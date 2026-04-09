27歲中國女澳洲遇種族歧視辱罵　再被狂毆至滿面血　需辭職休養

近日，一名中國女子在澳洲坎培拉被一名年輕人用種族歧視語言辱罵，隨後更被對方母親連續擊打面部，導致滿臉鮮血，幸虧最後無生命危險。她稱，這次暴力事件讓她感到非常害怕，甚至要辭職在家休養，更無法正常出門。中國駐澳洲大使館對事件高度關注，敦促警方依法嚴懲犯罪分子。



張女士遭毆打及持刀威脅。（「澳洲紅領君」微信公眾號）

張女士身體不少部位有瘀傷和流血。（「澳洲紅領君」微信公眾號）

張女士的臉部、頸部、手臂、鼻子和耳朵均有瘀傷。（「澳洲紅領君」微信公眾號）

張女士的臉部、頸部、手臂、鼻子和耳朵均有瘀傷。（「澳洲紅領君」微信公眾號））

據《新西蘭中文先驅網》報道，4月2日下午，27歲中國女子張女士與朋友在坎培拉北區Belconnen一帶的街道上散步，突然被一名年輕人用種族歧視的語言辱罵，其後對方母親上前粗暴搶走手機。緊接著，對方朝張女士臉部毆打至少10拳，「她的指甲劃傷了我，臉上被劃了一道5毫米長的口子，我的左耳在流血，包括耳洞，鼻子也在流血，胳膊上也青一塊紫一塊的。」

最後，施襲者將張女士手機丟在地上並打算離開，當張女士試圖阻止她離開時，對方從車內取出一把約30至40厘米長的大刀，持刀威脅若不放行就會「捅人」，張女士無奈唯有任她離開。張女士稱，對方駕車離開時，還對她咧嘴嘲笑，甚至豎起中指做粗魯手勢。

之後張女士被救護車送往醫院，她的臉部、頸部、手臂、鼻子和耳朵均有瘀傷，所幸並無生命危險。她表示這次經歷讓她感到「非常害怕」，心理收到極大衝擊，一直無法正常出門，甚至要辭職在家休養。

事件引發全澳華人憤怒。中國駐澳洲大使館發言人表示，使館已就事件聯繫警方，藉此核查情況，同時敦促依法調查，嚴懲犯罪分子。澳洲華人網絡協會呼籲，給予受害者應有的保護、支持與公正處理事件。