尖崗山公園眺望「深圳小千島湖」　30分鐘登頂俯瞰寶安摩登夜景

今日雖然立冬，但依然秋高氣爽，天氣格外舒爽，趁冷空氣還沒到來，趕緊出去玩。對於久坐辦公室的人來說：約我爬山當然OK，但必須是好爬且景美的地方！



那麼深圳寶安新晉登山公園真的太適合了！海拔僅202.9米，卻同時擁有紅梯圍樓、深圳小青島、遠眺水庫，更有黃昏後「深圳摩登CBD」美景上映，最重要的是登頂這座風光正好的山。

最快30分鐘登頂，真．登山遊玩好去處

對於很多人，平時上完班最喜歡的就是宅在家裏，小編也不例外，這次尖崗山公園爬山之行真的是本人近半年來第一次爬山……

從登山口大步流星地走上，風鈴幽徑處石梯，還沒3分鐘我就累了，但身後走來的爺爺和他幾歲的孫子孫女，有說有笑絲毫沒有疲憊。為了挽回年輕人的面子，繼續前進。

走了大概10分鐘，石梯變換為紅色鐵梯。獨有的鏤空設計，似乎是在挑戰恐高患者。腳下的山谷樹木全部都看的清清楚楚這時一定要擁有一顆獵奇的心，踏上這段令人略腿抖卻又很好玩的旅程！

走到盡頭，又一座紅色木梯出現在眼前。詢問下山的路人，他說：「再走幾步就到了，這個公園我天天來，好爬得很！」聽到這話，我和朋友趕緊衝了起來。

大叔誠不欺我們，伴隨着午後陽光和一路上兩人的氣喘吁吁，我們也登頂了！累歸累，但這絕對是我爬過最好爬的山了！30分鐘即可登頂的山，真的太友好吶。

之前遇見的祖孫三人早已坐在山頂的草地上休息，住在寶安的我們不由感嘆也要常來這邊走走，鍛鍊起來！強健體魄！

沿途這些絕美打卡點，相機和眼睛都不能錯過

30分鐘即可登頂，如果不能成為你來尖崗山公園爬爬山的理由。那一路山的絕美打卡點，一定能打動你。

眺望「深圳小千島湖」全景

爬到半山腰處向北望去，碧波盪漾的鐵崗水庫盡收眼底。晚霞灑下橘黃的光倒映在水中起初濃淡分明，越遠處水和天朦朧在一起只留下翠綠的起伏。

綠島之上樹木葱籠，鑲嵌在水面上彷彿上天遺落的翡翠，遠遠看去一塊接着一塊頗有千島之湖的韻味。動中有靜，山水相依，這樣的爬山樂趣似乎只有尖崗山才有。

火爆小紅書的「深圳小青島」也在這

同樣是爬至半山腰，尖崗山公園最容易讓人賴着不走的地方出現了。山腳下橙黃的別墅群連成一片，夕陽為它們鍍上一層金邊，浪漫且震撼還真有幾分青島海邊洋樓的味道。

自從「深圳小青島」在小紅書上火了，這處寶安別墅區的後花園被更多人知道~但相比其他老牌登山去處，這裏依然可以算得上人少景美，值得推薦。

古風感十足的百米紅圍廊

登上尖崗山頂，一條長約百米的紅木圍廊出現在眼前。硃紅的長柱，弧形的線條，透過長廊看去的山山水水，古色古香。

這長廊上的風也吹得肆意，倚在座椅上休息拂去登山帶來的燥熱，這份清爽讓人心情也變得歡快！

山頂還藏着兩座空中古廟

紅色長廊中間，還環着一大一小兩座古廟，石匾上刻着「流水大王」「通天大王」。廟門常年未開，也不知供奉的是哪路神仙。

詢問了一起爬山的夥伴，他想了半天告訴我，建在山頂上的多半供奉的是雷神吧。啊這……不管了，作為遊客在我心中反正有廟宇就有神聖感！

夕陽中沉浸式體驗深圳「摩登CBD」夜景

古廟前還有一處視野極佳的觀景空地，站在這裏可以俯瞰大半個寶安區。高樓大廈，城市景觀，車流馬路濃縮成一線，由遠及近都是繁華。在更遠處我們還驚喜地看到遠在福田的平安金融中心大樓，夜幕霧色中一輪月亮升在高空。此景此景，更是不禁感慨尖崗山公園帶給我們的魔幻體驗！

天邊的雲層和落日也在不斷變換着，調出迷人的淡紫色光暈，讓人忍不住沉醉在在這難得的美好中。結伴登山的人們顧不上整理山風挑起髮絲，只願和身邊的人聊聊天，用手機拍幾張照片記錄着。

在快節奏的深圳，靜下來爬爬山看看這座城市是難得的，但只要去一趟你就會被眼前的一切治癒好久。如果你剛好被推薦了這座寶安人私藏的登山公園就趕緊收藏好推文，等天氣變好就出發！

爬山小tips

公園位置：深圳市寶安區尖崗山公園（廣盛路入口）

交通指引：

深圳地鐵5號線興東站D出口，步行547m

深圳地鐵1號線坪洲站打車前往



-注意事項-

1. 公園內沒有飲料販賣機和商店，建議自帶礦泉水和食物

2. 海拔不高，但山路彎繞，建議女生結伴前往

3. 建議早上8點或午後4點登山，避免太陽直曬，高温中暑

4. 山林茂密，蚊蟲較多，可穿長褲或自備驅蚊水哦



【本文獲「深圳生活圈」授權轉載，微信公眾號：shq0755】