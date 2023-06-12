Monday Blue是真的！　研究發現急性心肌梗塞周一最易發作

許多人曾經歷過「星期一症候群」，每當周末放假結束、禮拜一回到職場或學校，就會感到特別憂鬱，提不起幹勁。外國有研究發現，星期一也最有可能發作嚴重的「ST上升型心肌梗塞」，突然暴斃！科學家指出，除了生理時鐘影響賀爾蒙，也有可能是因為在放鬆的周末過後，工作、生活壓力增加所致。



據《每日郵報》報道，愛爾蘭貝爾法斯特衛生與社會照護信託（Belfast Health and Social Care Trust）和愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons in Ireland）醫生合作，分析了愛爾蘭共1萬528名心臟病患者，其中有3416人為愛爾蘭人，7112人為英國北愛爾蘭人。這1萬多名患者都曾在2013至2018年確診「ST波段上升型急性心肌梗塞」（STEMI）」，且他們在星期一的發病率最高，風險比其他6天高出13%。

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據英國心臟基金會（British Heart Foundation）統計，英國每年有超過3萬人因罹患STEMI住院，這些患者必須接受緊急處置與治療，盡量減少對心臟的損害，醫生通常會進行緊急血管塑形手術（emergency angioplasty），來重新打開阻塞的冠狀動脈。

過去，科學家一直無法完全解釋「星期一症候群」的現象，但根據先前多項研究指出，其原因可能與生理時鐘有關。心臟病專家拉凡（Jack Laffan）表示，「在禮拜一患上STEMI的機率最高，這種現象在西方很常見」。

拉凡指出，人容易在冬季、凌晨時發作心臟病、中風，「這些變化的確切機制現在還不清楚，但我們認為可能與生理時鐘影響循環荷爾蒙有關，這可能會引起心臟病與中風。」拉凡還補充，人在休假後的工作周第一天返回職場，會感受到壓力，「壓力增加將導致『壓力荷爾蒙』皮質醇濃度升高，這可能會增加心臟病發作的風險」。

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