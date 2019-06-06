【極真之虎】添野義二︰士道館館長　被稱為猛虎的男人

在梶原一騎漫畫《空手バカ一代》中，除了講述大山倍達的一生外，更提及有「極真龍虎」美譽的兩名弟子。【武備志】曾介紹過有「極真之龍」之稱的山崎照朝。今次則輪到介紹「極真之虎」、世界空手道連盟士道館館長——添野義二館長。



▍問︰請問館長有沒有來過香港呢？

五十年前我第一次踏足香港，那時我正前往曼谷進行泰拳及踢拳集訓。那時飛機降落時，飛機跟地上的建築物非常接近，令我印象十分深刻。現在香港已比當時發展先進了很多。

▍問︰館長對香港有甚麼印象呢?

李小龍電影《龍爭虎鬥》在45年前上演後，牽起了武術功夫電影熱潮，不少空手道出身的日本演員如千葉真一、風間健、倉田保昭都到香港拍攝電影。



▍問︰館長在空手道達成很大的成就，但最初是怎樣與空手道結緣的呢？

我在小學時候第一次接觸空手道。在那個時候，柔道、劍道被認定為「好」的武道，而空手道卻被標上負面的標籤。在職業摔角手力道山的「空手道手刀」形象下，大眾對空手道的印象更不及被標榜為「正統武道」的柔道。要直到梶原一騎漫畫《空手バカ一代》(《極真派空手道》) 推出，空手道才開始流行起來。

大山倍達（圖左）門下有「極真之龍虎」，當中的「虎」便是指添野義二館長。（圖片由受訪者提供）

▍問︰館長在甚麼時候創立士道館呢？背後有甚麼原因嗎？

在加入大山倍達先生的池袋道場前，我年輕時候練習柔道及和道流空手道，大學時期則練習傳統空手道。在50年前，我開始在自己的極真空手道道場教授空手道及踢拳。大約到了1980年，我創立了士道館。



▍問︰館長在甚麼時候創立士道館呢？背後有甚麼原因嗎？

在加入大山倍達先生的池袋道場前，我年輕時候練習柔道及和道流空手道，大學時期則練習傳統空手道。在50年前，我開始在自己的極真空手道道場教授空手道及踢拳。大約到了1980年，我創立了士道館。



在約150年前的日本，幕末武士組織新選組正代表著將軍派跟天皇派對抗。他們第一道格言是：「士道に背くあるまじき事」。意思是「不要違反武士之道」。我便引用當中的意思成為士道館之名。「士道」便是指武士道的精神。



今年正值添野道場50周年。（圖片由受訪者提供）

這是我第151次海外之旅。我父親在二戰時是日本軍人並前往美國。雖然我是在戰爭結束後出生的，但我曾經加入JICA--日本國際協力機構，喜歡將日本文化和日本的強硬傳播到國外。 我認為日本武士道是一種應該與全球每個人分享的文化。

▍問︰跟其他空手道形式相比，例如運動空手道、傳統空手道、極真空手道等，士道館空手道有甚麼特色呢？當中有沒有一些特別的技巧？

當我還是學生的時候，儘管日本空手道聯盟做出了努力，但我們仍然難以將空手道加入到奧運當中，但跆拳道卻比空手道更早成功了，大山倍達先生對此感到非常失望。談到空手道，我認為有各種空手道，如傳統空手道、運動空手道等是一件好事。



時至今日，士道館空手道分支部遍佈全球各地。（圖片由受訪者提供）

在士道館空手道中，我們從輕觸式到全接觸式搏擊都有，更會配合拳擊打頭及肘擊來進行踢拳練習。通過士道館獨特的「武士規則」，提供包含更廣泛的技術的空手道訓練機會。

在「武士規則」下，選手會進行三回合比賽。

第一回合：全接觸空手道，包含摔投、降服、纏抱抓摔技術。

第二回合：自由搏擊規例比試，配戴拳擊拳套進行。

第三回合：MMA規例比試，配戴露指拳套進行。

如今，有許多空手道老師無法在道場之外的實際情況下保護自己。我們的培訓為每個人做出任何爭吵的準備，正如美國伊利諾伊州芝加哥市的Shihan Eddie Yoshimura，他是芝加哥警察局幫派部門的一員。而大山倍達先生在不同方面亦展示出，強大的空手道實用性。

▍問︰在空手道生涯中，甚麼時刻令館長最難忘呢？

當我還是學生的時候，那時在武道館舉行了第一次全日本空手道大會。這標誌著空手道從非接觸式傳統空手道演變成全接觸式極真空手道。大山倍達先生更革新地把量級制度引進空手道比賽中。在首次大會中，我負責選手宣誓儀式，成為我最難忘的時刻。

大山倍達先生更革新地把量級制度引進空手道比賽中。在首次大會中，添野館長負責選手宣誓儀式，成為我最難忘的時刻。（圖片由受訪者提供）

▍問︰明年便是2020年東京奧運。館長對此有甚麼看法呢？

我們應該為空手道成為東京奧運會一部分而感到光榮，但可惜全接觸空手道並不能包含其中。雖然我理解有些人關注受傷的風險，但跟新極真會會長緑健児的想法一樣，我認為在奧運應該包括空手道旗幟下的非接觸式及全接觸式空手道風格。

大山倍達（圖中央）跟一眾弟子合照，當中包括左二的添野義二。（圖片由受訪者提供）

▍問︰今時今日，有些人認為空手道只是運動，亦有些人認為它是武術。館長對此有甚麼看法？

有些人將空手道視為武道（budo），亦有些人視為像速溶咖啡一樣，可以比較輕鬆的心態和規限來對待。另一方面，有些人像法國士道館的Shihan Jose Gallucio 或 香港的Lee 則對空手道有非常嚴格的看法。 其實這就像世界有很多宗教一樣，我認為可以允許有各種類型的空手道教師。