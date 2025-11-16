風癩｜慢性蕁麻疹好發於中年女性　過來人醫生分享衣食住行注意位

台灣有超過500萬人發生過蕁麻疹（風癩），是常見的皮膚疾病之一。其中久治難愈的慢性蕁麻疹被多數民眾認為是因食物而引起，台灣皮膚科醫學會前理事長朱家瑜指出，曾有一位尼姑病患，過去看診被醫師告誡不能吃某些食物，因此三年來只吃自己種的蔬菜配白飯，導致長期壓抑，其實是搞錯方向。



慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病，絕大多數與食物無關。重點應放在幫助病人解決症狀，及早確定適切治療，才可穩定控制病情。

症狀反覆發生超過六週 即為慢性蕁麻疹

本身也是慢性蕁麻疹患者、台灣皮膚科醫學會秘書長黃毓惠醫師指出，蕁麻疹患者的皮膚會出現紅、腫、癢，外觀上可分為風疹塊及血管性水腫。風疹塊外觀如同蚊子叮咬般、大小不同的腫塊，通常在24小時內皮膚會恢復正常外觀。

至於血管性水腫好發於眼睛、唇舌、咽喉等血管密集的黏膜處，因此也有金魚眼、香腸嘴的別稱，倘若是在咽喉黏膜發生水腫，則會因阻塞呼吸道而有致命的危險。上述症狀若反覆發生超過六週，即為慢性蕁麻疹。

根據台灣健保資料庫統計，約有20~25萬人為慢性蕁麻疹患者，且患者多為30~49歲女性。目前雖誘發疾病原因不明，但推測可能和女性的體質與壓力大有關，且這類女性患者多屬於職場女強人類型，平日可能兼顧工作與家庭，長期處在高壓生活環境中有關。

與「癢」和平共處近三十年的黃毓惠，以過來人經驗表示，多數慢性蕁麻疹患者誤以為藥物使用之後，應該立竿見影、即刻見效，但慢性蕁麻疹是一個免疫相關疾病，應像高血壓、糖尿病等慢性病一樣，長期控制、與病共存。

避開生活四大雷區 謹記三心口訣

台大皮膚部醫師卓雍哲表示，蕁麻疹的「癢」是主觀症狀，治療成效有賴於醫病雙方間的合作，因此需要病患透過自覺評估反饋給醫師，讓主治醫師能依病情調整治療方針。且慢性蕁麻疹是全身性疾病，須兼顧藥物及非藥物治療，卓雍哲提醒日常生活中可避免以下「食、衣、住、行」四大雷區。

食：避免刺激性食物，如麻辣鍋等含酒精、香精、辣味食物。

衣：避免換季衣物未清洗便直接穿。

住：避免天冷長期緊閉門窗導致屋內空氣不流通，粉塵累積。

行：出門應避免溫差或日光照射等誘因，誘發蕁麻疹發作。



卓雍哲強調，引發慢性蕁麻疹的「源頭」雖絕大多數與食物無關，但「刺激性的食物」則是會誘發慢性蕁麻疹惡化的因素。且根據健保資料庫研究發現，慢性蕁麻疹患者伴隨發生焦慮症、睡眠障礙或是陣發性情緒疾患等精神疾病風險是一般人的1.43-2.32倍，而慢性蕁麻疹患者合併使用精神科用藥是一般人的1.95-2.70倍。

特別是進入冬季，若患者心理壓力大或情緒不佳，病況就會進入惡性循環，因此患者應放心配合醫師、耐心持續用藥、安心日常生活，提高疾病認知，並以積極、正確的態度來面對，使症狀得到良好控制。

