大衛馬修樂隊「天降大便雨」事故：3個巧合　造就「屎」詩級慘劇

你見過大便雨嗎？20年前有人見過，但我相信這些「幸運兒」寧願失憶或者從未有過這段經歷，因為他們不僅見過這場雨，還是淋雨的人。這場「天屎降淋」就是傳説中的大衛馬修樂隊巴士事故，一場無人傷亡但聽描述就知道慘烈無比的意外。



事故發生在2004年8月8日，美國的芝加哥。簡單來説當時一輛屬於大衛馬修樂隊的旅遊巴士，開到了芝加哥的Kinzie Street大橋上，然後司機觸碰了按鈕，讓大巴自動投放了360公斤的糞便，並且從橋面漏到了下面的芝加哥河，此時剛好有一艘觀光船經過，糞便也就精準地淋到了120名遊客身上。

大衛馬修樂隊巴士「天降屎雨」事故示意圖（YouTube@Facts Hridoy）

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聽起來這種「屎到淋頭」的體驗確實讓人絕望。但更讓人絕望的是，這事兒沒完沒了一直被人唸叨，已經被「紀念」了整整20年。

不僅上個月被卡着時間紀念，而且隨着網絡的傳播，越來越多人開始了解這場意外，製作了不少梗圖、動畫，甚至還有人要拍個紀錄片。因為這一切都太巧合了，可能人類歷「屎」都不會再重演一次。

其實大衛馬修樂隊為了相關的演出準備了5輛大巴，出事那天其中一位司機單獨開車前往酒店，那艘露天觀光船是芝加哥建築基金會提供的旅遊項目。

Kinzie Street大橋的設計也很獨特，橋面採用了格柵設計，省去了複雜的排水系統，下雨下雪的時候積水就直接漏下去了，這樣冬天還可以防止路面結冰。

3件事都挺好的，但組合到一起沒想到真碰撞出了一次「屎」詩級的意外。感覺設計師想破頭也想不到，這座大橋有一天會漏屎。

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那天導遊還調侃説：

我們將要經過一座有格柵的橋，不要張嘴向上看，否則你會感受到芝加哥的味道。

遊客聽完都哈哈一笑，結果這次哈哈大笑得嘴裏真進東西了。

開車的司機名叫Stefan Wohl，不知道出於什麼原因，他在通過橋面的時候，啓動了按鈕，清空了車上的黑水箱。

360公斤的糞便飛流直下，在引力的帶動下從大巴上噴射了出來。而當時旅遊船也正好開到了橋下，幾乎是一滴都沒有「浪費」，全給接住了。

這麼默契的配合猶如屁股和馬桶這對訓練多年的搭檔，但對於遊客來説簡直就是災難。

而且當時大部分乘客都在露台處觀光風景，那一瞬間，整個世界彷彿都在「糞崩離稀」。有人回憶：

其實本來是陽光明媚天氣涼爽的一天，白雲猶如海浪，在藍色的天空中浮動，然後突然甲板就開始下雨了。

那場雨是「棕黃色」的，有着一股惡臭的氣味。

遊船從橋下經過的時候，起初還是小雨，有幾滴濺到了遊客的袖子上。接着開始如同洪水傾泄而下，像是一個鐵鏽色的瀑布狠狠地砸向了遊船。

船上有120人，其中80人已經全身濕透。「雨水」不僅打濕了乘客的衣服，還飛濺到了人們的眼睛裏，頭髮裏，甚至現場還有人大喊「我剛才張了嘴」。

導遊還在試圖安撫大家的情緒，高喊「那是水！」，同時一位憤怒的遊客出聲反駁「那是尿！」，當時所有人都不知道實際情況比他們想象的還要嚴重很多。

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而比淋屎更可怕的，應該就是在密閉空間集體嘔吐了，很快洗手間裏擠滿了人。很多人進退兩難，如果留在甲板上，那就要面對屎殼郎的自助餐，但回到船艙，裏面則到處都是想要嘔吐的同伴，同時自己也想吐。船長回憶説自己只能玩命往回開，因為害怕遊客想不開會跳船。

後來遊船立刻返回了碼頭，給遊客退了款，其中有5人去醫院做了檢查。

很抽象的是，船員們在擦拭了甲板後，這艘淋過大便雨的遊船在當天下午就再次起航了，彷彿一切都沒發生過。

船可以假裝沒事，但人沒法假裝沒被淋過。警方立刻表示會調查，最終查到了司機Stefan Wohl。

但整個過程還是挺曲折的，一方面找到了好久才找到監控，另一方面司機起初並不認罪，最後折騰到2005年3月才算完事兒。Stefan Wohl被判了150小時的社區服務，罰款1萬美元。樂隊則支付了20萬美元的和解金，向環保組織捐贈了一大筆錢。

這件事本來應該就此完結，但隨着時間推移，每年都有人在網上紀念它。去年還有人在大橋上掛上了一個牌子紀念19週年，上面寫着：

那天沒有人死亡，但許多人希望死在那天。

有人在大橋上掛上了一個牌子紀念（YouTube@FOX 32 Chicago）

今年是20週年，於是有人在網上發起眾籌，準備把這件事拍成一部紀錄片，目前已經籌集了7萬美元。發起者對自己的想法也是振振有詞，那就是這件事很出名，但至今為止缺少第一人稱的回憶。那些被糞便淋了一身的人，也應該有講述故事的機會。聽起來就像是掀開傷疤撒鹽，當然也有受害者很樂觀，表示經過幾年的沉澱，如今已經走出了悲傷，可以笑着面對了。並且還在紀念日接受了採訪，回憶起了那場雨。

不得不説，這確實是了不起的心境。如果是我，聞到廁所味兒可能都會回想到那一天。

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