穿衣想露腰又怕有小肚子？醫生揭女性小腹凸3成因　或是疾病作祟

不少女性每當想穿起短版上衣或泳裝，卻又為小腹肉肉感到困擾。



先前韓國女團BLACKPINK成員Jennie登上科切拉音樂節舞台，微微隆起的「小肚子」也意外成為熱議焦點。對於女性小腹凸起，有人認為是正常生理結構，有人則認為就是太胖了必須減肥，但其實也有可能是健康警訊。台灣台北慈濟醫院婦產部邱筱宸醫師就為大家說明如何判斷小腹的成因，以及健康瘦小腹的方法。

（健康醫療網提供）

女性體脂較高屬正常現象！與雌激素、基礎代謝率有關

「我怎麼可以比男生還胖？」是許多女性揮之不去的煩惱。對此邱筱宸醫師指出，女性體脂率高於男性其實是正常生理差異，主要受雌激素影響。她說明，雌激素會促進脂肪儲存，尤其集中在乳房、臀部及下腹部，分佈形態與生殖系統的需求相關，

「脂肪是身體重要的能量儲備，可以為女性懷孕及哺乳期間的胎兒生長和乳汁分泌提供支持」



女性肌肉量普遍較少，導致基礎代謝率低於男性，也是脂肪較易堆積的原因。邱筱宸醫師進一步表示，產後和更年期是女性體脂上升的高峰期。女性在這兩個階段荷爾蒙會發生劇烈變化，使得能量代謝和胰島素敏感性失衡，且可能伴隨壓力與睡眠品質不穩定，就容易導致體脂肪上升。

小腹脂肪是保護還是負擔？醫：用2指標判斷

有人認為，女性小腹的脂肪是為了保護子宮和卵巢。「這樣的說法部分正確，適量的脂肪確實具有一定的保護功能，但過多就會變成負擔。」邱筱宸醫師表示，國健署和肥胖醫學會均建議女性腰圍應控制在80公分以下。當腰圍超標時，就不能再用「脂肪是為了保護內臟器官」來解釋，而是要警惕內臟脂肪過多可能帶來的健康隱患。

邱醫師也提到，還有一類人體重看似正常、體脂率卻偏高，屬於隱性肥胖，也就是俗稱的「泡芙人」。特別是明明很瘦、但小腹明顯凸出的族群，同樣代表有內臟脂肪或皮下脂肪過高的狀況，可能伴隨代謝異常方面的健康問題。因此小腹脂肪是保護還是負擔，還是要根據腰圍和體脂率這兩項重要指標進行評估。

小腹凸起合併這些症狀要注意 可能是疾病作祟

除了肥胖外，小腹凸起也可能與婦科疾病有關。邱筱宸醫師解釋，卵巢囊腫或腫瘤可能會壓迫器官，使下腹部明顯凸出，同時壓迫到膀胱就會伴隨頻尿症狀。

「最近有位患者因頻尿到泌尿科求診，但症狀未見改善。她也發現小腹變大，以為只是發胖，卻怎麼減肥都瘦不下來。她沒想過兩個症狀其實有關聯，直到轉至婦產科才確診。」



此外，子宮肌瘤，尤其是漿膜下肌瘤是向子宮外的腹腔生長，也會讓小腹隆起，有些患者還會摸到局部有不對稱的硬塊，或月經量變多；若是子宮肌腺症或子宮內膜異位症，則是常伴隨經痛和腹脹。惡性腫瘤如卵巢癌、腹膜癌，因為腹水的產生也可能導致腹部在短時間內異常脹大，並影響食慾和體重。

邱醫師提醒，如果小腹凸起合併有上述症狀，建議及早接受進一步的檢查。其他非婦科原因則包括慢性便秘或脹氣等腸道問題，與長期外食、久坐及纖維、水分攝取不足有關。脊椎姿勢不良導致的骨盆前傾，也會讓腹部在視覺上顯得較為突出。

別再盲目追求平坦小腹 快用3招健康瘦

「要追求健康體態，並不鼓勵僅以螞蟻腰、平坦小腹或極低的體脂率為目標，而是要評估整體的身體狀況。」除了控制腰圍外，邱筱宸醫師也提供了幾個健康指標供參考，包括BMI、女性體脂率介於21%至27%、骨骼肌率大於24%、基礎代謝率每日1200卡以上，以及內臟脂肪等級小於10。

若想在維持健康的基礎上減少腹部脂肪，邱筱宸醫師建議可以從三方面著手：

飲食調整：攝取高纖維和足夠蛋白質（每公斤體重1.2到1.6克），避免高糖和過多的精緻加工食品。另外也不鼓勵暴飲暴食或過度節食，避免肌肉流失和代謝率下降影響健康。

運動：強化核心肌群，例如腹橫肌和骨盆底肌訓練，以改善姿勢和內部支撐，同時透過阻力訓練如深蹲、啞鈴等增加肌肉量。規律的有氧運動則有助於控制內臟脂肪。

生活習慣改善：壓力和睡眠也是肥胖的影響因子之一。邱醫師提醒，有研究指出，壓力荷爾蒙「皮質醇」會促進腹部脂肪堆積，這也是為什麼睡眠不足的人容易發胖。

