台灣行山｜精選7條北部步道路線　山景海景一覽無遺　啱新手挑戰

平日的生活睜眼就是工作的開始，每天忙碌到不可開交，找到空擋只想滑手機耍廢，更別提要運動了。但親愛的，日子這樣日復一日下去，是會漸漸失去健康還有自己的。



因此當假日到來時，安排趟簡單的旅行，花點時間漫步於自然景觀步道之中，提升身體機能的同時，也適時地遠離電子產品，讓山和海調劑疲累的靈魂吧！

本篇編輯精選了7條台灣北部的行山路線，不需要翻山越嶺、手腳並用狼狽上山的步道，讓你可以一邊欣賞美麗的景色，一邊享受流點汗的暢快。

1. 宜蘭：林美石磐步道

林美石磐步道位於宜蘭礁溪的林美村，「石磐」指的是石磐瀑布景觀，距離市區開車只需 15-20 分鐘，讓人很難想像在這短短的車程外，竟有著如同低海拔亞熱帶溪谷景色的森林！

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整個步道屬於環形設計，一路上多半為平緩的坡路，僅有部分地段為較陡的階梯，偶爾還能遇見潺潺的溪流。

走完全長步道，大概只需要一個多小時至兩個多小時，很適合安排在礁溪溫泉區吃完午餐後，再上山走走運動。值得注意的是，下過雨後地面可能會較濕滑，需穿好走的鞋，或是注意苔石唷！

2. 基隆：八斗子忘憂步道

如果想要看山也想要看海，那麼基隆的八斗子忘憂谷一定是首推！沿著濱海步道的石梯走，眼前能眺望一整片蔚藍的大海與基隆嶼，身後則可以被綠油油的山谷包圍，讓人忍不住在此停留，拍下美照打卡發文的瞬間，也將滿滿的煩憂全都推付給自然，得到清淨舒暢的好心情。

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若走完忘憂谷步道還有體力的話，附近還有 80 高地、101高地，可以一併攻略喔！下次來到台灣北海岸遊玩，記得把這裡排入景點行程。

3. 新北：鼻頭角步道

瑞芳的鼻頭角步道，也和忘憂谷一樣可享受無敵美景，不過因屬稜谷線步道，所以沿途都是密集的階梯，被許為台灣版的「長城」。對於平時沒有在訓練腳力的人來說，要順利走完還真是需要一點考驗。

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但幸好一路上有許多休憩的涼亭，可以暫停一下再繼續努力，千萬不要輕易放棄！因為到達步道終點的觀景台，能夠 360 度欣賞到壯觀的山海景色，彷彿整個海岸都在腳下，很累卻很值得啊！

4. 新北：金瓜石報時山步道

看到這裡，大家有被激起想出去走走的慾望嗎？還是覺得太困難果斷放棄呢？

如果你是屬於後者，那接下來要介紹的這條 CP 值超高的「金瓜石報時山步道」，真的要好好筆記一下！從金瓜石勸濟堂停車場的入口進入，走到觀景台只需要 5 分鐘的時間，沿途也一點都不陡峭，只管放空地跟著木棧步道向前走，迷人的水湳洞陰陽海景便旋即出現在眼前，真的令人驚呼連連。

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走完報時山步道後，還可順道去附近的九份，吃個芋圓、草阿粿當作點心，美食、美景一次滿足！

5. 台北：老地方觀機平台

除了山、海，編輯覺得從高處瞭望渺小的城市，也是很療癒的行程啊！在台北行山，象山雖然經典，但滿滿的觀光客總讓人卻步，這條位在劍潭山的親山步道——老地方觀機平台，同樣有著絕佳的視野，可以遠眺松山機場、101，飽覽整個大台北盆地，反倒是個舒心存在。

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老地方觀機平台步道總共有 4 個入口，建議可以從捷運劍潭站走到劍潭公車站牌後尋找「圓山風景區」的階梯處進入，旁邊是個土地公廟，這裡比較好找喔！

6. 新北：太平濱海步道

接下來介紹的這條「太平濱海步道」在林口區，相信有很多人都不知道林口靠海吧！這裡全長約兩公里，是由平緩的石子鋪成的步道，尤其是去程幾乎都在下坡，走起來相當輕鬆，走到底即能看見一片藍海，天氣好時，還能望見淡水漁人碼頭，是一個很適合帶著一家老小一起親子同遊的景點。

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7. 苗栗：半天寮好望角步道

最後的苗栗半天寮好望角步道，又是一個 360 度無死角的看海步道，能夠將一望無際的海景盡收眼底，不過這次看的可是西部海岸線唷！且一旁還有超好拍的風力發電機，和時而呼嘯而過的火車，因此總是吸引許多觀光客、鐵道迷到此一遊，每到假日也會有不少攤販在外頭擺攤，非常熱鬧。

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看到風力發電機就知道，這裡因為靠近海邊，比較空曠，所以風也會無敵大，女生最好穿著褲裝或是攜帶綁頭髮用具，否則當狂風一吹，可就無法拍出美麗的照片了。

運動強健身心，但說真的，與其在密閉的健身房使用跑步機，倒不如走出戶外，享受大自然的一切。編輯這次推薦幾乎都是屬於好走的景觀步道，也不會人跡罕至，相當安全，到台灣旅遊時不妨安排走走吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】