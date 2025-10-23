兩名中國留學生在英國利用退票漏洞詐騙判囚　4年狂騙逾140萬元

兩名在英國列斯大學（University of Leeds）就讀的中國留學生，因涉嫌利用當地火車退票系統的漏洞，騙取超過14萬英鎊（約145萬港元）的車資，遭法院判囚。



綜合英媒報道，涉案兩名同住的中國留學生分別是，去年剛入讀大學的26歲男學生劉勵（Li Liu，音譯）和25歲的女學生虞婉晴（Wanqinq Yu，音譯），二人均無犯罪前科。劉勵因騙取約14.1萬英鎊（約145萬港元）遭囚30個月，虞婉晴則因騙取約1.5萬英鎊被判監17週。

根據法庭文件指，涉案二人利用購票系統缺乏自動審查、無法獲悉乘客是否獲得退款的漏洞，首先假裝取消行程申請退票，之後再按火車延誤原本可以根據英國規定以求賠償，就可在同一趟旅程中再申請延誤賠償，以騙取額外資金。

2022年6月21日，人們在英國倫敦維多利亞火車站（Victoria Station）行走。（Getty）

法庭文件又指，兩人研究英國各地經常會延誤的列車，並提前購買了車票。而在行騙過程中，他們不僅準備有多個銀行賬戶，還虛構16個人物的身份來掩蓋欺詐行為，甚至在手機上外接可安裝20張電話卡的設備，通過切換不同電話號碼，偽裝成多個不同乘客以申請賠償。

法官提到，兩人發現系統漏洞後選擇濫用，強調是欺詐行為的幕後黑手，指虞婉晴因已服完還押期，將很快獲釋；而劉勵將「終生背負悔恨與恥辱」。

警方指出，經調查發現，案件可追溯到2021年，最初由鐵路公司CrossCountry Trains發現，隨後進一步蔓延至其他鐵路公司，而兩人被捕後承認串謀詐騙和持有涉案財產的指控。