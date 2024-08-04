日本旅行注意：郵便局特色明信片將停產　售完即止成為絕版

許多人到日本必買的就是「當地造型明信片」，但現在日本郵便局宣布，由於製造商停產，待現在存貨賣完後就不再販售，有寫上日本各地郵局局號名稱的紅色郵筒明信片也是賣完後就停賣。



日本郵便局推出限量的「世界遺產」明信片。（日本郵便局官網）

日本郵便局從2009開始推出「當地造型明信片」，依照日本47個都道府縣當地物產、歷史、風景等特色為主題，製作一款款造型各異且風格鮮明的明信片，在台灣掀起收集風潮，每每到當地一定要買一張，自己收藏同時，寄回老家也很有紀念價值。

部分日本郵便局特色造型明信片：

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日本郵便局宣布，由於製造商不再生產，因此全國各地的存貨賣完後就停售，而另一款同樣是許多人喜歡收集的，就是寫上日本各地不同郵局局名的紅色郵筒明信片，也同樣停產、存貨賣完就不再賣。

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