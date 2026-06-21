米含重金屬傷肝腎恐致5癌症！專家教正確洗米減風險 飯煲洗米最錯

白米是許多家庭餐桌上的主食，但若稻米在種植過程中受到重金屬污染，長期食用恐對健康造成潛在威脅。對此，有專家表示，若長期攝取仍可能在體內累積，進一步增加腎臟疾病、骨骼病變，甚至超過5種癌症風險，因此大家在選購、清洗及保存白米時都不可輕忽。



台灣林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，稻米在生長過程中可能因土壤及灌溉水源受到污染，而吸附鎘、砷等重金屬。顏宗海表示，過去台灣西南沿海地區曾因人們長期飲用受無機砷污染的地下水，造成烏腳病盛行，並增加膀胱癌、肝癌、肺癌及皮膚癌等疾病風險，顯示重金屬對人體健康的危害不容小覷。

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顏宗海說明，若稻米含有鎘，約有6%會被人體吸收，雖然大部分會排出體外，但若每天持續攝取，鎘仍可能逐漸累積於骨骼與腎臟。當骨骼中的鎘濃度過高時，可能導致骨質脆弱、自發性骨折，日本過去就曾發生著名的「痛痛病」，即與鎘中毒有關；而累積在腎臟中的鎘，則可能造成腎功能受損甚至腎衰竭。

此外，顏宗海指出，無機砷同樣屬於一級致癌物，除了可能損害肝臟與腎臟外，也會引起皮膚病變及周邊血管疾病。無論是鎘或砷，長期暴露都可能提高肺癌、肝癌、膀胱癌及皮膚癌等多種癌症風險。

至於重金屬污染來源，顏宗海表示，除了天然環境因素外，部分工業廢水若未妥善處理，也可能透過灌溉系統污染農地，進而影響稻米品質。他提醒，鎘在人體內具有高度累積性，半衰期可長達20至30年，因此即使每次攝取量不高，長年累積仍可能對健康造成影響。

針對大家關心的洗米方式，顏宗海建議，煮飯前可將白米至少清洗2至3次，有助降低部分附著於表面的污染物。他也提醒，盡量不要直接使用電鍋內鍋洗米，尤其是不沾鍋塗層內鍋，避免因刮損塗層而增加其他健康風險。

至於有機米是否較安全，顏宗海強調，有機認證主要代表種植過程未使用農藥，並不等於完全沒有重金屬污染風險。因此購買時仍應選擇信譽良好的品牌，以提高產品來源透明度與品質保障。

在保存方面，顏宗海建議，大家可優先選購小包裝或真空包裝白米，開封後應放入冰箱冷藏或冷凍保存，避免因潮濕發霉產生黃麴毒素（黃曲霉毒素）。此外，煮好的米飯應盡量當天食用完畢，若需保存也應儘速冷藏，以降低仙人掌桿菌等食物中毒風險，守護日常飲食安全。

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