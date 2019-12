兩個「中女」的故事：由肥腫難分至能屈能伸　女人30才學芭蕾舞

鋼琴和芭蕾舞給人一種很唯美、優雅的感覺,讓不少人常會幻想自己有一天也能穿上尖足鞋翩翩起舞,或是坐在鋼琴前如行雲流水般彈奏…惟,這兩者的學習黃金時間都被設定在兒時時期,仿彿錯過了,它就永遠只是一個夢,即便很想,也不敢付諸行動。 年底,為自己訂下新一年的人生清單時,發現清單上有一件想做的事,一直騷動着自己的思緒,卻始終沒有機會去做?究竟是真的做不了,還是藉口太多?

受李光耀年逾70還堅持學中文的事蹟啟發,Denise心怡下定決心學鋼琴。(馬來西亞東方網)

萬素君和Denise心怡同樣已邁入30歲,而她們分別都是芭蕾舞和鋼琴的「初哥」。當初計劃練舞、學琴,她們身邊確實出現許多質疑聲音,包括「十根手指都僵硬了,還彈到琴嗎」、「筋骨不比小孩子柔軟,你還下得腰、開得了一字馬嗎」,甚至有人認為她們自討苦吃,因為她們早已過了那個需要努力學習階段。

「為甚麼要限定只有在兒童時期才能學習?」​​今年32歲的Denise心怡說,人生其實有很多東西可學,若限定要在20歲之前學完,那未免太辛苦了。她自小就有一個鋼琴夢,但因為小時候家庭沒辦法負擔,只好暫時把夢想擱置。「小時候我家有一台表姐表哥留下的鋼琴,即便一竅不通,也會坐在琴椅上亂彈一通。」對她來說,鋼琴是一個既唯美又優雅的樂器。「中學時期,有一次和大夥一起去度假,當時度假屋裏有一台鋼琴,隨團有一位會彈琴的女生。」她還記得隔天早上是被琴聲喚醒的,當她從臥室走到大廳看到女生彈奏的畫面時,她說:「那一瞬間,真的希望自己可以是畫面裏的女主角。」

鋼琴一直是她小時候的夢想,卻一直等到29歲那年才行動。「其實我一直都有把學鋼琴的事情放在心上,只是沒有行動。」29歲那年,即是2015年,新加坡資政李光耀逝世的年份。「當時各大媒體都製作了有關李光耀的生平紀錄。」當時,Denise心怡被李光耀年逾70還堅持學中文的事蹟吸引,她說:「一個如此成功的老人家都沒有選擇放棄,我們其實也不過30歲,憑甚麼說,自己已經老了,沒有學習的必要了呢?」她續說,李光耀是在該年3月去世,我國也在同年4月開始徵收6%消費稅。「那時為了避免消費稅,我『敢』在4月來臨之前,買下一台數千令吉(1000馬來幣約等於1868港元)的鋼琴。」

她會說「敢」,而非「趕」是因為當時她還沒開始上課,卻不理三七二十一先把琴買回家。「我不想給自己有理由再推搪或放棄。」她自認是一個特別容易放棄的人,中學時期,曾與朋友一起學習吉他、打鼓,但一直都是三分鐘熱度。此時,她突然說:「學鋼琴好像是我堅持最久的一次。」她學琴至今已有3年,現已完成第四級別考試,終極目標是第8級。「因為這次是我真正想學的東西,並非為了滿足父母需要,也不是為了應酬朋友。」

同為32歲的萬素君在求學時期就愛跳舞,但出社會後,就沒辦法再參與。(馬來西亞東方網)

練舞,重新了解自己

同為32歲的萬素君在求學時期就愛跳舞,但出社會後,就沒辦法再參與。「近年,我一直很想上舞蹈課程班。」但她坦言,自己不曾把芭蕾舞列入清單。「因為我一直覺得芭蕾舞很美,很輕盈。」從小身材就豐腴的她說,曾經也擔心自己穿不下緊身的芭蕾衣服,甚至擔心自己贅肉袒露在眾人眼前,忍受別人的指指點點和眼光。

雖然她笑起來就像個「大笑姑婆」,給人一種非常開朗的感覺,但蕾舞導師Nell Ng說,萬素君雖然很有自信,卻不了解自己。萬素君坦言,自從學習芭蕾後,她確實更了解自己,無論是身體上的結構還是肌肉方面的運用。她說,因為舞蹈室有一面很大片的鏡子,而她們每天都需要對着鏡子練習。「看見鏡子裏的自己,你會知道,無論是肥或瘦,她都是最美的自己。」她續說,有一次導師叫她們對着鏡子的自己說:我愛你。「剛開始時,我說不出口,但說了之後,真的感覺比之前更愛自己了!」

Nell Ng是學生眼中的嚴師,但也因為她的嚴厲,讓學生們不敢怠慢,成功把芭蕾舞技巧學上手。(馬來西亞東方網)

再等等,距離目的地就更遠了

Nell Ng是The Royal Durian芭蕾舞學院的院長,她在3年前開始開辦成年芭蕾舞班,目前擁有17名介於17歲至56歲的學生。「她們大部分都是來圓夢的人。」她說,自開辦成年芭蕾舞班以來,她經常接到諮詢來電,但很多時候,學生們都會有很多顧慮,有人擔心自己太老,也有人擔心自己太肥。

「對成人而言,他們最大的敵人是自己。」萬素君分享,Nell其實是那個推她一把的人,不然到現在她都還在「等」。兩人早因工作關係而認識,那時Nell把成人芭蕾舞的資訊上載到Instagram,萬素君便去點贊。「沒想到,Nell卻直接訊息我說:see you tmr at the class!(明天在班上見你)」其實萬素君大可不要理會,但或許她有興趣,也想藉此提升自己,所以應約了,更堅持了3年。

(馬來西亞東方網)

「很多人會說,成人柔軟度不及小孩,但我不怎麼認為。」Nell指,在香港有一位70歲的老婦人Carmen便是在63歲那年才開始學芭蕾舞,5年期間考獲8級,由肥腫難分練至能屈能伸。她說,只要有學習的心,成人最後也會學到箇中的動作和技巧。萬素君亦說,柔軟度是可以被訓練的,雖然她還是開不到一字馬,但至少現在可以開90度。Nell續說,由於成人缺少推動力,所以即便他們是非常感興趣,也會一直等,提不起行動。「有時我會忍不住問他們,到底你們等甚麼?等自己變得更老?等自己後悔?」

Denise心怡當初其實也等了10年。她一直有要重拾童年夢到計劃,卻一直沒有行動。直到鼓起勇氣行動的那一刻,她是這樣想的:不想10年後埋怨自己當初沒有行動。「我更不想把我的夢想套在我未來的孩子身上。」她認為,每個孩子都是獨立個體,而不是父母的附屬品,他們沒有替父母圓夢的責任。

說起鋼琴,Denise心怡格外興奮。她說,由於學鋼琴不能留指甲,即便很愛美,也沒辦法留長指甲或做指甲彩繪,但她不認為這是犧牲。不過採訪當天,碰巧遇上她剛考完試,所以這段期間是她的「蜜月期」。(馬來西亞東方網)

鶴立雞群不覺丟臉

由於鋼琴和芭蕾舞的學習黃金時間被設定在兒時時期,所以大部分學生皆以兒童為主。「我的鋼琴班是一對一,但老師和我同年哦!」Denise心怡笑說,還記得去年第一次去考試時,考生們都被安排坐在一間房間等候。「考生最低年齡是9歲,她當時還在我面前很活潑地跳舞,和我形成很大的反差。」還有家長問說:「怎麼年紀那麼大才來考試?」她說,雖然不至於丟臉,但還是覺得很尷尬。

今年8月,她亦剛完成了第四級的鋼琴考試。「這次的情況比上次來得好,因為有了心理建設。」不過,這次卻讓她在電梯口遇見一個和她年齡相仿的女生。「那時我還心想,終於不只有我一個成人。」後來,她才發現原來該名女生已經是一名鋼琴老師,當天陪學生們一起去考試。說到這裏,Denise心怡已經笑不攏嘴。

(馬來西亞東方網)

持之以恆不急躁

Nell是學生眼裏的嚴師,只要一個月缺堂2次(一個月4堂課),她就會直接請學生不用再來,除非學生給予充分理由;若上課時間遲到,則會罰款。「雖然是成年班,但我不想學生們都抱着來玩玩的態度。」轉頭問萬素君,難道不感到壓力?「當然壓力啊!」但她認為,由於到了她們這個年齡,父母已經沒有向他們施壓,也沒有訓導主任或老師,更何況她是自僱人士,沒有老闆的管制,有時確實會像一匹脫韁野馬會跑歪。「一個星期來上一堂課,讓人來管制一下,會讓自己變得更自律。」

在外人眼裡,萬素君的體型是屬於豐腴,但她並沒有因此而自卑,當穿上芭蕾衣服,踮腳起舞的那一刻,能看得出她的自信。(馬來西亞東方網)

萬素君分享,之前上課時間定在每週一早上9時,因為住家不靠近舞蹈中心,加上適逢繁忙時段,她通常6時30分就必須出門。」因為芭蕾舞是講求整體儀態,她5時就必須起床準備,把頭髮盤起髮髻。旁人聽著就覺得有點累人,她卻樂在其中,沒想過要放棄。「每次看到自己的小小進步,都讓我很開心。」

透過學鋼琴,Denise心怡學會了處理事情不該操之過急,而是學會享受過程。她說:「去年,當我第一次考第三級的考試時,起初表現非常差,甚至出現了幾次錯誤,但我並沒有因此放棄,而是堅持把整個考試完成,最後成功考獲。」她分享,當時考官給予的評價時,雖然能感受到她的緊張,但同時發現她有堅持完成的決心。「有些同學或許因為起初的表現不好,便直接選擇放棄。」

