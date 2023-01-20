【星座大小事】十二星座裡經常被稱為「古怪人」，水瓶座絕對是榜首。他們個性思想多變，永遠看不透他們在想什麽。01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析水瓶座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。想知？即刻點擊睇片！



淺談基本個性

外界經常形容水瓶座是一個古怪人，喜愛古靈精怪、又另類的東西。由土星及天王星守護，既有舊派的保守，亦有代表新潮的天王星，這種舊交替的個性，變得我行我素難以捉摸、想法飄忽。平日較特立獨行，個性獨特、我行我素，但他們十分喜歡交流，進行思想溝通，形成呼朋喚友的現象。雖然總結識到三教九流，不同類型的朋友，但對朋友很難推心置腹。雖然社交生活很忙，實際上極需要個人空間，享受孤獨的感覺亦喜歡獨立。

他們不愛鬧翻臉，最忌諱當不成朋友。 Celia（神婆辦公室）

在愛情中的態度及個性

想要水瓶座主動追求是很難的，他們需要經過多番深思熟慮才肯行動，但經常只會想像卻欠缺行動力，若主動追求代表著他是喜歡上你。

他們也不喜歡操控伴侶，反而喜歡與對方一起各自成長。 Celia（神婆辦公室）

他們嚮往獨立和自由精神，當與水瓶座在一起時，會表現得冷淡，顯得自私。他們期望伴侶懂得照顧自己，為免自己牽腸掛肚和憂心，令他有時間去完成個人清單。然而，當他們愛上對的人，其實也願意犧牲及放下堅持，變得溫柔和有耐性，即使是不能改變的底線，亦能為你作出讓步。

在工作中的態度及表現

總是「不按牌理出牌」是他們的特色，他們不喜歡按照一般人會走的路前進，在工作表現有點執著和固執，不願意改變想法、堅持己見，令他們跟上司或同事關係變得很差，蔓延至周邊的人際關係從而影響到工作，加上他們亦習慣與同事保持距離，這種態度忽冷忽熱的個性、捉摸不住，與他人合作顯得難以接近。

最好避免單調又毫無變化的工作，那會壓抑你們的才華。 Celia（神婆辦公室）

事實上水瓶座是一個冷靜、分析能力強、具有創意，若果從事單調死板的工作，會令他們非常壓抑，亦表現不到他們的才華 。屬於水瓶座的呂爵安Edan，不愛走一般靚仔穩陣路線，主打走諧星路線，充分表現了水瓶座，喜愛另類、古怪，愛發揮自我創意的個性。

不為人知的陰暗面

水瓶座的朋友思想複雜，內心情緒飄忽，但與天秤座相似，以友善的外表和你談笑風生，只是下一秒情緒來了又會變得有點冷淡，內裡非常變幻無常，有時比巨蟹座及雙魚座來得情緒化。

他們是一個底線很低的人，但絕不是沒有底線。 Celia（神婆辦公室）

水瓶座無論對人或對事，只要覺得不值得付出和回應，只對自己有興趣的事物投注心力 ，其他一概不理，沒有興趣的事便會托詞推搪。他們底子裡是個裝傻高手，以這種裝傻扮懵的方式來掩飾懶惰又帶點自私的個性。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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