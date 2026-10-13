有片｜佐敦男不滿抄牌爆粗鬧：落貨夾硬抄　交通督導員：邊有落貨

「粗口橫飛就咩都輸晒！」網上流傳1段男司機因違例泊車被抄牌，激動爆粗大罵交通督導員的影片。事發於佐敦吳松街、豪境酒店外，司機聲稱當時正在「落貨」，怒斥交通督導員「夾硬要抄人（抄牌）」、狠批「賤格」、「人哋都好X難搵食㗎」、「你抄到要人哋服你先得㗎嘛」。交通督導員全程冷靜應對，指出當時在對面馬路一直觀察，質疑司機是否真的在卸貨。



影片引來網民兩派之爭，有網民指出違泊就該罰，「犯法就係犯法！支持執法」、「阿叔咁嘈做咩呀，社會有規矩，你唔遵守就係罰錢唔好講其他嘢，人哋生出嚟唔係俾你鬧的」、「撇除司機有冇違例，但係你咁樣句句問候人哋，就算有人情我諗都唔會畀佢」。



不過也有網民認為法律不外乎人情，「你抄私家車就話，人哋搵食車，都咁樣抄人」、「做開運輸就知，香港好多地方冇得落貨」、「我覺得而家生活艱難，如果真係落緊貨嘅應該畀啲走盞」。



網上流傳1段男司機因違例泊車被抄牌，激動爆粗大罵交通督導員的影片。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，穿藍色上衣的男司機在佐敦吳松街激動爆粗，大罵交通督導員抄牌，「X你老X，你咁X賤格嘅，啱啱落緊貨，你夾硬要抄人」。交通督導員質疑司機正在卸貨的說法，冷靜反問「你點有落貨呀，你話畀我聽點落貨，有冇落貨？」。

佐敦男不滿抄牌狂鬧交通督導員

司機繼續粗口橫飛，連珠爆發怒斥「唔係去搶㗎而家」、「影完車頭你就出票，唔係咁X樣做人呀嘛？」、「你點解咁賤格㗎，好人好者」、「人哋都好X難搵食㗎」。交通督導員沉着冷靜應對，表示「我畀多4分鐘時間你，慢慢宣泄咗你嘅嘢」，又解釋抄牌原因「你一路都冇喺架車度」。

事發於佐敦吳松街、豪境酒店外，司機聲稱當時正在「落貨」，怒斥交通督導員「夾硬要抄人（抄牌）」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機不斷指罵交通督導員。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機：夾硬抄牌 交通督導員稱有先觀察

司機依然情緒激動指，「X你老X，人哋落緊貨嗌住唔好抄，你係夾硬要抄，你啱唔啱先，你抄到要人哋服你先得㗎嘛」。

交通督導員表示，已站在對面馬路觀察了一陣子才抄牌，「我喺對面馬路等你㗎」，司機續罵「睇見車就去抄」。交通督導員無奈說，「你今晚睇片啦，人哋拍緊㗎啦，你知唔知」，片主得悉被發現拍攝立即停錄。

司機激動大罵交通督導員抄牌，「X你老X，你咁X賤格嘅，啱啱落緊貨，你夾硬要抄人」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

交通督導員質疑司機正在卸貨的說法。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥司機：亂咁泊車就預咗畀人抄啦！

「不停講粗口都不會導致你會贏」



「違法就係違法，而家個個諗住靠惡，X下就唔抄」



「亂咁泊車就預咗畀人抄啦！周圍泊阻塞嗰時又話差人唔做，抄到你又要X，香港人就係俾呢啲人搞到低質晒」



「人哋份工就係對啲違例泊車嘅人抄牌，而你份工就負責運輸，咁你有你做好自己份工，人哋都係做好自己份工，你做咩係咁搵人老母啫？你唔畀機會佢，佢係無辦法抄到你牌㗎喎？咁勞氣托咩？又唔係唔使畀，今次X咗，下次咪醒啲囉」



「其實如果冇違泊可以投訴，如果真係違泊有咩好X呢？佢個工作係抄牌，返工唔使做嘢，你份工得咩？而家啲人真係好搞笑，阻住你又嘈乜都1823，到自己錯又嘈，放你又選擇性執法，唔放你又乞衣，個個都大條道理，總之講到尾就係自己啱晒」



司機情緒激動指，「你抄到要人哋服你先得㗎嘛」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民嘆做運輸搵食難 籲給通融空間

「以前香港真係唔係咁，抄牌起碼前後望一望有冇人落緊貨先，而家係一嚟到立即第一時間抄」



「有時搵食車如果上落貨即刻駛走應該可以寬鬆啲處理」



「違泊係唔啱，但都可以有人情味嘅，好多落貨呢啲，行埋去叫佢爽手啲佢哋都會識做，同埋呢啲搵食車唔係違泊嘅慣犯（擺低架車人都唔見嗰啲）」



「佢係違例，但你可以先驅趕，佢唔走你先抄囉，又唔係無人喺度，你抄一抄可能人哋無咗半日或1日人工！」



「好多職業司機都試過，一入去公廁唔夠2分鐘出嚟就抄咗牌，半見村公廁、曉光街公廁、九龍灣公園公廁都係黑點！」



「好多時舊區都無停車場，就算有，停完車拉貨去舖，1日都送唔到幾單，最終咩人受咗？咪就係運輸業要加價，之後舖頭又要加價，咪又係市民食咗」



「好多位置有得你唔違泊咩，有啲位置24T車（24噸貨車）根本入唔到停車場去到咪只可以泊出面快手落貨走人。有啲位置搵晒周圍錶位同停車場都係X咁遠，又要成車貨都係嗰間舖，一定泊埋唔阻人位置快手落完就走啦」



交通督導員表示，已站在對面馬路觀察了一陣子才抄牌，「我喺對面馬路等你㗎」，司機續罵「睇見車就去抄」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

違例泊車定額罰款400元 阻礙公職人員執行公務可罰款及監禁

目前在香港俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，已增加至400元。而根據《簡易程序治罪條例》第23條「抗拒或阻礙公職人員或其他依法執行公務的人」，任何人抗拒或阻礙依法執行公務，或獲合法授權或合法受僱執行公務的公職人員或其他人執行任何公務，或抗拒或阻礙他人合法地協助上述公職人員或其他人執行任何公務，均可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

有網民指出違泊就該罰，「犯法就係犯法！支持執法」；也有網民認為法律不外乎人情，「你抄私家車就話，人哋搵食車，都咁樣抄人」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

公眾地方行為不檢可罰款5,000元、監禁1年

另根據《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁12個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）