馬爾代夫酒店11間推介｜水上別墅私人泳池／包三餐／人均$432起

馬爾代夫酒店推介2023！馬爾代夫向來有「蜜月天堂」之譽，本文整理11大超靚馬爾代夫酒店，近年更有不少全新酒店度假村開幕，其中包括沙灘別墅、水上Villa等極靚住宿，情侶或新婚夫婦可以在夢幻海島小屋上，享受被蔚藍大海包圍的浪漫景致，度過甜蜜的二人世界，即看有哪些精選推介。訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

馬爾代夫是不少新婚夫婦的首選蜜月勝地（Instagram@umy510266）

馬爾代夫酒店推介【1】馬爾代夫倫格里島康萊德酒店（Conrad Maldives Rangali Island）

馬爾代夫倫格里島康萊德酒店（Conrad Maldives Rangali Island）自1997年已經落成，後於2015年進行翻新。從馬累國際機場出發，需要大約35分鐘船程。酒店提供套房、別墅房、海洋房等房型，套房房型設有室外淋浴空間，可以直接從房間步行到海灘，更可以欣賞到絕美海景！水上別墅房房型則自帶私人泳池，同樣可以從房間直達海灘！沙灘別墅則較有私隱度，私人游泳池設在花園內。海洋房房型設有海景室外泳池外，更提供超大型的圓型景觀浴缸！酒店房價亦包含免費早餐，性價比相當高！

馬爾代夫倫格里島康萊德酒店（Conrad Maldives Rangali Island）

房價：人均HKD$2,934起（沙灘別墅）

地址：Rangali Island Alifu Dhaalu Atoll, 20077, Maldives

交通：從馬累國際機場轉乘水上飛機約35分鐘

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馬爾代夫酒店推介【2】迪古法魯海島度假村（Dhigufaru Island Resort）

迪古法魯海島度假村（Dhigufaru Island Resort）曾於2022年進行翻新，位於著名的芭環礁區，從馬累國際機場出發乘坐水上飛機約40分鐘便可抵達。酒店提供日落海灘別墅、水上別墅、家庭別墅等多種房型，日落海灘別墅帶有濃厚熱帶度假風情，外觀像一間小木屋，房內設計亦以自然色調及木系元素搭配。水上別墅雖然同樣有度假感，但房內則走時尚簡約風格。全部客房均可望向海景，部分客房帶有海景私人泳池，可以看著日落、大海寫意暢泳，而水上別墅更可透過樓梯直奔碧綠透亮的海洋！

迪古法魯海島度假村（Dhigufaru Island Resort）

房價：人均HKD$755起（Villa Standard）

地址：Dhigufaruvinagan'du, 芭環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從馬累國際機場轉乘水上飛機約40分鐘

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馬爾代夫酒店推介【3】特里頓威望海景水療酒店（Triton Prestige Seaview and Spa）

特里頓威望海景水療酒店（Triton Prestige Seaview and Spa）在2021年開業，位於馬富施，從機場出發乘坐水上飛機，15分鐘左右便可抵達，Maafushi Dive & Water Sports和Bikini Beach等景點都在酒店附近，觀光玩樂都非常方便！酒店客房分為部分海景房、海景豪華房及套房三種房型，客房走簡約現代風格，亦加入木系元素增添自然度假感。雖然客房沒有提供私人泳池，但部分客房亦有提供按摩浴缸，全部客房均有露台可以欣賞無敵大海景，更可以到酒店的無邊際泳池暢泳！酒店亦有提供水上運動設施、潛水、浮潛等，亦有為兒童而設的遊戲室，更可享用免費早餐，可謂吃喝玩樂一應俱全！

特里頓威望海景水療酒店（Triton Prestige Seaview and Spa）

房價：人均HKD$467起（部分海景房）

地址：Valu Magu Road, 08090, 馬富施, 卡夫環礁, 馬爾代夫

交通：從機場乘坐水上飛機約15分鐘

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馬爾代夫酒店推介【4】宏達富士島度假村（Hondaafushi Island Resort）

宏達富士島度假村（Hondaafushi Island Resort）位於哈尼馬杜島，從馬累國際機場轉機往哈尼馬德胡機場，再轉乘快艇約10分鐘便可抵達。酒店擁有自然原始的海島風情，客房亦遵從簡約自然為主，以白色系配以實木設計，部分客房可以直通往沙灘，在房間內亦可感受著海風，非常寫意！除了潛水、滑浪風帆、獨木舟等水上運動外，酒店亦在沙灘中建設了圓形室外泳池，讓你可以無死角飽覽海天一色！

宏達富士島度假村（Hondaafushi Island Resort）

房價：人均HKD$447起

地址：Haa Dhaalu Atoll, Maldives, 阿魯環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從馬累國際機場轉機往哈尼馬德胡機場，再轉乘快艇約10分鐘

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馬爾代夫酒店推介【5】幸福島度假村 - 馬爾代夫（Canareef Resort Maldives）

幸福島度假村 - 馬爾代夫（Canareef Resort Maldives）位於馬爾代夫的阿杜環礁的幸福島，直接從甘島國際機場或從韋拉納國際機場轉機往甘島國際機場轉乘快艇約10分鐘便可抵達，非常方便！酒店客房分為日出別墅及日落海灘別墅兩種房型，分別可以望向園景及海景。酒店客房走度假木屋風，房內加入了很多木系元素，自然而優美。雖然客房沒有提供私人泳池，但酒店亦有公共泳池，部分客房亦有提供按摩浴缸，從房間亦可直接步出海灘進行不同水上活動！此外，酒店房價亦包含免費早餐，部分專案亦有提供免費晚餐，性價比極高！

幸福島度假村 - 馬爾代夫（Canareef Resort Maldives）

房價：人均HKD$432起（日出別墅；包早餐）

地址：Herathera Island, 阿杜環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：甘島國際機場轉乘快艇約10分鐘

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馬爾代夫酒店推介【6】馬爾代夫弗拉維利度假村（Furaveri Maldives）

馬爾代夫弗拉維利度假村（Furaveri Maldives）坐落在拉加環礁（Raa Atoll），從馬累乘坐水上飛機需要 40分鐘。酒店享有海灘、瀉湖和附近島嶼全景，極具異國情調！客房分為海灘別墅及花園別墅，分別可以看到庭園景色及海灘景色，躺在床上便可以欣賞到絕美日出日落景色！此外，酒店亦擁有私人海灘區，可以隨時玩水曬太陽，享受陽光與海灘，更可以游出海浮潛及風帆沖浪。就算不想出海，酒店內部亦有兒童俱樂部、健身中心、水療、泳池等設施與服務，非常方便！

馬爾代夫弗拉維利度假村（Furaveri Maldives）

房價：人均HKD$723起（花園別墅；包早餐）

地址：Island Resort & Spa, 芙拉薇利島, 拉環礁, 馬爾代夫

交通：從馬累乘坐水上飛機40分鐘

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馬爾代夫酒店推介【7】Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa度假村酒店於2021年底開業，從機場乘坐快艇僅需15分鐘，方便又快捷！酒店提供水上別墅及沙灘泳池別墅房型，每棟別墅均坐擁無邊際私人泳池、戶外平台，連接著馬爾代夫海洋景觀，客房浴缸同樣可以飽覽一大片海景！酒店亦設有餐廳及酒吧，提供免費歐陸式或自助早餐，此外，亦有提供不同水上活動、泳池、SPA等，想潛水、玩獨木舟或水上電單車都可以，房價雖然偏高，但絕對超值！

Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

房價：人均$3810起（One Bedroom Overwater Pool Villa；包早餐）

地址：North Malé, 8540 馬累, 馬爾地夫

交通：從機場乘坐快艇15分鐘

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馬爾代夫酒店推介【8】馬爾代夫錫亞姆世界酒店（Siyam World Maldives）

馬爾代夫錫亞姆世界酒店（Siyam World Maldives）早於2021年10月開幕，位於Dhigurah Noonu環礁，從機場乘坐水上飛機需要約40分鐘船程，從馬法魯國際機場亦可乘坐30分鐘內陸機前往，然後再換乘10分鐘快艇，交通方便！酒店客房分為水上別墅、海灘別墅、套房、小木屋等多種房型，全部客房均提供私人泳池，部分則設有滑梯連接大海，趣味十足！客房景觀亦相當開揚，大部分客房的床架均面向海洋景觀，讓你每天醒來都可以看到一望無際的大海！酒店亦有水上樂園、水上活動、兒童樂園、泳池、SPA等服務與設施，更包含免費早午晚餐，CP值超高！

馬爾代夫錫亞姆世界酒店（Siyam World Maldives）

房價：人均HKD$3,638起（水上別墅）

地址：Noonu Atoll Republic of Maldives, 諾魯環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從機場乘坐水上飛機40分鐘

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馬爾代夫酒店推介【9】米拉門胡島度假溫泉酒店（Vilamendhoo Island Resort & Spa）

米拉門胡島度假溫泉酒店（Vilamendhoo Island Resort & Spa）落於南阿里環礁，即使前往維拉曼都島亦僅需步行甚短距離，酒店亦有提供機場接駁車，相當方便。酒店坐落於潛水邊且擁有私人海灘，可以隨時隨地潛水、體驗滑浪風帆、甚至釣魚！除了水上活動，陸上活動都超豐富！有高爾夫球場、瑜伽室、飛鏢靶、網球場、酒吧、SPA等一系列設施，更提供三餐均免費餐飲！酒店大致分為園景客房及海灘別墅兩種房型，客房設計以木為主要素材，有濃厚的自然度假風情，浴室亦採半開放式設置在後院，非常特別！

米拉門胡島度假溫泉酒店（Vilamendhoo Island Resort & Spa）

房價：人均HKD$1,378起（園景客房；包三餐）

地址：Vilamendhoo Island Resort & Spa, 維拉蔓豪島, 南阿里環礁, 馬爾代夫

交通：從機場坐水上飛機25分鐘

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馬爾代夫酒店推介【10】Kuda Villingili Resort Maldives

Kuda Villingili Resort Maldives於2021年6月開幕，位於北馬列環礁（North Male Atoll），從機場乘坐25分鐘快艇便可到達。酒店提供水上別墅和沙灘別墅，前者的露台位置更設有樓梯可以直奔蔚藍大海，酒店亦提供獨木舟、浮潛設備等設施，另外更有水療服務，完全可以輕鬆放電。酒店客房以現代度假風情打造，亦木及藤為主要元素，加上一整面超大落地玻璃趟門，感覺有如跟大自然融為一體，絕美景色一覽無遺！

Kuda Villingili Resort Maldives

房價：人均HKD$4,195起（水上別墅）

地址：Kudavillingili, Kaafu Atoll, Maldives, 北馬累環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從機場坐快艇25分鐘

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馬爾代夫酒店推介【11】Le Meridien Maldives Resort & Spa（2021）

Le Meridien Maldives Resort & Spa於2021年9月開幕，位於Lhaviyani Atoll，從機場乘搭水上飛機約30分鐘便可到達。酒店提供沙灘或水上別墅，部分別墅設有私人泳池，並且設有露台，隨時可以欣賞日落海景！客房亦以藍白色為主調，讓整體帶有希臘度假風情。部分客房浴缸望向無盡的汪洋，部分客房的浴室則採用半開放式連接室外，令房客可以更貼近大自然。酒店更提供潛水、獨木舟衝浪等活動，亦可以在此享受水療服務！

Le Meridien Maldives Resort & Spa

房價：人均HKD$2,052起（Beach Villa；包早餐）

地址：Lhaviyani Atoll , 拉黑比亞尼環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從機場乘搭水上飛機約30分鐘

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