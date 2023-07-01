廣州最新30萬㎡水上樂園連酒店　570m超長水上過山車仲有30+設施

假期將至，是誰快要按捺不住身體裏的躁動因子！還沒想好假期去哪浪的，不妨到距離深圳2小時的廣州森林海嬉水樂園，來一場說走就走的城市出逃計劃！



森林海嬉水樂園 30萬㎡水樂園開啟夏日狂歡

暢玩5大區域 30+水上游玩項目

坐落在廣州增城白水寨片區的森林海嬉水樂園，一眼望去整個園區都被綠意環抱，給炎熱天氣帶來絲絲清涼感。佔地面積高達300000平方米 ，涵蓋了酒店、温泉、水上樂園、水上過山車、湖上游船……N種遊樂設備，剛在4月26日強勢開園，這場夏日邀約一定要安排！👇👇👇

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別錯過！570m水上過山車

要說這次開園讓人期待的項目，必不能錯過的就是這個——雙向全長570m的超長水上過山車，這也是目前國內最長的水上過山車！

乘坐專用皮划艇從高處落下，憑藉着自身慣性極限過彎道，在上升的過程中還能觀賞到沿途風景，實在是太愜意了！

看這裡！大型親子樂園一站式遛娃

水域迷城

Keep住這種心跳感，恰逢暑期帶上孩子一起登上「神秘海島」，讓快樂持續輸送，穿梭在水域迷城中，體驗不同螺旋滑道的魅力，盡情釋放身體活力。

海神魔力碗：大喇叭&大滑板

大朋友們也有自己的探險之旅，足足有5層樓高的大喇叭和大滑板，上演現實版的狂野時速，俯衝旋轉尖叫聲，盡情釋放你的活力吧！

尖峰急速滑道

只有足夠勇敢才能體驗的尖峰急速滑道，從數十米的高空落下，超刺激的失重感，帶來滿滿快感！

除了刺激的水上設施，森林海嬉水樂園亦有較為靜態的活動，更有全年開放的超大室內恆温水樂園👇👇👇

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抓魚摸蝦

還有抓魚摸蝦區，1:1還原童年中簡單治癒的戶外快樂，這一刻別矜持，挽起你的褲腳，一起衝進水中，來摸魚吧！

天陽湖泛舟

亦或是移步到30萬平方米的天陽湖上游湖泛舟，讓身心都沉浸在這美妙的山水景象中，收穫假日專屬雅緻~

放肆high！超大室內恆温水樂園

古海王國

誰懂啊！出來玩最怕遇到下雨天和氣温驟降，在這個溫度常年控制在30°，自帶溫水的超大型室內恆温水樂園裏暢玩，安全感max！

造浪池模擬真實海浪波動，哪怕在室內也能體驗到海浪奔騰的樂趣，還有超多遊樂設施，滑梯、轉輪、彎道……光是這一個區域我就能玩一整天！

太chill！潛入「森林海」中度假

一秒穿越水上威尼斯

玩了一天，是時候讓身體放鬆一下了，藏匿在森林深處的森林海温泉度假酒店，是此次旅途的終點，泳道貫穿全程，讓人一秒穿越到威尼斯。👇👇👇

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399間奢適精品客房，無論是情侶還是家庭出遊，統統滿足！獨棟樹屋更是刷屏全網的C位，高級感拉滿的裝潢，讓身心得到放鬆~

樹屋還有着不同的主題，觀瀑房、嬉水房，每個房間都自帶温泉池，足不出戶就能享受私湯快樂，現還有1399元暢享無憂假日套餐，趕緊囤多幾張！

忙碌已久，身心都應得到放鬆，來森林海温泉度假區和森林海嬉水樂園，擁抱自然，用繽紛活動為自己充能~

森林海嬉水樂園

地址：廣州市增城區派潭鎮白水寨大道101號森林海旅遊度假區

（遊玩導航：森林海旅遊度假區P1停車場）

（入住導航：森林海温泉度假酒店）

時間：周一至周四 10:00-20:00，19:00停止入場；周五至周日 10:00-21:00，20:00停止入場

*部分區域開放時間*

森林温泉區：09:00-23:30

室內水樂園：10:00-19:00

抓魚摸蝦區：10:00-18:00

天陽湖區：09:00-18:00

電話：020-82829666



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