樂壇核數師｜睇數據預測叱咤新人獎三甲　呂爵安上榜歌最多贏面大

在五大樂壇頒獎禮中，商台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的獎項一直都以播放率作為指標，定出「我最喜愛」獎項以外，每個獎項的得主誰屬。臨近頒獎禮季節，「樂壇核數師」今個星期繼續檢視今年「903專業推介」成績，預測叱咤頒獎禮的大獎誰屬。

由於新人數目眾多，今年「叱咤樂壇生力軍」獎項將繼2012年度後，再次分為「叱咤樂壇生力軍男歌手」、「叱咤樂壇生力軍女歌手」及「叱咤樂壇生力軍組合」，三個獎項皆設金、銀、銅獎。今次將翻查2021年度樂壇新人在「903專業推介」的上榜歌排名，從而預測男、女、組合新人獎三甲。



今年「叱咤樂壇生力軍」獎項由3個變9個。（陳順禎攝）

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Edan有望以量取勝

在商台尚未宣布分拆新人獎前，呂爵安（Edan）、張天賦（MC）和曾比特（Mike）三位男新人都擁有一首冠軍歌，早已被視為三甲大熱，在他們都繼續有新作品面世下，生力軍男歌手獎三甲將會由這三位超級新人包辦。比較三人的整體成績，Edan三首個人作品《E先生 連環不幸事件》、《小諧星》和《My Apple Pie》非冠即亞，比MC和Mike優勝，加上與隊友盧瀚霆（Anson Lo）合唱的《突如其來的心跳感覺》，意味Edan已經有3.5首上榜歌。從上榜歌數量及整體成績來看，Edan贏得男新人王的機會較大。

本來已經有3.5首上榜歌的Edan，單計上榜歌數量已經比MC和Mike多。近期他再派上與邱鋒澤合唱的《一表人才》，勢要拉闊領先優勢。（呂爵安Facebook圖片）

「Gigi」包辦女新人金、銀獎

女新人方面，張蔓姿不但憑第二首單曲《深夜浪漫》，成為唯一一位贏過一首冠軍歌的女新人，今年亦有另外兩首派台歌《姿態》（亞軍歌）及LOVELOST（第12位），在眾多女新人中一枝獨秀，十分有機會贏得女新人王。而另一位Gigi炎明熹在年底異軍突出，出道作《真話的清高》不但高企過亞軍位置，目前仍未落榜，尚有機會贏得商台冠軍歌，看來能後來居上成功衝擊銀獎的機會不少。銅獎方面，暫時前Dusty Bottle成員Kerryta（周子涵）憑一首亞軍歌《心野》領先。說到這裏，很多讀者都會非常關心，假若今年叱咤頒獎禮由ViuTV轉播，而炎明熹最後能贏得女新人三甲並親自領獎，豈不是意味有TVB歌手亮相友台？

相比賽果，似乎外界比較關心炎明熹一旦贏得女新人獎項時，她會否親自到會場領獎，變相在ViuTV亮相。（劉傳謙攝）

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石山街幾乎篤定贏組合新人王

組合新人獎的局勢相對明朗，二人樂隊石山街可說是從頭帶到尾，前兩首上榜歌《暗戀家》和《幻象》都登上第7，最新派台的《石山派》更在今個星期躋身季軍位置，比較其他組合的上榜歌整體成績，石山街贏得組合新人王的機率非常高。其他組合方面，MC $oHo & KidNey今年憑亞軍歌《係咁先啦》爆紅，第二首派台歌《跌嘢唔好搵》也成功上榜，要躋身三甲並不是問題。反而年初以新人獎為目標的P1X3L，成績未如理想，出道作《Braceless》只排第9，後續以OMG名義派台的《Oh My God》也沒有上榜，若然新歌《Just Lean On Me》同樣未能上榜，或許會三甲不保。

同樣是今年的樂壇新人，有份現身叱咤頒獎禮記招的惡夢扭蛋會否以黑馬姿態，成功殺入組合新人獎三甲？（劉傳謙攝）

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