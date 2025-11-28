深圳美食｜寶安化州牛雜Q彈爆汁¥5起　9大部位牛骨湯熬煮可打邊爐

在400公里外的化州老街，每走幾米就會有一家牛雜攤，阿公早早支起煤爐，招呼着來往的鄰居：「來食件靚肺葉咯！」，在化州人的DNA裏大概都飄着清爽蘿蔔的香氣。



這次在深圳的街頭，我們發現了一家化州牛雜專門店。

一叉一剪屬於化州人的Omakase

肥亮在寶安開了一家牛雜店，把化州的煙火氣帶來深圳了。在店外支起摺疊桌和塑料凳，從上午11:30到凌晨2點，店裏忙碌的夥計和一波又一波的食客，讓人倍感温馨。

走進店裏，便能看到食客們圍着幾口大鍋而坐。鍋裏的牛雜煮得咕嘟冒泡，配上一把剪刀、一把叉子、兩盅醬料，是化州牛雜的標誌，大家隨吃隨剪，吃多少剪多少，是屬於化州人的Omakase。

新鮮牛雜

為了保證牛雜的新鮮，店裏的牛雜和牛腩都是每天從化州採購直送到店的。據店裏的夥計說，「只有老家來的牛雜，做出來味道才對」。

新鮮熬煮牛骨湯

新鮮牛雜到店後，就輪到店裏的夥計們上場了。通過繁複的工序清洗、處理各個部位，只為將異味去除乾淨，這樣才能做成清湯牛雜。煮牛雜的湯底是每天新鮮熬煮的牛骨湯，裏面還加入了草本、香料。牛雜的肉香味與牛骨湯的鮮甜味充分交融，越煮越香，久煮不濁。

+ 4

9大部位可選，最低5元（人民幣，下同）

店裏的牛雜有9大部位，第一次來的話，推薦試試牛腩、蜂窩肚、牛腸。牛腩肥瘦均勻、牛肚勁道Q彈，牛腸則是肥膏飽滿，一口爆汁，從這3個部位吃起，不會出錯。

招牌牛雜煲，一煲清湯見功夫

他們還將化州牛雜做成了打邊爐，上桌之後先舀一碗牛骨湯，先喝清湯，再吃牛雜。牛雜煲裏的香油也是點睛之筆，用的是自家的秘方，增香之餘不膩口，還能凸顯牛雜和牛腩的鮮甜肉香。

解鎖隱藏吃法：加一份木瓜

另外還有一種隱藏吃法，便是往牛雜煲裏加一份木瓜。多了水果的清香，這煲湯喝起來更為清甜，牛雜和牛腩細嚼起來回蕩着木瓜的香氣，口感更豐富。

經典化州小吃在這裏也能吃到

1. 手工綠涼粉/8元，新鮮涼粉草製作

平時我們吃的黑色「燒仙草」，用的是甘草，傳統的「燒仙草」用的是乾草，做出來呈現黑色的質地，而他家用的是新鮮的涼粉草，做出來是綠色的。每日用新鮮的涼粉草製作，從一筐草到成品，只添加了澱粉，成型之後切小塊淋上糖漿，吃起來微苦，口感爽滑。

2. 超級耗時的「簸箕炊」/12元，還原化州人童年的味道

店裏的夥計說，這道「簸箕炊」是當地人童年的味道。製作起來很費功夫，因此店裏也只有周末才會做。新鮮現磨的米漿，分層蒸熟，質地口感如千層糕，嫩滑軟糯。吃法很簡單，只需切小塊淋上醬汁和芝麻，細嚼之下，滿是米香。

3. 特色撈粉/10元，粵西美食少不了的小吃

提到粵西小吃，必有當地人從小吃到大的撈粉。簡單樸實的撈粉，靈魂就是那一勺香油，撒上芝麻和點點炸蒜。吃前撈勻，醬汁香氣裹滿每一片粉，吃起來順滑爽口。

4. 豬紅湯/10元，簡簡單單的平凡美味

用每日新鮮採購的豬血煮湯，湯水清潤，豬紅軟滑，只需簡單調味，便是化州人記憶中的平凡美味。

它叫「肥亮牛雜」，開在寶安的臨街小店

肥亮化州牛雜，店開在了寶安區，這家臨街小店不時飄出屬於化州的家鄉味。人們或是圍在鍋邊，隨吃隨剪，剪牛雜的「卡嚓」聲不絕於耳，又或是在外擺煮起牛雜火鍋，暢飲歡談。

肥亮化州牛雜

人均：37元/人（點評網）

地址：寶安區玉律路與寶安大道輔路交叉口西南60米

營業時間：11:30-次日02:00

交通：深圳地鐵1號線寶體站B口

電話：13825703445

