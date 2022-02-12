火車路軌出現鳥居？地下82米的陰森車站？日本有趣鐵路車站集合

日本鐵路系統發展完善，四通八達，利用新幹線更是可以快速地穿梭縣份，遊歷東南西北。



在日本使用鐵路旅遊別有樂趣，除了能欣賞沿路風景，還有機會遇上以下特別的車站！

日本電車站有甚麼千奇百趣的奇景？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 山口縣長門市車站

京都伏見稲荷大社的千本鳥居可能很多人到訪過，路軌上排列著鳥居的奇景你又見過嗎？位於山口縣的長門市車站自2020年2月起，在不再使用的鐵路路軌上擺放了20個鳥居作裝飾。這是以山口縣著名景點「元乃隅神社」的千本鳥居為原型，希望可以吸引更多人到訪長門市站，而事實上短短兩個月內已達到不少宣傳效果，有很多鐵路迷特地前來拍攝。

2. 群馬縣土合車站

看起來很陰森可怕？這可是還在使用中的車站，而且被稱為「日本第一的土撥鼠車站」！車站位於地下82米，需要走共486級階梯才能到達，而且因為在地下及多年未有翻新，車站內十分昏暗，但正是這種神秘的氛圍吸引很多人特地來拍照。不過前往時請注意，電車每3小時才有一班，要小心確認好時間表呢！

3. 鳥取縣戀山形車站

讓人少女心大爆發的粉紅色車站，連車站名都十分可愛，叫作「戀山形」(但它可不是在山形縣，讓人超容易混亂！) 這本來是一個名為「因幡山形」的無人車站，為了吸引更多人到訪，選用了「戀山形」(恋山形，koi yamagata)，帶著「來吧山形」(来い山形)同音的寓意。

其後，這個車站逐漸升級，像是設置祈求姻緣繪馬，為車站塗上一片粉紅，畫上可愛的愛心圖案，在Instagram流行下成為了櫻花妹及戀人們的打卡熱點！

有不少旅客都愛買電車通票在日本旅遊，如青春18通票、JR東京廣域周遊券等等，又能省錢又能隨心所欲四處去玩。下次要考慮把這些有趣的車站列入你的鐵路之旅的行程嗎？

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