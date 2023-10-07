酒店退房必拿備品　首選係牙刷？執房員工吐心聲　最愛顧客咁樣做

有網友發問，大家在酒店退房之後，會帶走酒店房間內的備品嗎？該篇貼文也吸引網友留言分享自己必拿的備品，還有曾做過房務員的網友表示，最好能拿的都拿走。



酒店退房必拿備品？前房務員：最好能拿的都拿走

一名網友在臉書粉專「靠北住宿2.0」發文，好奇詢問「退房後，你會拿走酒店的備品嗎？」，沒想到貼文一出，竟引起熱烈討論，最多人留言必拿的備品則是牙刷：

「牙刷拿回家刷馬桶的小縫隙很好用，但刮鬍刀、梳子那些就不會拿了」

「牙刷我都拿回家有時候刷東西可以用」

「牙刷備品會帶走......有客人來訪給客人很方便。或者拿來刷廁所水槽細小縫隙也很好用啊！」



也有人表示，其他東西有用到才拿，但浴帽一定要帶走，「用得到才拿，浴帽必拿，染髮超好用」。

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也有不少網友認為，其實根本不需要拿走備品：

「為環保通常都不用備品。以前有開過的才會拿走」

「以前會，現在看需求」

「不會，現在牙刷牙膏清潔用品都自己帶，響應環保」



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不過有擔任過酒店房務員的網友留言表示，「能拿走的就拿走，房務員比較方便做事」，他指出，如果客人沒有帶走的備品是全新的，外包裝也完整，就會繼續留給下一組客人使用，「但如果你是下一組客人，應該也不希望拿到人家留下的吧」，而且房務員整理房間時，還要多一道檢查外觀的手續，所以還是希望客人把備品都帶走。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：飯店退房必拿備品有哪些？前房務員吐真心話，答案竟然超意外】