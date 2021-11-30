樂壇核數師｜呂爵安年底再出殺手鐧　勢奪商台男新人金獎

今年的樂壇新人大戰中，又以男歌手競爭最激烈。呂爵安（Edan）、張天賦（MC）和曾比特（Mike）三位男新人都擁有一首冠軍歌，早已被視為三甲大熱，而Edan的上榜歌在商台非冠即亞，數量上又憑一首合唱歌佔優，被視為贏得今年商台新人王的大熱人選。不過Edan沒有放慢腳步，在近日推出與台灣歌手邱峰澤合唱的《一表人才》，勢要進一步鞏固領先優勢。
在派上新歌前，Edan已經擁有3.5首上榜歌，數目是今年新人之冠，當中《E先生 連環不幸事件》成為冠軍歌，《小諧星》和《My Apple Pie》則是亞軍歌，加上與隊友盧瀚霆（Anson Lo）合唱的《突如其來的心跳感覺》（最高位置第14位），令Edan開始建立明確優勢。《一表人才》MV推出短短10日，已經錄得超過150萬點擊次數，可見歌曲深受網民歡迎，相信作品在派台後會順利打入商台，進一步擴大新人王優勢。
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