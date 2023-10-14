台灣自由行｜墾丁旅遊攻略7大私房景點　3大墾丁民宿平價美食推薦

墾丁，台灣的玩水勝地，曾經因為電影《海角七號》轟動一時，近年來雖然有許多負面新聞，但其實墾丁還是有許多迷人之處，乾淨美麗的沙灘、純樸的在地小吃、充滿原創設計的市集。



小編這裡就要來介紹一些省錢玩墾丁的秘境景點及美食，一起來看看吧。

墾丁私房景點👇👇👇

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墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區

2023年墾丁最新景點！想看可愛動物的絕對要來這！鹿ㄦ島水豚生態園區不僅以全台唯一能體驗與水豚共游的生態園區著名，園區設計也超級別緻！進入園區時，馬上映入眼簾的就是致敬日本雷門的超可愛「豚門」，園內動物梅花鹿、笑笑羊以及水豚便緊接其後給你可愛爆擊，趕快一起來近距離觀察水豚寶寶的呆萌模樣！

門票：全票200元／博愛票150元（台幣，下同）

營業時間：10:00-17:00

地址：台灣屏東縣恆春鎮省北路275之1號



星砂灣

雖然墾丁的海灘基本上都是免費的，但像是南灣、白沙灣這些知名的海灘每到夏天都人山人海，所以小編這邊要推薦大家一個免費的私房海灘景點——星砂灣。

星砂灣位在墾丁的後壁湖附近，漁港出口燈塔的南側。這一小片的秘境海灘，給人一種來到東南亞私人小島的感覺，這裡幾乎沒什麼遊客，不僅免費還可以獨自享受這碧綠色的清澈海水，絕對是來墾丁必去的景點。

地址：台灣屏東縣恆春鎮大光路123號



小狗灣（下潭仔）

接下來要介紹的景點，是墾丁一處連本地人都不一定知道的秘境景點——小狗灣。小狗灣位在墾丁貓鼻頭附近，要前往可是非常不容易的，不僅入口處的小路非常顛簸崎嶇，還要穿越一片的樹林才能抵達這個絕美的秘境景點。

小狗灣雖然不大，這裡卻有非常難得一見海蝕壺穴景觀，不僅如此，這邊除了這獨特的岸邊美景外，海面下豐富的生態可是會讓你大開眼界的。此處更是許多浮潛愛好者的私房口袋潛點，不管是龍蝦、螃蟹、海星、海兔、海螺都有機會在這裡能夠看見，喜歡潛水的朋友絕對不要錯過。

地址：台灣屏東縣恆春鎮大光路79-95號對面



獅頭庄水農場

獅頭庄水農場位在屏東的新埤鄉，是近年來非常熱門的景點，整座農場圍繞著一座湖，因此不管是陸上活動的滑草烤肉，或是想要戲水踩船，這座農場都能夠一次體驗，各種休閒活動應有盡有，非常適合全家大小一起來。

門票：普通票100元／優待票50元

營業時間：週六、日 9:00-18:00

地址：台灣屏東縣新埤鄉沿山公路185線57K處



台電南部展示館

可能聽到台電展示館的你，會以為也沒什麼好玩的，這可就大錯特錯了！台電南部展示館開館以來，園區內的互動設施不斷更新，並融合了寓教於樂的元素，總共設計了13個不同的主題區，讓大朋友小朋友來到這裡都能玩得開心還學習到新知識。

台電南部展示館除了有趣的互動設施外，最有看點的便是用淡化的海水做成的枝仔冰了，據說海水淡化後沒有任何雜質，吃起來非常沁涼順口，來到台電南部展示館一定要來嘗嘗。

營業時間：週二至週日9:00-17:00（每週一、過年除夕、年初一、二休館）

地址：台灣屏東縣恆春鎮大光里大光路79號之64



鈕扣倉庫

鈕扣倉庫位在恆春夜市旁邊，它的前身是糖果與麻繩工廠，工廠倒閉後就將此處荒廢，在經過鈕扣倉庫主人的一番的整治設計後，一個有廢墟感的特色創意市集就這麼誕生了。

倉庫主人讓這裡變成一個實現創意的烏托邦，不用商業色彩堆砌，流於形式卻沒有靈魂的市集。他將許多的創意融入倉庫內，目前園區內有酒吧、咖啡廳、餐廳及文創商店等，每一間商店的設計都極富創意，不時還有駐唱表演喔！放鬆的氣氛以及別具風格的設計吸引了許多旅人慕名前來，現在更成為了指標性的景點呢。

門票：200元（可折抵消費100元）

營業時間：18:00-01:30

地址：台灣屏東縣恆春鎮恆西路12號



關山落日

墾丁的關山落日曾被CNN評選為世界十二大夕陽美景之一，可以說是世界級的落日景點。看著火紅色的太陽逐漸西斜，將陽光照入層層雲海中，折射出藍、紫、紅色的雲彩，漸漸沒入在廣大的太平洋海面，儘管只有短短的幾分鐘，這無與倫比的美景總是讓到訪的人看得如癡如醉呀。

地址：台灣屏東縣恆春鎮檳榔路9-8號



墾丁推薦體驗

一提到墾丁，最先想到的應該是水上活動吧！除了三合一、五合一的水上活動，墾丁還能體驗衝浪，教練的超耐心解說讓初學者也能成功站在衝浪板上。覺得衝浪太刺激的旅客，可以選擇體驗SUP，漂浮在平靜的海面上。或是遠離海邊，到山上的七孔瀑布溯溪，在沁涼的溪水裡挑戰自我。

墾丁超省錢美食推薦👇👇👇

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阿娥姐綠豆蒜

如果你在恆春老街上，看到有一間小小的店面，但門前總是大排長龍，那絕對就是來到墾丁必吃的美食——阿娥姐綠豆蒜。阿娥姐曾說只要是恆春在地人，幾乎都會煮綠豆蒜，是飯後必吃的傳統點心，阿娥姐做的綠豆蒜更有著獨家的秘密配方，讓綠豆蒜入口後有餘韻繚繞的口感，香甜的滋味令人回味無窮，一嘗絕對成主顧。

營業時間：10:00-20:30（週一休息）

地址：台灣屏東縣恆春鎮中山路83號



墾丁牧場

墾丁牧場雖然是不能參觀的，但牧場旁的合作社可是有許多隱藏的美食等者妳去發現呢，因為是牧場的合作社，因此推出的甜點都是用新鮮的牛乳製成，價格非常平價，絕對不要錯過這種高貴不貴的美食！

小編偷偷說：小編最推薦的就是乳酪蛋糕跟現擠鮮乳了，一定要吃吃看！



營業時間：08:30-17:00

地址：台灣屏東縣恆春鎮牧場路1號



樹夏飲事

還記得前面說到的鈕扣倉庫嗎，這間樹夏飲事也位在倉庫的園區內，是一間充滿濃濃廢墟感的玻璃屋咖啡廳，老闆看中工廠中的斷垣殘壁，在此打造了一座玻璃屋，與原本殘破的工廠建築結合並創造出新奇感，全部的建築跟裝潢都是老闆親手製作的喔，非常特別。

樹夏飲事不僅有非常獨特的裝潢，餐廳內的餐點也是一點都不馬虎，使用的食材都非常新鮮，雖然選擇不多，但絕對都是老闆娘精心製作的。除了餐點，店內也有許多老闆與老闆娘手做的小物，很值得來參觀。

營業時間：10:00-17:00（週四休息）

地址：台灣屏東縣恆春鎮恆西路12-21號



離海超近！墾丁住宿推薦

墾丁海灣森林民宿

墾丁海灣森林民宿正前方就是白沙灣，躺臥在舒適的房間往外眺望就可以看見蔚藍海洋，10分鐘就可以到達沙灘，盡情享受南國的熱帶海洋風情！

（FunTime趣旅行提供）

就算不去海邊，待在陽台坐著看海也是一大享受！

日和灣居民宿

2020年開幕的日和灣居民宿位於墾丁南灣旁，坐擁海景第一排，白色別墅群的外觀非常吸睛！

（FunTime趣旅行提供）

機能性很好，附近就有7-11和不少餐廳，距離恆春鎮和墾丁大街約15分的車程！提供雙人房及四人房，大部分的海景房型附有陽台，住在這兒輕鬆就能欣賞無敵海景與潔白沙灘。

美好生活旅店

墾丁美好生活旅店對面就是知名地標船帆石，距離墾丁大街及鵝鑾鼻燈塔都不遠，旅店位置背山面海，入住這裡能夠一次坐擁墾丁得天獨厚的碧海藍天！

（FunTime趣旅行提供）

室內擺設及裝潢都很時髦，乍看會以為來到了網美咖啡廳，每個角落都能看出老闆的細心布置。墾丁美好生活旅店提供海景及山景的雙人、三人及四人房，從房間看出去就能看到船帆石與海，風景絕美～

光是看到第一個介紹的海邊，小編又想準備規劃去墾丁玩一趟拉～每次去墾丁海邊總能覺得特別輕鬆，雙腳踩在輕柔沙灘上的舒服感，真的是很懷念！還有許多海鮮、小吃當然也不能錯過！如果想來趟放鬆之旅，墾丁絕對是你的好選擇，在消費前先問清楚消費方式及價格，也能保護自己，讓旅途更開心順利！趕快安排一趟墾丁之旅吧～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【墾丁景點推薦】不用再怕人擠人！屏東墾丁秘境景點大公開】