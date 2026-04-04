公屋富戶加租｜10.1起須交2.5倍租　住戶欲減人工　網民倡2招應對

房委會將於今年10月1日起實施公屋富戶「加租四級制」新政策，富戶須繳2.5至4.5倍租，家庭入息超限額5倍須遷出。有公屋住戶近日於網上發文問意見，於新政策下與父母3人入息剛好超過限額，須繳交2.5倍租，於是打算減「人工」避過加租，引來熱議。



網民認為不應減薪金避加租「點都叫平過出去租樓」、「以後每年人哋加人工自己都凍薪，直到再調整公屋薪金上限為止？寧願躺平不思進取，損失只係自己」。另有網民就建議購買綠置居或要求收入最高的家庭成員「甩名」，「去換綠置居供樓仲好啦，仲諗減人工」、「即刻叫搵最多錢嘅家庭成員出去買樓再甩名」。



有公屋住戶近日於網上發文問意見，於新政策下與父母3人入息剛好超過限額，須繳交2.5倍租，於是打算減薪金避過加租，引來熱議。（《香港愛情故事》劇照）

該公屋住戶於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文問道：「有無人係交緊1.5倍租金，嚟緊轉2.5倍租金，係想打算減人工交返原本租金會（要）點做？」

公屋富戶將交2.5倍租欲減人工

該住戶與父母同住，為3人家庭，家庭月入5萬多元，於新政策下入息超限額2,000至3,000元，須繳交2.5倍租。他提到父母60多歲，打算「叫佢哋提早退休，或者做下散工，不用太高人工」，直言「覺得1.5倍租金都還可以，如果交2.5倍租金覺得太高」、「多2,000至3,000蚊收入，要畀多5,000蚊出嚟交租金，條數點計都唔划算啦！」。

該住戶認為，「多2,000至3,000蚊收入，要畀多5,000蚊出嚟交租金，條數點計都唔划算啦！」。（資料圖片）

公屋富戶入息及資產限額是多少？超多少要交2.5倍租？

首批受「富戶政策」影響的住戶於去年10月已進行過一輪申報，若入息超額，則須於2026年10月1日起交新租金。

若家庭入息超限額兩倍但不高於三倍，須繳交2.5倍租；超三倍但不高於四倍，須繳交3.5倍租；超四倍但不高於五倍，須繳交4.5倍租；入息超五倍及資產超100倍須遷出單位。

網民建議：買綠置居或要求收入最高家人「甩名」

帖文引來大批網民熱議，有人指出，「3個人，父母又唔係老，仲可以做多10年8年嘢，根本買間二手居屋都好易供到，點解要倒返轉頭減人工提早退休去降低自己生活質素」、「搵到多啲錢，有能力就買居屋，唔想搬咪交多啲租，好合理吖。公屋都係社會資源，用優惠嘅租金畀你哋生活，有能力嘅時候貢獻返多啲出嚟」。

有網民就分享減租方法，透露原本交2倍租，計算過新政策下要交4.5倍租，於是「即刻叫搵最多錢嘅家庭成員出去買樓再甩名，咁就變返交1.5倍」。另有網民表示，「之前計過加咗租仲貴過供樓，所以選擇咗用綠表買（居屋）」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」 / 房委會）