減肥｜減重遇停滯期最後5公斤好難減？中醫師揭1做法打造易瘦體質

減重遇上停滯期，卡關該怎麼辦？停滯後多久能夠突破呢？台灣中醫師陳家駒分享案例指出，運動是突破瓶頸的關鍵！他指出，運動的好處不只是當下增加熱量赤字，定期運動還能改善細胞中的粒線體功能，這對於減重有極大的益處。



飲食控制、中藥調理都做了如何突破瓶頸？

台灣陳家駒醫師分享的個力是​一位減重一段時間的女性患者，在飲食控制與中藥調理的輔助下，已經從75公斤瘦到了60公斤，儘管已減重15公斤，但距離理想目標還有5公斤。​最後的這5公斤，竟然比一開始的10公斤還困難，幾個星期下來遲遲無法達成。

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然而近兩周開始，她的體重又出現明顯下降，持續減了1.5公斤，代表她突破了停滯期，於是醫師詢問她是否特別做了什麼事情？

熱量消耗不到1萬大卡 竟能減重1.5公斤

患者說，她的飲食內容、作息生活其實沒有特別改變，​唯一不同的是，長期以來一直沒有運動習慣的她，這兩周來每周有3、4天，晚上會陪小朋友去河堤騎單車，自己則從事間歇性的快走與慢跑，大約一兩個小時。

以「熱量赤字」理論來說，減少1公斤需要消耗7700大卡，而這名患者這兩周少量慢跑與快走，總計運動帶來的熱量消耗總額不到1萬大卡，根本不足以瘦下1.5公斤體重，為什麼能對她的減重目標有如此幫助呢？

台灣陳家駒醫師指出，很多人覺得，運動只是為了消耗熱量、提高熱量赤字，減重的效益似乎比不上少吃一些零食來得大，​而自己已經吃少了，也沒必要運動。事實上，運動的好處不只是當下增加熱量赤字而已，定期運動還能改善細胞粒線體功能，這對減重有極大的益處。

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運動能改善粒線體功能 打造易瘦體質

台灣陳家駒醫師表示，粒線體是細胞的發電廠，主要供給細胞活動運作和維持新陳代謝所需的能量。當粒線體功能變差或受損時，身體會容易疲勞、修復變慢，代謝能力也會下降，長期下來，包括代謝症候群、肥胖、血糖血脂調控變差等問題一一浮現。

相反地，當粒線體功能越好，人體的代謝能力和消耗脂肪的效率也就越高，這正是易瘦體質的必備條件，在關鍵時刻能幫助突破減重瓶頸期。

如何改善粒線體功能？台灣陳家駒醫師表示，睡眠作息正常且充足、飲食營養均衡、減少引起身體發炎，這些都是很基本的方式；但如果想更積極的強化粒線體功能，根據研究，最好的方式就是「增加運動量」，因為當身體感受到消耗能量增加的需求，便會強化粒線體的功能來適應調節。

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有氧耐力運動效果最佳 間歇運動也有效

在各種運動類型中，以有氧耐力運動的效果最佳！即使是低頻率的耐力運動，長期下來也能改善粒線體功能。而對於平常忙碌的人，研究指出，每周慢跑一兩次，相較於完全沒運動的人，身體代謝素質也會有明顯差別。換言之，「短時間的高強度間歇運動」也能達到與「長時間有氧耐力運動」同樣的效果。

因此，台灣陳家駒醫師強調，別小看少量但長期的運動習慣。就算當下沒辦法提供多少熱量消耗效益，長遠來看卻是打造易瘦體質的關鍵！透過規律運動強化粒線體功能，提升身體代謝能力，相信終能突破減重瓶頸，達成理想體重目標。

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