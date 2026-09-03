長壽｜111歲還能做家務　4習慣是秘訣　三餐吃得「雜」尤其愛吃魚

你能想象嗎？一位111歲的老人，不僅自己生活能自理，還能掃地、擦桌、擇菜做家務。她就是王改英奶奶，生活在有「世界長壽鄉」美譽的江蘇如皋。要知道在當地流傳着一句順口溜：「六十小來七十俏，八十滿街跑，九十隨便找，百歲精神好。」



作為全國百歲老人最密集的地方之一，江蘇如皋現有百歲老人600多名，90歲以上老人超萬名。可以說，在這裏80歲都還只能算「年輕」。

王改英老人（左二）與家人（江蘇民政微信公眾號）

在很多人的認知中，百歲老人多半虛弱遲緩、需要全天照護。但今年111歲王改英奶奶，徹底打破了這種認知。她精神矍鑠，日常更是不服老，堅持做着力所能及的家務。

這位「不服老」的王改英奶奶，到底有甚麼長壽秘訣？我們從她的一日三餐、生活習慣裏，挖出了4個長壽習慣，建議每個人都學學！

長壽習慣一：三餐吃得「雜」，尤其愛吃魚

王改英奶奶的一日三餐很簡單，但注重營養均衡。早飯常常是稀飯、鹹菜加雞蛋；午餐吃米飯和清蒸魚，再加一小碟時令蔬菜；晚飯往往是一碗清湯麪，再加一個雞蛋。王改英奶奶家人介紹，家裏人常變着花樣給老人做飯。拿主食舉例，今天包餃子，明天蒸饅頭，儘量頓頓不重覆。

魚肉是王改英奶奶的心頭好，尤其愛吃淡水魚，燉得軟爛好消化；紅燒肉她也偶爾夾兩塊，嚐嚐味兒就放下，不貪多。她常說，

吃得雜一點但不能過量，比甚麼都強。

營養均衡，就是在給身體這座精密的「大廈」不斷輸送優質建材。日常飲食記住三點：主食粗細搭配，多吃雜糧；足量攝入蔬菜，適量補充魚蝦、蛋奶、瘦肉；油炸、高糖高鹽食物，嚴格控制。規律進餐，吃得雜一點，營養更全面，身體自然就紮實了。

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長壽習慣二：家務就是運動，儘量能動就動

王改英奶奶一輩子務農，一百歲出頭時還能下地摘花生、摘瓜。隨着年齡越來越大，腿腳稍顯不便後，那股要強的勁兒一點沒減，常說的一句話是「我哪兒老了？這不還能動嘛！」

擦桌、擇菜、疊衣……這些日常瑣事，王改英奶奶堅持不依靠別人，能自理的事情就自己動手做。家人勸她少做點、多歇歇，她還會不高興：

幹活就是活動筋骨，可以通血脈，動起來才能老得慢。

不少人總覺得做家務只是瑣事，算不上運動，寧願花錢辦健身卡，也不願動手收拾房間。其實拖地、擦窗、整理收納，都是低成本日常鍛鍊，尤其適合中老年人群以及缺乏專門運動時間的上班族。

2013年，發表在《公共科學圖書館-綜合》（PLOS ONE）上的一項研究發現，男性多做一些比較繁重的家務，其全因死亡風險可以降低到原死亡率的71%，癌症死亡風險可降低至接近一半；參與輕型家務的男性癌症死亡率降低至原死亡率的67%。④

長壽習慣三：心態温和不計較，常常做善事

王改英性格温和，與人為善。她的家人介紹，王奶奶給自己定了一個規矩——每天做一件微小的善事。有時就是簡單誇誇家人幾句，有時則是給老朋友發去一句問候。她笑着說：「做點善事，我心頭高興！」

日常生活中，王改英奶奶也很少與人爭執。遇到不痛快的事，她有一個自己的「消氣」方法——睡覺。

我絕不把煩心事帶上牀。每次睡一覺後再回頭看，會發現很多事情不值得生氣，那就乾脆別生氣。

王改英的孫子浦建華今年60歲，他感慨：「奶奶長壽的秘訣就是心態好，大事小情從不計較。」在這個五世同堂的家裏，尊老愛老的家風，也滋養着每一位晚輩。

其實，大量研究早已證實，「心態好」是長壽老人共同的秘密。你見過哪個長壽老人每天與人爭執不斷、經常發脾氣、生悶氣的嗎？所以，保持良好的心態，是打開長壽大門的一把鑰匙。

2019年發表在《美國科學院院刊》（PNAS）的研究發現，樂觀的人平均壽命提升11%～15%，換算下來大約能多活10年。心態最樂觀的女性，比悲觀同齡女性平均壽命長14.9%；樂觀男性相對悲觀同齡人，壽命多出10.9%。另外，和悲觀女性相比，樂觀女性順利活到85歲的可能性是悲觀女性的1.5倍。⑤

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長壽習慣四：好好睡覺，是身體最低成本修復

王改英奶奶的作息像鐘擺一樣規律：晚上7點睡，早晨7點起，白天再小憩一兩次，幾十年雷打不動，這也是她長壽的習慣之一。

睡覺，或許是我們能找到的最低成本的「身體修復方式」。生活中不少情緒和健康問題，好好睡覺就能明顯緩解和改善。

睡眠是身體自我修復的重要手段：深度睡眠時，大腦在清除導致認知衰退的代謝廢物，同時鞏固記憶；免疫細胞活性提升，加速修復受損細胞；充足穩定的睡眠，還能讓情緒平穩，不容易煩躁焦慮。

規律睡眠很重要，儘量固定入睡和起牀時間，保證每晚7～8小時睡眠。睡前一小時放下手機，減少藍光刺激，給身體留出緩衝時間。好好睡覺，無需額外花費，就是養護身心性價比最高的選擇之一。

寫在最後

王改英奶奶的長壽故事，讓很多人看到最樸實的「長壽秘訣」，都藏在日復一日的健康好習慣裏。適度勞作不讓身體「生鏽」，心態豁達少鑽牛角尖，三餐和作息保持規律，不胡思亂想、不生悶氣、日行一善，哪怕是給陌生人一個簡單的微笑。把這些簡單到極點的習慣堅持下去，健康長壽自然會悄悄向你靠攏。

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本文綜合自

①2025-10-29江蘇新聞《拜訪長壽之鄉最長壽老人：110歲！愛吃白酒泡飯、白酒泡麪，三個孫子合力贍養》

②2026-07-21健康時報《111歲壽星不服老》（記者 喬芮）

③2025-12-31人民網《敬老+善治 江蘇如皋繪就長壽之鄉幸福底色》（記者 王繼亮）

④Yu R, Leung J, Woo J. Housework reduces all-cause and cancer mortality in Chinese men. PLoS One. 2013;8(5):e61529.

⑤Lee LO et al. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. ProcNatlAcadSciUSA2019Sep10;116:18357.



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