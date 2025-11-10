公屋贏家│港女輪候6年半獲海景公屋　1招免3個月租金「賺完又賺」

【公屋／公屋申請／公屋輪候】獲派心儀公屋單位的確幸運。有港女於網上發相發文，指自己與丈夫2人申請公屋6年半，終成功「上樓」獲派長洲公屋，不但有海景山景，更因1原因獲房屋署資助3個月租金，高呼「又賺咗」。



帖文引來網民熱議，紛紛恭賀，「恭喜晒，终於有個安樂窩」、「好羨慕你」、「你就好啦！慳返唔少」。



獲派心儀公屋兼有免租，的確是驚喜！（資料圖片）

真正「公屋贏家」！該港女於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」，發相發文，分享獲派長洲長貴邨2人單位喜悅，大讚「終於拎鎖鑰，有海景有山景，空氣清新，環境寧靜，雖然40年樓齡，但房署翻新後都好企理乾淨」。

樓主獲派長洲長貴邨單位，租金1,158元。(Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」)

輪候6年半獲長洲公屋 擁「無敵海景」租金1,158元

從房委會配房通知信見到，樓主獲派長洲長貴邨單位，租金1,158元。單位以白色為主調，外觀新簇，未見有顯眼污漬。望出窗戶，見到「無敵海景」，景觀開揚。

樓主分享獲派長洲長貴邨2人單位喜悅。(Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」)

單位以白色為主調，外觀新簇，未見有顯眼污漬。(Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」)

望出窗戶，見到「無敵海景」。(Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」)

1方法獲免公屋3個月租金

樓主憶述，她們輪候公屋6年半，轉排特快公屋後今年9月中選樓，9月尾審查見房屋署主任，10月中就收到合格信，10月尾領取鎖匙，「2個月內完成，算唔算快？」。她又提到，由於選擇「自己油漆翻新」，故獲房屋署資助3個月租金，形容「又賺咗」。

網民恭賀：好羨慕

網民熱議看過帖文紛紛恭賀樓主，「恭喜恭喜」、「又有自己安樂窩兼送海景。恭喜可賀」、「好羨慕你」、「有埋鋁窗，你就好啦！慳返唔少」。

房屋署「翻新津貼」適用所有樓齡空置單位，不論樓齡高低，如準租戶選擇參與計劃，均劃一獲發相等於3個月租金的「翻新津貼」。（資料圖片）

房屋署推「空置單位翻新津貼」 申請者須做3件事

翻查資料，樓主是受惠於房屋署「空置單位翻新津貼」（翻新津貼）計劃。「翻新津貼」適用所有樓齡空置單位，不論樓齡高低，如準租戶選擇參與計劃，均劃一獲發相等於3個月租金的「翻新津貼」。

選擇領取「翻新津貼」的準租戶，須自行處理「髹漆及相關工程」，及「小型修葺工程（如維修廚房／浴室／露台門、門框和小五金配件）」，並且在領取津貼後1年內承擔小型修葺工程維修責任。