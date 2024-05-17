洗膠盒｜洗極都油淋淋？日節目實測　加一種調味料混洗潔精超乾淨

外賣膠盒不想棄，想環保一些，可能會留起來循環再用。不過，要將盛載食物的塑膠盒洗乾淨都不是易事，就算已預先用熱水去除油膩，仍然會覺得「油淋淋」。有日本節目教用一招簡單方法快速去油，實測比單用洗潔精更有效。



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（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

塑膠食物盒無論如何清洗都覺得「油淋淋」？日本朝日電視台節目《日本人の3割しか知らないこと》今次教一招簡單去油的方法，除了用水加洗潔精，又實際測試加入一種調味料，看看兩者效果相差幾遠！👇👇按圖看節目實測結果！👇👇

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