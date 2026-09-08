親子好去處｜寶安新安公園打卡1800㎡兒童樂園　順遊咖啡一條街

寶安人家門口的寶藏公園，地鐵直達，免費遊玩。



趁有風，天氣甚好，去綠意裏「消暑」一下。

寶安人的老牌公園大變樣了！

要說寶安人的公園記憶，或許都藏在新安公園裏。新安公園是寶安區最早建成開放的公園之一，始建於20世紀90年代初。2024年2月份，新安公園升級改造後重新開放。

升級後新添了智慧設施、環湖跑道、兒童樂園，清波劇場、清風藝林休閒區等功能區，整個公園變得更加Chill，生態友好直接Next Level。今天，就來體驗一下寶安人「家門口的詩意生活」。

滿園綠意，天然氧吧

地鐵直達的新安公園，一齣地鐵口就能置身於天然的森林氧吧。

拍攝的當天恰逢下了一場大雨，緊接着雨後晴天，陽光灑落在樹枝草地，滿園綠意十分養眼，空氣中還瀰漫着一股清新的泥土味。漫遊於此，在大榕樹下乘涼，涼爽也治癒。

清影詩亭，觀湖賞鳥

這裏處處充滿綠意，湖景也充滿着詩意。在湖中心，有一個白色蓮花頂的水上露台，名為「清影詩亭」，是新安公園的標誌性建築，而它也承載了很多寶安人的公園記憶。

這裏是附近居民常來休閒活動的場所，經常會有人來這裏跳廣場舞，或是放空，駐足在旁邊欣賞湖光景色。

1800㎡超大兒童樂園

位於北門旁邊的兒童樂園，是帶小孩放電天堂，也是公園裏最熱鬧的區域。1800㎡的兒童活動區域，滑梯、木屋沙坑、鞦韆、地面蹦牀、攀巖等充滿童趣的設備可供小朋友們肆意撒歡！

環湖跑道，智能健身

大人的樂趣便是在戶外健身區域。新安公園內設置了一條1公里的環湖跑道，除了跑步健身，還將公園內的各種功能區串聯起來，也將公園的美景融入其中。

環湖跑道大部分設於林蔭底下，這樣運動起來也不用擔心暴曬了。此外，園內的室外智能健身區域，有20+智能健身設備可供選擇，免費試用。咱就是說，在這裏運動一整天毫無問題！

站在橋上看風景

湖面上有一座仿古橋，復古的樣式增添了別樣的詩情畫意，駐足橋上看風景，任由微風拂過。

發現一處小小出圈地

白色夢幻建築，小小的出片打卡點，實際上這裏是公園的遊客服務中心。

新安公園「充電指南」👇👇👇

在逛逛，隔壁咖啡一條街「前進一路」

從新安公園出來的對面，就是寶安小有名氣的「前進一路咖啡街」。它很低調，跟所有深圳老城區一樣，空曠的馬路，零散的路人，鬱鬱葱葱的樹蔭，到處充滿着濃郁的生活氣息。

這裏的咖啡濃度極高，不到500米的距離內，就排滿了5家咖啡館，有駐紮許久的老牌網紅，也有寶藏新店，各有各的特色。

1. HOMEI COFFEE

街頭的「homei coffee」，以奶黃色為主色調，搭配着簡約的藍色線條，從遠處看像極了一塊奶呼呼的黃油。店裏的位置很多，大家更喜歡坐在安靜的庭院裏吹風，或者坐在透明飄窗前拍拍照，很是舒適愜意。

很多人來它家都會點冰博克厚乳拿鐵，但炎炎夏日我更推薦這款柚氣美式，果香型拼配豆濃縮加入西柚汁，提升了咖啡的層次，氣泡的刺激讓口感更加清爽。

HOMEI COFFEE

地址：前進一路59棟102



2. Doushuo 豆說咖啡

這也是一家很有格調的庭院式咖啡店，簡約且温馨的店內佈置，處處帶有咖啡元素，在吧枱有各產地咖啡豆的陳列。

這次來點的是一款烏梅醬combo雙喝咖啡，烏梅醬冷萃和特調，用的同一款豆子，兩種口感風味各不相同；濃郁的清爽感還是很適合這個炎熱的夏天。

Doushuo 豆說咖啡

地址：靈芝園社區19區101



3. 綠房子方寸咖啡店

綠房子方寸咖啡屋整體風格是法式復古風，温暖的黃色燈光搭配着復古的擺件，瀰漫着老舊的氛圍感。院子裏的小花園，是個格外温馨的小地方，樸實的木桌，法式風情的小綠窗，午後驕陽落下，在這裏喝上一杯咖啡，是再舒服不過的事情了。

綠房子方寸咖啡店

地址：前進一路68-4號



4. 沒門兒小院

沒門兒小館是一家新中式融合的小庭院，屋內的裝修風格也是古色古香的，有很多書法字畫，十分雅緻。它是小茶館＋咖啡店＋小酒館的結合，深圳人的早C晚A的好去處。

隨機點了一杯「水墨丹青」，咖啡液體猶如一幅緩緩展開的水墨畫，這不僅名字有詩意，顏值更沒得說了。你也可以點它家的中國茶，自配一塊綠豆冰糕哦。

沒門兒小院

地址：前進一路113號



綠意盎然，悠悠無盡夏。

新安公園

地址：深圳市寶安區前進一路與新安二路交叉口

交通：地鐵12號線新安公園站A、B口

注意：

注意防蚊蟲叮咬

公園可以免費停車，設有少量停車位



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