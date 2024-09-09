減肥食物｜低卡飽肚可製蟹柳蒟蒻是什麼？專家3招揀蒟蒻透明最好

蒟蒻熱量低又具有飽足感，不少民眾會食用蒟蒻來控制體重，台灣中國文化大學保健營養學系副教授游宜屏表示，蒟蒻粉含有8至10%的葡萄糖甘露聚醣，其為水溶性多醣體，可形成膠狀物質，所以攝取後容易有飽足感。



蒟蒻製作方式！ 常見於素食料理中

蒟蒻粉的主要原料來自魔芋，這是種多年生的塊莖植物。游宜屏說明，蒟蒻在製作過程會取其地下莖，洗淨、去皮後切成片狀，以日曬或熱風乾燥方式進行乾燥脫水再粉碎後，以風力篩選方式將澱粉去除，即為蒟蒻粉。

蒟蒻營養（按圖👇👇👇）

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游宜屏指出，蒟蒻粉含有8至10%豐富的葡萄糖甘露聚醣，是一種水溶性多醣體，可形成膠狀物質，所以攝取後容易有飽足感。

蒟蒻是素食料理常用食材，游宜屏提到，其本身的應用非常廣泛，可直接烹調，也能加入不同原料，變化出多種素食蒟蒻產品，像是素甜不辣、素蟹肉棒等，難怪蒟蒻產品能廣受素食者的喜愛！

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挑選蒟蒻要注意添加物 質地不應過硬或軟爛

蒟蒻產品種類繁多，游宜屏建議，若選擇未調味原貌的蒟蒻時，以外觀顏色均勻、無雜質、半透明或透明者為佳；若經後製加工者，則應仔細閱讀包裝上的成分標示，選擇食品添加物少的產品；原則上，蒟蒻產品之質地應有彈性，觸感不應過硬或軟爛，以此原則選擇即可。

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關於蒟蒻的保存，未拆封的產品可置於陰涼或冷藏保存，但建議還是儘早食用完畢較佳！游宜屏提醒，遵循這些注意事項和保存方式，以確保蒟蒻的食用安全和最佳風味。

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