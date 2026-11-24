八月的那個星期，留美群裏傳得最廣的一句話是「我offer簽了，學校讓我先別交CPT申請」。十一月的這個星期，大家收到的郵件換了個方向：可以重新遞交申請了。



如果說11月16日的判決是給F/J身份鬆了一點綁，那美東時間11月17日這場來自波士頓聯邦法院的全國禁令，就是給數十萬在讀留學生的實習之路踩下了重啟鍵。

那項要求實習課程必須全系必修的CPT新政，現已被緊急叫停。UIUC、NYU、哥大、耶魯等校開始處理此前積壓的CPT申請，這條支撐很多留美學生求職的關鍵通道，恢復運轉了。

關於美國國際學生課程實習訓練（CPT）最新法院禁令的動態公告。（NAFSA官網截圖）

留美圈的八月風暴

故事回溯到今年8月。 SEVP連續兩輪發布指引，對沿用多年的CPT申請門檻做出重大調整：

想要用CPT實習，這份實習對應的課程，必須是該專業所有學生都必修的內容。如果只是選修課、暑期實習課程，或是不做也不影響畢業的項目，就沒有資格申請CPT。

消息一出，留美學生瞬間坐不住了。很多項目裏最主流的暑期實習、學期穿插實習、配套學分的科研項目，恰恰就是選課模式。

大批學校緊急調整：ISSS通知暫緩接收、暫停審核、積壓申請全部擱置。



不少已經拿到實習offer的同學卡在I‑20和CPT審批這一步，眼看着到手的實習機會溜走；計劃在低年級攢科研、刷大廠前置實習的STEM學生，整條求職鏈路直接斷了。在過去數十年的慣例裏，只要實習和專業高度匹配、納入課程體系、可以拿到對應學分，就有機會申請CPT。

結果新政直接一刀切，既沒有充分前置公示，也沒有提供足夠論證，AAU、NAFSA等一眾教育組織聯合出手，將DHS、SEVP告上法庭。

沿用多年的CPT審核標準恢復生效

11月17日，波士頓聯邦地區法院Julia Kobick法官針對AAU、NAFSA等高校聯盟提起的訴訟，同時下達全國範圍的stay和初步禁令。

在全國範圍內，DHS與SEVP暫時不得推行這兩份8月發布的政策指引；與此同時，初步禁令為提起訴訟的高校聯盟及其成員院校提供額外保護，禁止當局對這些學校適用這套收緊後的審核標準。受該裁定影響，全美高校不再強制要求以「CPT對應的課程必須為全系必修課」作為申請門檻。

法院認為：

SEVP這份指引，是對沿用數十年的CPT規則做出根本性轉向，但當局沒有明確說明政策變動、沒有提供充分論證，也沒有評估高校和留學生長期依賴舊規則形成的安排，屬於武斷且反覆無常的行政調整，不符合《行政程序法》要求。法官同時指出，即便當局把文件包裝成非正式指引，也不能脱離司法審查。



判決落地之後，沿用多年的CPT審核標準恢復生效。

只要實習內容和專業方向匹配、納入正式課程安排、可以拿到對應學分，即便對應的課程不是全系必修課，也滿足CPT申請的基礎條件。

消息傳到各個高校後，此前處於停滯凍結狀態的CPT審核流程陸續重啟。

作為國際生大戶、STEM和CPT申請量最高的一批院校，UIUC、NYU在政策落地之後第一時間解除內部暫緩，啟動積壓申請的複核與審批，隨後哥大、耶魯等院校也陸續跟進。

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CPT解決了 OPT還沒有

雖然看起來很像，但是本次解決的CPT問題，在讀期間，綁定課程、拿學分的實習，學期實習、暑期科研、項目配套實習大多屬於CPT。

而OPT（畢業後實習）的相關規則目前沒有變化。網上流傳的高額收費、延期漲價方案還只是提案，並未正式落地生效，本次判決並不涉及OPT相關政策。STEM OPT、H1B這條身份銜接通道獨立於本次裁決之外，後續的行政調整與訴訟動態，我們仍會持續關注。

另外，這次勝訴不等於Day‑1 CPT等爭議類項目就安全了。法院只是暫停了「必須全員強制」這條新增門檻，兩份8月指引本身並未被永久撤銷。長期被ICE、SEVP重點稽查的掛靠、虛假課程項目，風險依舊。

落到留學生身上 到底改變了什麼

對於美本低年級以及剛入學的研一同學而言，不少首輪實習和科研機會都依託帶學分的選課項目，如果新政正式落地，這部分機會會直接受限。隨着舊標準恢復，大家可以按照原本節奏籌備暑期實習、實驗室科研以及校企合作項目，保住了早期的實習渠道。

而STEM方向很多實驗室輪轉、校企合作項目、大廠前置實習同樣屬於學分選課模式，也是本次新規主要限制的對象，裁決生效之後，這類合規項目重新開放CPT申請，守住了不少人爭取return offer的關鍵環節。

大家可以按照原本節奏籌備暑期實習、實驗室科研以及校企合作項目，保住了早期的實習渠道。（Unsplash＠Vitaly Gariev）

對於想要留美求職的學生，也是重大利好。

留美學生主流的求職路徑依靠CPT積累實習經歷，再通過暑期實習拿到return offer，最後依託OPT、H1B完成身份銜接，低年級CPT通道一旦關閉，整套求職規劃都會受到連鎖衝擊，這次裁定，為2026-2027屆求職學生爭取到了寶貴的準備窗口。

疊加前一日關於居留時限的裁決，留學生基礎身份規則回到熟悉的框架，大家在安排實習的同時，不必持續承受身份時限帶來的壓力，整體規劃的不確定性有所降低。

只是階段性勝利

雖然兩天連續爆出好消息，但當下還談不上「徹底放開、永久安全」。

這只是初步禁令，並不是終審判決書。

聯邦政府有權提起上訴，如果上訴翻盤，8月的CPT政策指引有可能捲土重來。DHS、SEVP依然有機會推出新版本的合規指引 ，敏感領域、敏感專業、高風險實習項目審查不會放鬆，如果學校本身內部標準更嚴，不會因為這次判決直接放水。

現在我們當然可以樂觀，但不能放鬆警惕，風險依然存在，政策瞬息萬變，當下最重要的是把現在能做的趕緊做好。

現在你要做什麼

1. 如果你的申請被擱置

立刻郵件聯繫本校ISSS，附上實習offer、課程說明，詢問是否可以重啟積壓CPT審核；優先標註課程屬於項目體系、專業匹配、可授予學分。

2. 如果正在規劃暑期／學期實習

按傳統標準準備材料，重點保證三件事：實習內容和課程高度匹配、實習是課程要求的一部分、學校可以出具對應的學分證明。

3. 如果還在選項目

避開Day‑1 CPT掛靠項目，優先選擇正規、課程和實習深度綁定的項目。

4. 如果準備OPT

那就繼續追蹤提案進度，預留備選方案，不要默認OPT已經安全。

自從特朗普（Donald Trump）第二任期以來，留美政策越來越不友好，從居留年限到CPT鎖死，很多人的留學、求職計劃被迫推倒重來。

連續兩天兩場關鍵勝訴，像是一場終於到來的及時雨。雖然這兩場判決不是終點，但起碼它釋放了向好的信號。

對無數埋頭找實習、攢科研、為未來鋪路的留學生來說，這是一個值得慶祝的節點，但仍需警惕，政策的博弈永遠不會停止。

我們會持續跟進政府上訴動態、各校正式通知、OPT提案進展，第一時間把權威消息帶給大家。

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