那樣精緻考究，但勝在人少安靜——湖面開闊，荔枝林成片，一條8.8公里的環湖綠道串起棧道與綠林，想慢慢遊逛，這條綠道就是最好的選擇。一邊是湖水，一邊是草木，在這裏閒散半日也不為過。

環立新湖綠道散步指南

防滑塑膠道，可騎行／跑步

全長8.8公里的環湖綠道，絕大部分是防滑塑膠道，路況很好，不管是騎行還是跑步，都沒有陡坡的吃力，只管順着湖岸一路向前。

+ 1

ps：在這裏完整走完一圈大約需要2.5–3小時，如果不想走全程，也可以挑一段喜歡的路開始。



慢下來，賞一湖好風光

站在立新湖邊，第一感覺是開闊。水面鋪得很遠，風從湖心吹過來，帶着一點水汽的涼，荔枝林垂在水邊，腳步也不自覺地慢下來。不必趕路，也無需打卡——這大概就是立新湖最舒服的打開方式。

離湖最近的木棧道，四通八達

如果你想離水更近一些，可以踏上木質棧道，從岸邊延伸出去，有的穿梭在林木之間，有的直接伸入湖中，高低錯落，移步換景，低頭是水面的倒影，抬頭是遠處的山脊線。

空中廊橋，高處遠眺湖光和城市

同樣，這裏還有空中廊橋，在叢林裏交錯縱橫，四周綠植環繞，視野十分開闊。棧道專門為步行而設，與騎行綠道分開，不必擔心有車來往。廊橋之上設有兩層的觀景台，可以一覽立新湖全景。

小小兒童樂園，帶小孩放電專屬

如果帶小朋友，沿途還有幾處兒童遊樂區，滑梯、攀爬架、沙池雖不算大，卻剛好夠小朋友停下來撒個歡。大人歇腳，孩子放電，再繼續往前走，節奏剛剛好。

一路之隔，望牛亭公園

逛完立新湖，如果還有餘力，不妨過條馬路，換一種風景。從開闊的湖面，切換到登高望遠的山景。

望牛亭公園是一座以登山健身為主的城市公園，最高海拔約110米，難度很低，慢慢走半小時左右就能到頂。

好天氣，豈能辜負。

深圳立新湖公園

地址：深圳市寶安區福海街道橋頭社區稔山二路8號

開放時間：06:00-22:00

交通：

1. 地鐵11號線「橋頭站」C出口，步行約15分鐘可達

2. 自駕直接導航到「立新湖公園南停車場」



TIPS：

1. 公園多綠植，出行建議穿長袖長褲，自備驅蚊水

2. 電動自行車請勿駛入碧道、親水步道等行人區域，騎行時請留意行人，減速慢行

