退休後竟患抑鬱症　4方法調整心情減少空虛感　多刺激大腦防失智

66歲的J先生是傳產公司的老闆，他年輕時辛勤創業，因為工作繁忙常睡在工廠，假日也鞠躬盡瘁，幾乎沒有自己的休閒時間與興趣。隨着公司營運逐漸步上軌道，他開始將工作移交給幹部處理，想好好享清福。



沒想到空閒時間變多，自己卻沒有生活嗜好，加上體力也退化，他開始出現焦慮、心慌、失眠、頭痛、腸胃不適等症狀，就醫後被診斷為「焦慮症」。醫生除了給他藥物治療，也安排J先生接受個別心理治療，鼓勵他培養唱歌、旅遊等興趣，尋找生活樂趣，並提醒子女多陪伴父親，J先生的焦慮及失眠症狀逐漸獲得改善。

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退休後浮現4感受，可能是高齡憂鬱

台灣新竹臺大分院精神部醫生詹仁輝指出，老年人除了身體機能退化之外，也會出現心理調適問題，建議長者可自我留意，晚輩也可多加注意家中長者是否有以下情形：

1. 失落感

當人進入老年階段後，可能會面臨許多的改變，如健康、外貌、工作、收入、社交活動、自我認同和生活方式的調整。這些改變可能會導致老年人感到失落，缺乏成就感，表現出悲傷、憤怒、沮喪和痛苦等情緒。

2. 孤寂感

隨着退休和社交頻率的降低，老年人的人際互動變少，容易產生孤獨和寂寞感。此外，子女成年離家、親友的生死別離的衝擊，也會使老年人的孤獨加重，導致心理上的封閉，覺得自己被忽視和缺乏關注。

3. 空虛感

退休後的空閒時間增加，如果無法有效安排，調整自己的生活節奏，就會感到無聊，對人生感到空虛和失望。

4. 無價值感

退休後可能會感到自己失去了價值和成就感，也失去了權力及影響力，這會使他們產生無價值感。此外，體力的衰退和知識的過時也可能導致缺乏信心，使他們更加孤立和退縮，減少社交活動。

詹仁輝表示，負面的情緒如果沒有適當的預防或排解，日積月累，可能會導致老年人焦慮、憂鬱及睡眠障礙，而這些精神疾患，也是一些內科疾病的危險因子，例如心血管疾病、中風及癌症。

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接受自己「變老」，4解方調適熟齡心情

為了避免出現老年期的心理調適問題，預防勝於治療，他提出幾個建議：

1. 多給大腦刺激，避免大腦退化

任何學習活動都會在大腦中形成新的神經聯繫，有助於維持心智活躍，例如學習語言、樂器、閱讀一本新書，都有利於刺激大腦神經元的活動，避免大腦退化。

2. 運動

運動能讓大腦釋放腦內啡而帶來正向情緒，還可改善心肺功能、平衡感，增加自信，有益於精神健康。老年人可以考量身體狀況，選擇適合自己的運動，例如：快走、太極拳、伸展運動等。另有研究發現，接近大自然可以紓解身體和心理壓力。

3. 社交互動

研究顯示，缺乏社交互動，可能是憂鬱、焦慮、失眠及認知障礙的危險因子。多和親友保持聯繫，不管是用社群軟體或是見面聊天，都是增加社交互動的方法，也可以參加社團、社區大學或村里活動等，增加社會參與感。

4. 練習放鬆

腹式呼吸，藉由深深吸氣、慢慢吐氣的練習，可活化副交感神經，而讓身體平靜下來。另外冥想也可將注意力集中，練習覺察、自省與正念。

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