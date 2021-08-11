探討葉問詠春如何在港傳播　新書多張首刊照片見證戰後香港武林

上周六（7日）假香港樹仁大學舉辦《武藝傳承：香港葉問詠春口述歷史》新書發布會暨座談會，由作者香港樹仁大學新聞與傳播學系系主任李家文博士主持，與一眾葉問詠春傳人分享昔日葉問詠春在香港的發展和流播情況，葉問詠春門人在傳承保育之路上如何自強。



李家文《武藝傳承：香港葉問詠春口述歷史》。(賴家俊 攝)

活動講者包括葉問血脈傳人葉問長孫葉準長子葉港超師傅，葉準徒弟彭耀鈞師傅，葉問次子葉正徒弟李煜昌師傅，葉問早期弟子：梁相、駱耀、徐尚田及黃淳樑各系傳人，他們分享各系統對葉問詠春在香港的傳承情況，同場亦示範拳法，分享拳理心得。

作者李家文開宗明義指出，《武藝傳承》一書要旨並不在純技藝的研究，更着重葉問詠春如何在香港流播。大約八年前在機緣下李家文認識葉問詠春傳人，並初涉詠春，期間結織多位詠春師傅，遂構思為詠春做非遺研究，在一眾葉問傳人的協助下，提出跨學科合作撰寫的「詠春的傳承與保育」計劃，並獲衛奕信勳爵文物信託資助，在研究成果不斷積累下，遂誕生這本著作。

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葉問早在五十年代在香港授徒，便已很懂得與傳媒打關係，嚴選傳媒或雜誌去刊登有關詠春的消息。李家文表示承蒙多位葉問傳人向她分享大量有關葉問詠春的珍貴照片和報刊收藏，讓她收錄著作中，例如刊於1950年代的《武術小說王》，葉問已接受訪問介紹詠春，並由我是山人攝影，弟子梁相和駱耀示範拳術；又如六七十年代的《大華報》、《內幕觀察報》和《晶報》等，有多項頭條獨家或社會民生新聞涉及葉問或其弟子，當中不少涉及詠春門人的比武報道，更有專欄作家定期寫有關香港武林的文章；而講者梁錦棠師傅（梁相授徒）亦分享一張照片，是他和蔡得師傅於六十年代無綫電視開台時，為電視台表演詠春的報道。可以說在六七十年代，武館文化是普羅大眾茶餘飯後關心的話題，亦是香港新聞重要題材報道，而當中葉問系詠春的新聞消息更經常在大眾傳播媒介中出現。

上周六假香港樹仁大學舉辦《武藝傳承：香港葉問詠春口述歷史》新書發佈會暨座談會，與會講者及葉問各系統傳人一眾合照。（賴家俊 攝）

《武藝傳承》分三個章節探討葉問詠春在香港的流播，包括第一章從昔日相片、報刊書信內容發掘「葉問詠春」、第二章葉問六大傳人的傳播方式和第三章從電影和紀錄片看葉問詠春的真實與創作。

而由李家文博士構思的兩個葉問詠春項目，分別得到「創新及科技基金」（118萬元）及「田家炳基金會」（40萬元）的資助撥款，未來將會陸續開展《詠春的虛擬境界》與《香港非遺與葉問詠春》的項目，分別透過AI人工智能及傳統的印刷繪本，加上詠春師傅親自主講工作坊，以多個傳播方式，讓參予計劃的中小學師生、家長，更多機會了解葉問詠春。

香港樹仁大學稍後亦就上述葉問非遺項目推廣舉辦座談會，詳情如下：

《武藝傳承-以影像、人工智能推動非遺發展》座談會

地點：香港樹仁大學

日期：2021年8月28日（六）

時間：下午2:30-4:00

內容：探討如何透過紀錄片、雜誌，以至人工智能等等，推動發展及保育葉問詠春等非物質文化遺產。

主講嘉賓：

1.李家文博士

香港樹仁大學新聞與傳播學系系主任

《武藝傳承-香港葉問詠春口述歷史》作者

2.倪秉郎 紀錄片製作人、 <功夫傳奇>監製、香港武術聯會執行委員。

3.楊永勣 紀錄片製作人、 <功夫傳奇>主持、全職武術工作者

分享環節嘉賓：

1.《新武俠》武術雜誌

編輯委員會溫淑珍女士及王瑞強師傅

2.武術數碼檔案資料庫

梁國豐師傅

主持: 蘇啟智 香港樹仁大學新聞與傳播學系副系主任、專業應用副教授 ; 冼浩賢 香港樹仁大學新傳系兼任講師



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