深圳好去處｜東部華僑城攻略：體驗採茶製茶　仲有水上樂園動物園

五一假期終於要來了，不如就在深圳東部華僑城暢玩。



東部華僑城除了三洲茶園回歸，還有大俠谷水公園、浪漫夜市、網紅小熊貓、絕美燈光秀、木質過山車……

從大自然景觀，到熱鬧的小吃街，4月29日-5月3日，東部華僑城超多精彩活動玩不停！

第一站：深圳的世外茶園，來這裡走走

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4月29日-5月3日，三洲茶園終於開放啦。古鎮被翠竹和茶田環抱，可以在這親身體驗採茶、製茶、做陶、扎染……的手工樂趣，還能置身雅緻靜謐的竹林，拍攝古風的漢服大片。

沉浸式古風體驗就是這樣吧。

它其實是深圳久遠的茶園之一，種植歷史超過100年。茶田內的品種包括黃金桂、毛蟹、肉桂、鐵觀音、本山5個品種，現在茶園裏的茶葉是黃金桂，採摘後可炮製成綠茶或是紅茶。這裏常年雲霧環繞，晝夜温差大，所以非常適合茶葉生長，而長出的茶葉也有「甘喉、甜唇、蜜味」的特點。

我們和老師學習關於採茶的技巧，了解茶葉的知識，如果帶小朋友來，也是一個不錯的實踐體驗過程~👇👇👇

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採摘時需要挑選一芽兩葉的茶葉，用指尖尋找初生的嫩芽。而後可以在AIO體驗館自己動手炒茶製茶，將茶葉在鐵鍋中炒乾，茶葉在指尖翻炒拋灑，這時需要非常留意炒制的温度，以防止茶葉過度烘焙。在揉捻的過程中，通過不斷調節手部的力量，或輕或重，將茶葉本身的纖維破壞，茶香才會慢慢散發出來。

除了製茶外，AIO體驗館還可以多種手工樂趣，布藝扎染、手模。在這製作一件獨一無二的作品帶回家，逛茶園還能順帶體驗下手作的樂趣~

4月29日起，三洲茶園免費開放，來感受草長鶯飛的春天吧~

在三洲茶園還有漢服巡遊，穿上漢服的隊伍在古鎮中游走，仿若穿越到古代一般。從木製棧道走進竹林，只聽見潺潺的溪水聲。可以租借一套漢服，在竹林裏拍照，出片效果的古風意境感十足。

第二站：東部華僑城大俠谷水公園，深圳小孩的童年都在這兒

按圖看看大俠谷的水公園和動物園有什麼玩👇👇👇

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水公園

大俠谷公園應該是無數深圳小孩的童年了吧，夏日漸近，大俠谷水公園也重新開放啦，炎炎夏日當然要來這裏戲水打卡！

隨時倒下的水浪讓人毫無防備、限時撒開的泡泡浴彷彿一腳踏入雲朵樂園。

水公園打造大碗、U型滑道、滑板衝浪、兒童戲水區……不同區域N種玩法，小朋友進來估計就捨不得離開了。200米的人造河流、1.2米的浪花還原真實海浪效果。仿真效果拉滿的裝置，在室內就能感受到大海的節奏。

東部華僑城動物園

看趴在樹上的小熊貓，不禁想他們發呆的時候會想些什麼，毛絨絨的身形真的忍不住想把它抱進懷裏！

不少人第一眼看到他們會以為這是小浣熊，但其實看眼睛就能很好地辨認，小浣熊有一圈「黑色眼罩」，小熊貓可不是哦。

東部華僑城動物園，今年全新升級，帶大家體驗沉浸式萌寵主題，還原動物們最原生態的生活空間。3000㎡的奇幻森林包括將近3000餘隻動物，小熊貓、梅花鹿、安哥拉巨兔……在這裏可以近距離與動物們互動，觀察他們最真實的情態。

大俠谷還有夢幻粉色沙灘、森林小火車和更多機動遊戲👇👇👇

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夢幻粉色沙灘

吃過午飯順着山坡向下走，在發現廣場設有粉色沙灘的裝置，全粉色的沙池未免太夢幻！無數小孩的注意力都被它吸引，春遊隊伍路過，沙灘上瞬間「長滿」小朋友。

全粉色的沙灘拍照很好出片，色彩濃烈的沙粒配合湛藍的天空拍出來仿若復古菲林的一般。

森林小火車

乘坐森林小火車在雲霧繚繞的山間，真像是要開往童話世界。中途下車到喜歡的站點，再重新上車也可以，付一次車票就能體驗一整天。

乘坐茶溪谷小火車就能到達茵特拉根酒店群，想來整個東部華僑城雖然大，但也有各種交通方式可以換乘~

還有這些項目玩不停

夜晚乘坐森林小火車前往大俠谷雲中部落，可以乘坐觀光塔或是在雲中步道散步，站在山頂向遠眺望，城市的美景盡收眼底。

叢林纜車、全球最快的木質過山車、刺激滑落的激流勇進……

作為深圳為數不多的幾個大型遊樂園之一，從學校的春遊，再到節假日和家人一起遊玩。雖然來過很多次，但東部華僑城似乎總也玩不膩，每次都有新花樣。

第三站：浪漫三洲田夜市，夜晚在這逛吃逛喝

白天玩了一整天，晚上終於能在夜市街裏休息一下~ 曾經在公路邊聚集的車尾箱市集，現在重新搬進東部華僑城的露天營地裏。不用躲避城管，在營地上嗨吃玩耍，用餐環境更加舒適。👇👇👇

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燒烤、喝酒、飲咖啡，十幾家走鬼檔從凌晨營業到清晨。攤主們將自家的檔口打造成各式各樣的漫畫主題，擺攤文化的精髓在這裏體現得淋漓盡致。

灣區之夜燈光秀

4月26日至10月期間，東部華僑城灣區之夜山海光影首秀盛大開啟，夢幻的燈光打造昆蟲世界、螢火蟲大道等場景。結合全系投影和燈光表演，科技真的讓所有天馬行空的想象成真了！

第四站：在童話酒店放鬆心情

不趕時間的話，在東部華僑城住一晚再走吧。全國十佳旅遊度假酒店——東部華僑城茵特拉根酒店The Interlaken OCT Hotel Shenzhen，還有最佳親子酒店——東部華僑城黑森林酒店Oasis O City Hotel Shenzhen，都是不錯的選擇。👇👇👇

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酒店大堂五一將有歡樂巡遊，還有茵特拉根水療山林暖湯可以體驗。遠離城市也不會枯燥無味，各種放鬆體驗在山谷自然間盡情享受~

茵特拉根酒店還有深圳第一家「黑天鵝下午茶」。品味下午茶的同時還有黑天鵝在旁遊動，味覺和視覺雙重體驗直接拉滿。下午茶精緻的擺盤仿若一座「城堡」，配合湖畔的絕美風景，和姐妹的下午茶怎麼能不拍一張？

如果說茵特拉根酒店是瑞士的浪漫情調，那黑森林酒店就是提供個性化十足的親子舒適酒店，小孩們也有人看管。讓大人們可以放鬆享受自己的時間。

五一不如在東部華僑城的酒店群中美美度假，在茶園感受新鮮空氣、在山水美景間拍套寫真、和小朋友在水樂園戲水在大俠谷中游樂。

東部華僑城

地址：深圳環海路與藝海路交叉口北

交通：

公交：搭乘308、307至「東部華僑城公交站」或搭乘308、M180、M191、M199（節假日）、M396、M437、M465至「梅沙醫院公交站台」步行400米左右

自駕：定位至「東部華僑城大俠谷停車場」

停車費：景區停車場15元/小時



Tips：

1、園區停車場車位充足，可選擇自駕前往

2、天氣炎熱，備足飲用水，做好防曬



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