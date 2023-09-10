台灣花蓮深度遊必去太魯閣國家公園　景點交通住宿一日遊行程攻略

台灣的太魯閣，許多人都只知道是花蓮知名景點，擁有高聳峭壁、峽谷，看起來十分壯闊，但你知道其實太魯閣國家公園是由好多個景點組成的嗎？



想去太魯閣玩，但一想到繁瑣的交通、蜿蜒的路線就頭大嗎？這篇太魯閣攻略除了介紹景點和也幫大家整理了常見的交通方式跟太魯閣遊玩路線，讓你輕鬆玩太魯閣。

太魯閣國家公園

太魯閣國家公園成立於1986年，橫跨花蓮、南投、台中三個城市，在太魯閣國家公園園區內可以見到許多鬼斧神工的自然美景，包括擁有神祕谷步道之稱的砂卡礑步道、沿著高聳斷崖的錐麓古道、著名的長春祠通通都在這！除此之外還有各式各樣的峭壁、峽谷、溪流等秀麗景緻。

小編偷偷說：在大雨、地震等天災時，因應安全，有些景點可能會不開放參觀哦～



錐麓古道﹑布洛灣台地……按圖看看太魯閣國家公園的人氣景點👇👇👇

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如何抵達太魯閣

因中央山脈阻隔，除了自駕遊外，想要到太魯閣國家公園遊玩的朋友可以在「新城火車站」或「花蓮火車站」下車，透過「火車+租車自駕」、「火車+公車」的方式抵達太魯閣。

去花蓮的火車票搶不到沒關係，現在也可以搭客運（長途巴士）到花蓮！現在首都客運、統聯、台北客運、噶瑪蘭客運都有到花蓮的車，車程約3-4小時，提供給要去花蓮玩的旅客多一個交通的選擇！

抵達花蓮轉乘太魯閣交通方式

雖然沒有火車可以直達太魯閣，但抵達新城／花蓮火車站後，可以搭乘「台灣好行-太魯閣線」。從新城火車站出發至太魯閣約15分鐘抵達；從花蓮火車站出發至太魯閣約45分鐘。

台灣好行-太魯閣線行駛路線：

花蓮火車站→東華大學美崙校區→花蓮曼波園區(華西路)→七星潭→北埔→康樂村(慈濟精舍) →玩味蕃樂園→新城火車站→亞洲水泥廠→太魯閣→太魯閣遊客中心→砂卡礑→溪畔→布洛灣→燕子口→九曲洞→慈母橋→合流露營區→綠水→天祥



有趕時間或是想要繞到太魯閣周邊景點玩的朋友，則可以考慮抵達花蓮後，選擇租車自駕遊。

太魯閣景點

太魯閣牌樓

太魯閣牌樓是太魯閣非常具代表性的地標，上頭寫著東西橫貫公路，東西橫貫公路又簡稱中橫，是將台灣東部和西部串聯起來的第一條公路系統哦！一旁還佇立了一個石碑，這裡可以說是到太魯閣國家公園的必經路口，經過這裡一定要下車拍一張！

太魯閣遊客中心

接著會抵達太魯閣遊客中心，可以下車上個洗手間，到販賣部買個餐食或紀念品，遊客中心內還有各式主題展覽，時間充裕的話還可以逛逛兒童環境教育館、生態展示館，了解太魯閣的生態故事及想走的步道接著就出發吧！

營業時間：08:30~17:00



山月吊橋（布洛灣吊橋）

太魯閣最新景點山月吊橋（布洛灣吊橋）橫跨立霧溪，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，是欣賞太魯閣磅礡地景的全新體驗。(太魯閣國家公園官網)

太魯閣最新景點山月吊橋在2020年8月開始正式啟用，全長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，無障礙吊橋設計讓輪椅跟嬰兒車都能輕鬆一起欣賞景緻。山月吊橋橫跨太魯閣國家公園立霧溪，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，從橋上俯瞰可以看見立霧溪的蜿蜒景致，向西可以欣賞燕子口特殊的峽谷地形，是欣賞太魯閣磅礡地景的全新體驗。

小編小提醒：山月吊橋和周邊的布洛灣臺地禁止使用航拍機喔～



砂卡礑步道

砂卡礑步道全長約4.1km，沿著砂卡礑溪而行，景緻優美，除了能夠看見蓊鬱的樹林、清澈的藍綠色溪水和奇形怪狀的岩石，其中最特別的是砂卡礑步道就鑿於大理石峭壁上，因此在行走步道時，抬頭就能望見岩石，步道中較顛頗的路段也有階梯，方便行走。

小編偷偷說：砂卡礑步道外有小型停車場，可以免費停車。



布洛灣台地

布洛灣台地為大型雙層河階，分成上、下兩台地，整個布洛灣被山環繞，景色非常優美，除此之外還有遊客解說服務、多媒體節目和太魯閣族工藝展示館能夠帶你穿梭歷史，來場人文之旅。

小編偷偷說：布洛灣以前還是太魯閣族的生活部落唷！



錐麓古道

錐麓古道是合歡越嶺古道的殘存遺跡，全長10.3km，因地形與修復工程，目前僅開放3.1km。錐麓古道與砂卡礑步道同樣闢於險峻的山壁中，不僅風景優美，還有山友稱在這裡可以看到太魯閣的最美景致，但錐麓古道有較多崎嶇不平的山路與石頭路，加上許多路段都像是腳踩懸崖邊，較適合有爬山經驗的朋友。

小編小提醒：環境特殊有承載量管制，想爬錐麓古道需先上官網申請入園許可，確認通過後才可在當日進行門票購買唷。

門票價格：全票200元｜半票100元



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燕子口

在燕子口你不僅能看到高聳入天的岩壁，還能看見大理石被燕子用嘴不斷啄而成巢的洞穴，幸運的話還能看見燕子群在此穿梭唷～不過燕子口容易有落石，來這邊參觀記得戴安全帽，不小心忘記帶的朋友可以到「布洛灣前的畔服務站 哨所」或是「太魯閣國家公園管理處」租借，美景誠可貴，生命價更高！

九曲洞

九曲洞為太魯閣峽谷的精華景點之一，全長約700m，步道本身接緊連著高山深壑，地形十分險峻。在九曲洞，你可以仔細一覽大理石的節理、褶皺、斷層和峭壁上的岩生植物，完全就是天然的地理小教室。

慈母橋

慈母橋為一座紅色大橋，站在橋上向東望去，能夠看到大理石峽谷，也是許多朋友來太魯閣遊玩的必訪景點之一。在慈母橋東側還能看蔣中正為紀念母親所建的慈母亭；而在慈母橋中段的青蛙石上有座蘭亭，則是蔣經國為紀念母親所建。

岳王亭與吊橋

岳王亭位在中橫公路173k（慈母橋-合流露營區之間），為紀念民族英雄岳飛所建，遊客們可以在這乘涼休息、欣賞連綿青山與溪水，也可以到旁邊的吊橋散步～這座吊橋雖沒有特殊名稱，但橫跨立霧溪，因此站在吊橋上不僅可以俯瞰整個立霧溪，還有吊橋兩旁的山峽景致。

小編偷偷說：就連溪水上的岩石紋理都能清楚可見唷！



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白楊步道水濂洞

白楊步道內有7座隧道，全長約2.1km，除了能看見峽谷、斷崖、太魯閣最大的瀑布──白楊瀑布，還能看見大名鼎鼎的水濂洞。水濂洞的形成非常奇妙，起因於當年台電開鑿施工隧道使得湧泉循著岩石縫隙傾瀉不斷，現在成為一個非常著名的景點，因此進到水簾洞裡必須穿著雨衣，不然會被大水淋成落湯雞哦。

小編小提醒：想要抵達水濂洞需要通過前面7個隧道，隧道裡沒燈，記得要帶手電筒哦。



長春祠

長春祠為傳統式的廟堂式建築，為紀念開闢中橫公路不幸殉職的工人所建。在登上長春祠前，會走一小段的長春祠步道和階梯，其中階梯因為台階較高不易走，因此還有天梯的稱號，不過登上長春祠就有涼亭可以歇息，這裡的視野很好，可以欣賞得到峽谷瀑布。

天祥

天祥的大約位置在中橫公路東段，距離太魯閣約19km，亦屬太魯閣國家公園園區。來到天祥，可以在天祥梅園賞梅（冬季）、在普渡橋俯瞰大沙溪與塔次基里溪匯流成立霧溪，還能看到擁有台灣九華山之稱的祥德寺。

小編偷偷說：在普渡橋至祥德寺的途中，還能看見白衣觀音唷！



太魯閣遊玩注意事項

1. 一天不要排太多景點

2. 出門一定要帶水

3. 出發前請充分休息

4. 有需要戴安全帽、雨衣、手電筒的景點一定要帶

5. 有些景點會因為氣候、地震因素暫不開放進入，出發前可先上官網查詢。



太魯閣景點大多需要爬坡與健行，不僅花費時間較長，對於體力消耗也較大，因此出發前記得要充分休息，在山上也記得要隨時補充水分，以免身體脫水、中暑。

平常沒有在運動的朋友，建議一天也不要排太多景點，可以簡單排一、兩個景點，之後再到花蓮市區走走。

小編小提醒：如果是很少運動或走山路的朋友，回酒店後可以拉筋、做些伸展運動，以免第二天全身痠痛不已。



太魯閣一日遊行程推薦

太魯閣交通較為不便，許多人會參加太魯閣一日遊行程。常見的太魯閣一日遊路線：清水斷崖→砂卡噹步道→燕子口→長春祠→七星潭。來花蓮遊玩時，快排上一天的行程到太魯閣周遭走走，感受這大自然鬼斧神工的力量吧！

太魯閣住宿推薦

煙波花蓮太魯閣

煙波花蓮太魯閣鄰近曼波海攤與新城老街，要去太魯閣、清水斷崖的話也很快，酒店旁就是太平洋，且建築外觀及房間內部都很現代時髦，房型則分為十三種房型，房間裡大片的落地窗，採光很好，也能夠將整個蔚藍海洋盡收眼底～超浪漫又很有度假的氣氛。

煙波花蓮太魯閣在二樓的位置設有無邊際泳池，乍看之下就很像延伸到太平洋呢！另外還有水療館，可以來做SPA、在烤箱與蒸氣室放鬆一下喔！酒店內也有餐廳，不用怕餓肚子！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)



立閣人文旅店

立閣人文旅店距離新城火車站走路約8分鐘，到太魯閣遊客中心開車約8分鐘，住宿位置超優！附近超市、吃飯的地方也都有，不用擔心不知道哪裡買東西。房間內落地窗，讓你飽覽山海景，待在房間就可以感受滿滿大自然，是玩太魯閣很方便的住宿選擇！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)



太魯閣國家公園真的超多景點，還沒去過太魯閣的你趕緊找個時間來去感受一下大自然的魅力吧，光是路程中看見太魯閣特殊的地形景觀，就能讓你感覺旅程一切值得。欣賞完太魯閣的自然美景後，還可以到市區走走逛逛、大口吃美食，補充一整天的能量！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【太魯閣景點推薦】國家公園不無聊！交通、景點一次看】