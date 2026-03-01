UNIQLO保暖衣洗錯會失效？官方曝保存期限　3招洗護方法延長壽命

天氣變冷，許多人穿上禦寒衣物，其中UNIQLO發熱衣（保暖衣）更是熱門過冬必備衣物，但你知道發熱衣其實有「保存期限」，此外，也不能隨便丟洗衣機清洗。



日本平價連鎖服飾UNIQLO建議，發熱衣穿三年就應該更換，以維持發熱衣的發熱效果，清洗上水溫不可超過40度，否則會影響保暖效果。

UNIQLO保暖衣保暖期限+洗護方法（01製圖；UNIQLO官網）

UNIQLO保暖衣的保暖期限有多久？專家教3招洗護方法延長壽命（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

發熱衣也會過期！UNIQLO曝穿超過這時間就要換

UNIQLO日前在官方instagram發出影片分享，關於發熱衣的常見疑問，其中UNIQLO建議，發熱衣穿滿3年（3個冬季）就應該更換，才能維持良好保暖度。

可查看每件發熱衣上的標籤，最上方的數字括弧中的前兩個數字就能看出，第一個數字代表生產年份，第二個數字代表季節，1、2、3、4分別為「春、夏、秋、冬」，例如「271-408240（84-40）」表示2018年冬季生產，「392-753827（43-76）」，則為2024年秋季製造。

UNIQLO解釋，因為發熱衣的保暖性能仰賴聚氨酯纖維的彈性，一旦布料老化、彈性下降，就會減弱發熱效果，觀察到發熱衣布料變薄就應該更換，反之若一年只穿一兩次，就不必硬性滿3年就淘汰。

另外，發熱衣的尺寸挑選也很重要，UNIQLO建議選擇合身尺寸，若穿著尺寸過大的發熱衣，讓衣物無法貼合皮膚，出現空隙，會使熱能難以留存，大大降低保暖效果。

發熱衣洗錯保暖效果大打折扣 3招延長衣物壽命

而UNIQLO也補充，發熱衣該如何清洗呢？查看洗衣標示，可以使用手洗或洗衣機清洗，但洗的時候水溫不可以超過40度，也不可以使用特殊洗劑，也不能乾洗或烘乾，以免破壞發熱衣的功能。

《香港01》曾請到香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士分享發熱衣的正確保養方法：

1. 翻面洗並使用洗衣袋

由於發熱衣大多使用較細的人工纖維製成，清洗發熱衣建議先將衣物翻面再放入洗衣網中。這個動作可以減少衣物在洗滌過程中受到的摩擦，避免脫水時材質的過早磨損。

2. 手洗最好！忌用柔軟精、熱水

對於發熱衣來說，柔軟精可能在纖維表面形成一層薄膜，影響吸濕性與透氣性，此外，清洗前最好參考洗標，清洗發熱衣水溫不宜過熱，約30至40度，清洗後的發熱衣應避免使用乾衣機，最好將其平放或掛起在陰涼處自然晾乾。

3. 避免混合有拉鍊衣物

用洗衣機清洗發熱衣時，應避免與有拉鍊的衣物如牛仔褲一同清洗，以滅低勾線的機會。

同場加映：洗衫錯誤｜熱水洗內褲更乾淨？醫生警告恐致感染 教你正確清洗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：發熱衣洗錯，保暖效果大打折扣！UNIQLO曝正確清洗方式「延長衣物壽命」，穿超過這時間就要丟】