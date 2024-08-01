日本設計｜世上最矮花瓶？「一攤水上插花」如變魔術　揭背後原理

一個花瓶只能插一朵小野花，但卻無比驚豔！



日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle），只有1.5毫米高，將水倒入後，透過水的透明度和表面張力，形成一個個長條型、橢圓型、蜿蜒型的小水堆。

同時，花瓶中放置一根微小的細針，將小野花的莖部插入細針內，便能讓植物順利地吸收水分。

日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle）（IG@yoyidea）

日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle）（IG@yoyidea）

日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle）（IG@yoyidea）

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而一朵朵小小的野花，像是從水窪中自然生長，非常精緻、小巧，又非常有趣！

日本設計工作室YOY由Naoki Ono和Yuki Yamamoto兩人於2011年創立，他們以腦洞大開的設計為聞名，常常顛覆人們的認知。

除了水窪花瓶外，他們設計的空心蕾絲軟墊，看上去就像一個手工蕾絲軟墊，但實際上運用的卻是硬硬的聚氨酯塑料。

本來以為是一個軟墊，實際上是一把堅硬的椅子，他們擅長製造這種「感知矛盾感」的設計。

空心蕾絲軟墊（IG@yoyidea）

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而這次的「水窪花瓶」也是打破了傳統花瓶的概念，不實用但是夠特別！

看完是不是很想擁有了呢？可惜的是這個設計目前還沒有上市量產哦！

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