洗膠盒｜洗極都油淋淋？日節目實測　加一種調味料混洗潔精超乾淨

撰文：西米Lu
出版：更新：

外賣膠盒不想棄，想環保一些，可能會留起來循環再用。不過，要將盛載食物的塑膠盒洗乾淨都不是易事，就算已預先用熱水去除油膩，仍然會覺得「油淋淋」。有日本節目教用一招簡單方法快速去油，實測比單用洗潔精更有效。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜信用卡持卡人優惠碼Promo Code激減$250！Agoda優惠碼2024｜5月酒店優惠即用即減｜讀者Promo Code折扣碼Booking.com優惠碼2024｜5月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學
（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

塑膠食物盒無論如何清洗都覺得「油淋淋」？日本朝日電視台節目《日本人の3割しか知らないこと》今次教一招簡單去油的方法，除了用水加洗潔精，又實際測試加入一種調味料，看看兩者效果相差幾遠！👇👇按圖看節目實測結果！👇👇

+13

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉 日本旅遊天書　住宿　美食　景點　購物　不停更新！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大阪梅田酒店11間推介｜免費溫泉／2分鐘到車站／人均$160起池袋酒店13間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝大阪難波酒店15間推介｜1分鐘到JR站/近道頓堀+黑門市場/免費溫泉大阪親子酒店16間推介｜主題家庭房／1分鐘到地鐵／近環球影城京都新酒店22間2024｜無印風／露天風呂／1分鐘到車站／人均$150上海迪士尼10大親子酒店｜反斗奇兵酒店/近迪士尼/機場$145起馬爾代夫酒店11間推介｜水上別墅私人泳池／包三餐／人均$432起
日本文化
日本熱話
日本旅遊
家居
食玩買通識