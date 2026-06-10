長壽｜90歲鍾南山院士：人類活到120歲不是夢！教6秘訣健康養生

你能想象自己活到120歲嗎？先別急着搖頭。5月5日，「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士鍾南山在一場活動中，給出了肯定的答案：「未來這10年，我非常相信人類會活得更長，將來人們活到120歲不是夢。」



即將90歲高齡的鐘南山院士，絕不是憑空喊口號。他從細胞分裂周期、人體生長期等科學角度推算，人類的自然壽命上限，確實能達到120歲。可現實是，大多數人活不到。為什麼？

鍾南山院士一針見血地指出：健康與壽命，60%由生活方式決定，遺傳只佔15%。長壽的「鑰匙」，一直握在你自己手裏！

90歲鍾南山院士的長壽秘訣（01製圖）

鍾南山院士指出長壽的「鑰匙」，主要握在我們自己手裏。日常生活中要注意甚麼？👇👇👇

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長壽的「鑰匙」，一直握在你自己手裏

為什麼大多數人活不到100歲？關鍵在兩個字：自己。

鍾南山院士曾指出，健康與壽命，60%由生活方式決定，遺傳因素只佔15%。換句話說，長壽的「鑰匙」，主要握在我們自己手裏。

令人敬佩的是，即將90歲高齡的鐘南山院士，自身就是這套長壽理論的最好踐行者。很多人不知道，他曾因長期高強度工作透支身體，2004年突發心肌梗死，術後植入心臟支架；高血壓病史更是長達20餘年，還有家族遺傳史。可即便如此，如今快90歲的他依舊精力充沛、堅守一線。門診查房、疑難病例會診、指導青年醫生、出席學術會議、普及健康知識……每天的日程安排得滿滿當當。

鍾南山院士用親身狀態證明：長壽不靠天賦，全靠後天經營。而他的長壽養生秘訣，樸素又實用。

2026年3月，他在《人民日報》刊文指出：「健康的根本在自身。」核心就五件事：心理平衡、合理膳食、適當運動、戒煙限酒、早診早治。①

鍾南山院士堅持的6個長壽秘訣

秘訣一：雷打不動的「半小時午覺」

「睡眠對所有的人來說都很重要，保證充足的睡眠時間是健康的需要。」鍾南山院士幾十年如一日、雷打不動的規律作息，可能是走向長壽的第一步，值得很多人學習。

工作時間裏，鍾南山院士常常忙碌在臨牀與研究一線，每天的日程排得很緊，但休息時間裏，他幾乎從不熬夜，早睡早起。他表示，自己一般在晚上11:30左右入睡，固定在早上7點起牀。

鐘南山院士表示，自己一般在晚上11:30左右入睡，固定在早上7點起床。（央視一套）

此外，他還有午睡的習慣，時間會在半小時左右。「午覺是一個重要的加油站。我每天午休半小時，對一天的工作影響很大，特別是下午工作起來精力會更好。」多個研究也早已證實，每天半小時內的午休，能顯著降低心血管疾病的風險。

秘訣二：每天「第一餐」一定要吃好

「早餐要吃得好」是鍾南山院士反覆強調的養生要點。2019年，在廣州亞洲美食節首場論壇——「美食與健康養生」上，鍾南山的早餐食譜一公布，在場觀眾全都「哇」了出來。

他的早餐以奶、豆蛋、果蔬為主，搭配有橙子、雞蛋、紅豆粥、芝士麵包片、牛奶。（鐘南山）

他的早餐以奶、豆蛋、果蔬為主，搭配有橙子、雞蛋、紅豆粥、芝士麵包片、牛奶。「早餐的能量攝入，起碼要佔到全天的30%，要吃好。我一直非常注重早餐的營養搭配。」鍾南山還透露了他每天的用餐時間，一般早上7點吃早餐、中午1點吃中餐，晚上8點才吃晚餐。

「一天飲食的分配也很重要，早晨要好，中午要飽，晚上要少。但是，這在中國目前很難做到，很多人習慣晚上吃大餐。」鍾南山認為，飲食和長壽的關係非常密切。②

秘訣三：吃飯上從不碰兩條「紅線」

關於飲食健康，鍾南山院士多次強調不碰兩條「紅線」：別吃太飽、別吃太鹹。

「長期飽食會導致大腦早衰。飽食誘發人腦內纖維細胞生長因子活化，是促使腦動脈硬化的元兇，使人記憶力下降，可能引起老年痴呆。」鍾南山院士指出，過飽還會加重腸道負擔，引發腸胃疾病，還易誘發高血壓、脂肪肝、糖尿病等「三高」富貴病，甚至提升腫瘤發病風險。

鍾南山建議，少吃鹽，避開過鹹的食物，做飯少放鹽。尤其有高血壓的人更要嚴格控制鹽的攝入。②

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秘訣四：把規律運動刻進「骨子裏」

鍾南山院士的養生清單裏，「堅持運動」是不可或缺的一環。2024年，鍾南山在一場活動上表示：「我自己的座右銘是，把運動看成和吃飯、睡覺一樣重要。」

在視頻節目中，可以看到在他十餘平方米的家庭健身房裏，跑步機、划船器、力量器械等一應俱全。堅持每周4次運動，有氧與力量搭配，從不間斷。

對於普通人如何運動，鍾南山指出，走路是一種非常重要的方式。人體50%的骨骼和50%的肌肉分佈在兩條腿上，而人一生中70%的活動與能量消耗都由雙腿完成。同時，人體最大、最堅固的關節和骨頭也位於腿部。雙腿如同身體的交通樞紐，承載着全身50%的神經、50%的血管和50%的血液，是連接全身的大循環系統。

鍾南山強調，只有雙腿健康，才能塑造出強健有力的心臟。老年人行走的距離越長、速度越快、步態越輕鬆，其壽命往往也越長。③

秘訣五：腹式呼吸最好的「降壓法」

最好的醫生是自己。鍾南山院士坦言，平日裏自己的工作壓力比較大，會用腹式呼吸來讓自己「靜心」。

方法很簡單：先慢慢地從鼻孔吸氣，吸氣過程中，胸廓上提，腹部會慢慢鼓起；再繼續吸氣，使整個肺充滿空氣，這時肋骨部分會上抬，胸腔會擴大。這個過程一般需要10～15秒，然後屏住呼吸5～10秒，停頓2～3秒鐘後，開始新一次的呼吸。

鍾南山指出，大多數人的呼吸只停留在胸部，而最好的呼吸方式其實是腹式呼吸，它能夠調節心律，調整心態。「這個簡單的動作給我幫了大忙！通過深呼吸訓練，所有肺泡都在產生前列腺素，它們進入血管後，可使血管擴張，血壓下降。如果可能的話，每天早、中、晚各做一次，每次10分鐘，能產生一定的效果。」

不僅如此，堅持深呼吸，還能幫助預防和改善呼吸系統疾病，包括支氣管炎、哮喘、肺氣腫等問題。④

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秘訣六：千萬不要有「扛一扛」思想

鍾南山院士強調，老年人尤其要摒棄「無症狀即健康」「扛一扛就過去」的想法，主動做好篩查，實現早發現、早診斷。

「早期發現，我們嚐到了很多甜頭。」鍾南山坦言，腫瘤防治做到早發現、早診療才是硬道理。50多年前，鍾南山看的腫瘤病人很多都是晚期。如果患者能夠在產生症狀之前就早期發現腫瘤，其治療效果天差地別。他以肺癌為例，晚期發現的生存率很低，但如果能做到早期發現，許多患者在進行手術等治療後，5年的存活率可超過85%。⑤

因此，重視早篩早診、摒棄僥倖心理，才是守護健康、抵禦疾病風險最穩妥的防線。

寫在最後

衰老是自然，但短命不是宿命。鍾南山院士用自己近90歲的硬朗狀態證明：長壽不靠天價補品，也不靠神秘偏方。它就藏在每一頓八分飽的克制裏，藏在每晚不熬夜的自覺裏，藏在邁開雙腿的堅持裏，藏在腹式深呼吸的平靜裏。



本文綜合自：

①2026-03-08人民日報《提升預期壽命最直接的抓手》

②2019-05-18科技日報《一口氣能做10個引體向上，83歲的鐘南山這樣養生》

③2021-01-25醫師報《「不老院士」鍾南山⑤ | 我的運動建議》

④2020-10-19醫師報《「不老院士」鍾南山 ①｜我有兩個減壓辦法》

⑤2022-04-23中國青年報《鍾南山：腫瘤「早發現」是治療的關鍵》



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