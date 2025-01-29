大年初一15大禁忌盤點「一旦誤犯恐全年行衰運」向人借錢恐破財

【2025農曆新年／蛇年／大年初一禁忌】許多人期待的春假即將到來，台媒《 中天新聞網》整理了在初一「15項禁忌」要盡量去避免，若觸犯禁忌的話，恐招來一整年的壞運氣！



快來看看這「15項禁忌」，一起來避免讓自己衰運上身吧！

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1、不能劈柴生火

有俗語說：「初一斧子劈開柴（財），劈開再也回不來」，因為早年是劈柴生火的時代，如今已經不是了，要是劈柴的話，財可能也會喪失。



2、不要被人掏口袋

在過年期間不要讓別人伸進自己的口袋掏東西，這樣表示自己整年度的錢財可能都會被人家掏走。



3、不能洗澡、洗頭髮

因為初一除了是水神的生日外，也有人說「洗」和「死」的諧音相近，要是洗澡或洗頭，可能會將整年的好兆頭和財運給洗走。



4、已嫁女兒不能回娘家

如果嫁出去的女兒在大年初一回娘家，有意涵指說會把娘家給吃窮，因此才有初二回娘家的習俗。



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5、禁止倒垃圾、掃地

俗傳初一是掃把生日，要是動掃把會招來「掃把星」，招致霉運掃掉財氣的意涵。因此，過年期間如果非要掃地，建議從外面掃進去裡面。



6、不要買東西

初一有「一元復始，萬象更新」的意象，許多人會避免在初一買東西，不然會有「破財」的意涵。



7、初一初二不要洗衣物

因為初一是水神的生日，過年期間不要洗衣，也是對水神表達尊敬。



8、忌借人錢財、討錢

俗語有句話是：「初一借了別人的錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流整一年。」所以初一要是借別人錢，自己的財產可能會外流一整年。



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9、白天不可以睡懶覺

要是在過年期間的白天睡午覺，這樣表示一整年都會很懶惰。



10、不可以和在睡覺中的人拜年

初一除了不要叫別人名字起床外，也不能和睡夢中的人拜年，因為這樣可能會讓對方一整年都在病床中度過的意涵。



11、不能動刀與剪刀

俗語說，「初一動了刀和剪，口舌是非全難免」的俗語，動刀或剪刀容易招來整年口舌是非的紛爭事件。



12、初一不要吃藥

俗話說：「初一吃藥一整年，而且啥病都治不好」，所以除了重病不得不吃藥之外，在初一時盡量少吃一般的補品或藥。



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13、不要叫人名字起床

初一的上午不要叫人姓名催人起床，這樣可能會讓對方一整年會被人催促做事情。



14、打破碗盤、酒具等易碎物

大年初一打破玻璃製品，有「破財破運」的一說，可能會招來一年四季不吉利。但要是真的打破，就用紅紙把東西包起來放在神桌上，便默念「碎碎平安」等吉祥話，等破五日以上再拿去丟。



15、早餐忌吃「稀飯」

過去窮人家才會吃稀飯，所以在初一的上午一定要吃乾飯，這樣代表家裡整年度都會很有錢。



面對傳統的初一禁忌，有網友提出不同看法，認為這是40、50年代華人社會的習俗，隨著時代的變遷，許多觀念早已大不相同，還是不用太過迷信。

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