教大生Ocamp性侵案　官先取強姦案事主創傷報告　押後至10.9判刑

香港教育大學2023年的迎新營爆出性侵醜聞，一名當時在教大兼讀課程的四年級男生，涉在不同迎新營等不同地方，先後性侵多人，被控強姦、非禮及偷窺等5項罪名（HCCC153/2024），男生昨(10日)被裁定全部罪成。



案件原定於今(11日)在高等法院判刑。法官杜麗冰今指，決定先替強姦案事主B索取創傷報告，以及被告的背景報告，把判刑押後至10月9日，辯方則保留求情。



被告Y.L.H，現年31歲，案發時任救生員，並是教大兼讀課程的四年級生，他被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪，指他於2023年1月，及同年7至8月，性侵5名女性，其中事主A的非禮指控發生飛鵝山，事主B的強姦指控，發生在紅十字會在元朗舉行的聯校迎新營，餘下3罪則發生在教育大學的迎新營。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

5名事主4人參與迎新營

案中5名事主分別為A、B、C、D及E，除了事主A是一名女網友外，其餘4人均是在2023年7至8月的大學迎新營被性侵，C至E並同有參加教大的迎新營。

事主A在車上被非禮

案情指事主A與被告在網上認識，2023年1月，事主A在蘭桂坊遇上被告，被告後來駛出黑色寶馬送A回家，惟他把車駛至飛鵝山，並在車上摸她胸部等非禮事主A。

事主B參加聯校迎新營被強姦

事主B在2023年7至8月參加紅十字會聯校迎新營時認識被告，她稱有晚與其他營友玩至凌晨4時，被告拿出韓國燒酒，指玩輸了要罰飲，她喝了約半枝燒酒後，想休息睡覺，被告卻在房間沒有人事，不理她的意願把她強姦。

餘下3事主涉教大迎新營

事主C及D在2023年8月參與教大迎新營時，在營內認識被告，C該營結束後，被告載她回家時，把車駛至汀九橋陰暗處稱要休息，並在車上摸她的大腿及胸部非禮她；事主D則指被告在迎身營期間多次捏她膊頭，並曾想用身「攝」入她的雙腿。

事主E稱她在教大的迎新營留宿期間，有晚洗澡時被告突然開門並拉開浴簾，並應看到她的裸體。E稱她在入營時已發現浴室門壞掉，並有通知營友要注意，並認為被告是明知的。

被告經審訊後被裁定全部罪名罪成。