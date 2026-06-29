美國30歲女狂吞保健品「養生」　就醫驚現3cm腎結石痛到崩潰

為了追求更健康，越來越多人每天服用多種維生素、礦物質、草本和膳食補充劑。專家警告，補充劑在確有需要時可以發揮作用，但若盲目混搭、重複攝入或長期高劑量服用，反而可能引發肝臟、腎臟和胃腸道問題。



英國廣播公司（BBC）報道，英國消費者組織Which?近期調查發現，76%的受訪者定期服用至少一種補充劑，近五分之一的人每天服用四種或以上。

三年前，30歲的美國西雅圖品牌博主史密斯（Ginger Smith）開始吃各種補充劑。她曾大劑量服用維生素C、維生素D、薑黃素和消脹類補充劑，還經常喝含電解質的水。

30歲的美國西雅圖品牌博主史密斯（Ginger Smith）開始吃各種補充劑。（示意圖，Unsplash@Towfiqu Barbhuiya）

一開始，她覺得自己身體很好，也很有活力。但幾年後，她因為嚴重的下背痛去看醫生，檢查發現腎臟裏有一顆兩三釐米大的腎結石，必須通過手術取出。醫生告訴她，這顆腎結石可能與她每天混着吃多種補充劑有關。

金格說，她從沒想過自己原本想改善健康，最後卻讓身體變得這麼糟。如今她已康復，每天只服用一片複合維生素，並說感覺和過去服用多種補充劑時一樣健康。

專家也關注補充劑對肝臟的潛在風險。

西班牙馬德里拉巴斯大學醫院胃腸病學專家帕拉雷斯醫生（Pedro de Maria Pallares）說，越來越多患者因草本補充劑引發的肝臟問題求診。

美國研究顯示，在所有藥物性肝損傷病例中，20%是由草本和膳食補充劑混合使用造成。

美國研究顯示，在所有藥物性肝損傷病例中，20%是由草本和膳食補充劑混合使用造成。（示意圖，Unsplash@Ksenia Yakovleva）

英國皇家全科醫師學院主席布朗（Victoria Tzortziou Brown）也提醒，患者未必意識到自己正在重複攝入某些成分、超過推薦劑量，或服用可能與處方藥產生相互作用的產品。她說：「更多並不總是更好。」

英國營養師斯塔夫里迪斯（Kristen Stavridis）則建議，沒有基礎疾病的成年人應優先保持均衡飲食；若懷疑缺乏某種營養素，應先諮詢醫生，並查看標籤上的每日推薦攝入量。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】