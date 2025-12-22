醫院一早上11人驗出晚期食道癌或活不過5年　醫生：凍也別做這事

內媒報道，在12月18日，河南鄭州一家腫瘤醫院上午檢查出11位患者確診為晚期食道癌，引發關注。醫生提醒：「天再冷，也別吃太燙」，也不要去做4件傷害食道的事。



副主任醫師魏安偉稱，天再冷也別吃燙的食物。（小莉幫忙）

《人民日報》報道，在河南鄭州的一家腫瘤醫院，上午做了11個超聲內鏡檢查，結果顯示11人都患上了晚期食道癌，其中最大的79歲，最小的僅35歲。

河南省腫瘤醫院內窺鏡診療中心副主任醫師魏安偉表示，「這11個人的晚期食管癌（食道癌），意味着7-8人（可能）活不過5年。」他提醒，天再冷，也別吃太燙的食物，少吃高鹽、燒烤、遠離「重口味」。手接觸到太燙的食物還會躲，食道是躲不了的。

河南鄭州一家腫瘤醫院上午檢查出11位患者確診為晚期食道癌。（小莉幫忙）

內媒《錢江晚報》引述醫生表示，正常食道內壁能耐受的溫度在40℃-60℃之間。一旦遭受長期反覆，過高溫度的熱刺激，食道的「黏膜屏障」會被破壞，導致黏膜水腫、異型性改變、不典型增生，最終可能引發癌變。

國際癌症研究機構已將65℃以上的熱飲列為2A類致癌物，這意味着它很可能對人體致癌。相比食物溫度適中且細嚼慢咽，習慣吃得燙而且又吃得快的人，患食道癌風險最高增加近4倍。

世界衛生組織數據顯示，全球每年新增食道癌病例超過60萬，而近50%的食道惡性腫瘤發生在中國。其中，「趁熱吃」的傳統飲食習慣，正是導致中國人食道癌高發的重要原因之一。

預防食道癌 哪四件事要注意？

內媒報道，食道癌的發生並非偶然，與我們日常生活中的不良飲食習慣密切相關。所以這四件事是要小心的。

一、「喜歡燙食，小心灼傷食道」：過熱的食物會灼傷食道黏膜，長期反覆刺激，可能會誘發食道癌。

二、「口味過重，醃菜致癌風險高」：口味偏重、愛吃醃菜的人群也要注意。醃菜中含有亞硝酸鹽，長期食用會增加食道癌的風險。

食道癌的發生與我們日常生活中的不良飲食習慣密切相關。（視覺中國）

三、「狼吞虎咽，食道易受傷」：吃飯時狼吞虎咽不僅不利於消化，還容易灼傷食道。此外，食物未經充分咀嚼就吞咽下去，還可能劃傷食道黏膜，長期也會增加食道癌的風險。

四、「吸煙喝酒，食道癌的『幫凶』」：無節制地吸煙喝酒也是食道癌的重要誘因之一。過量飲酒會損傷食道黏膜，長期酗酒者患食道癌的概率會大大增加。

40歲以後食道癌風險上升

此外，食道癌在40歲以後風險會上升，經常生氣、憂慮或情緒低落，都可能對食道造成慢性傷害，從而增加食道癌的風險。

食道癌在40歲以後風險會上升。（視覺中國）

食道癌早期不明顯 發現以下症狀及時就醫

醫生提醒「食道癌如果能在早期發現，治療效果會好很多」。當出現「吞咽食物時有哽噎感、胸骨後疼痛或不適、食物通過緩慢並有滯留感、咽喉部乾燥和緊縮感和體重不明原因下降」等情況，一定要及時就醫。

胃鏡檢查是目前最有效的方法。對於高危人群，如家族中有食道癌病史的人，建議從40歲開始進行胃鏡檢查。如果第一次檢查沒有問題，建議3～5年後再次檢查。