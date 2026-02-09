紅磡公屋英文告示　點名叫「Ka Wing Lau」安靜？　中文版揭真相

公屋住戶若發出噪音招來投訴，物業管理處會發出告示呼籲住戶保持安靜。網上流傳1張照片，可見管理處公屋張貼中英文告示，當中英文提及「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」，意即要求「Ka Wing Lau」保持安靜，由於英文姓氏放在後面，所以樓主以為「Ka Wing Lau」是類似「劉家榮」的讀音，「心諗點解會指名道姓叫Ka Wing Lau安靜？」。



樓主看完中文告示，才知道原來「Ka Wing Lau」即是紅磡家維邨家榮樓，根據讀音直譯英文，「原來Lau等於樓，一直以為叫House，又長知識」。



「家榮樓」的英文寫法的確是「Ka Wing Lau」。（房協網頁圖片）

家維邨英文寫法屬廣東話併音直譯

家維邨是房協管理的屋邨，資料顯示，該屋邨的英文名稱叫「Ka Wai Chuen」，即以廣東話併音直譯，而非一般屋邨稱把「邨」譯作「Estate」，而「家榮樓」的英文寫法的確是「Ka Wing Lau」。

公屋管理處張貼中英文告示，當中英文提及「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」，意即要求「Ka Wing Lau」保持安靜。（threads@justin_0926_圖片）

網民︰房協樓特色

帖文引來許多網民笑言「劉家榮表示：靜啲咪靜啲，使唔使指名道姓呀？」、「房協樓特色，乙明邨（Jat Min Chuen）都係咁」、「筲箕灣明華大廈（Ming Wah Dai Ha），呢個都算經典」、「要召喚真人」。

樓主以為「Ka Wing Lau」即是類似「劉家榮」讀音，「心諗點解會指名道姓叫Ka Wing Lau安靜？」。（AI生成圖片）

「Ka Wing Lau」︰唔好意思嘈親大家

大量真正名叫「Ka Wing Lau」的網民同樣留言「唔好意思嘈親大家」，亦有網民詢問名叫「劉家榮」的朋友，詢問「你嘈親邊個？」，對方回覆指「下次嘈你」。

