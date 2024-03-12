ENFJ｜16型人格主人公！性格/愛情優缺點：社交能手+追求浪漫愛情

ENFJ人格｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第8位的「ENFJ」（主人公），就是位天生的領導者，在人際關係中表現優秀，擁有直覺、情感及判斷力強的個性，令人值得投靠和信賴。到底ENFJ的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ENFJ性格特質1. 天生的領導者

對目標充滿熱誠的ENFJ，擅於制定遠大的藍圖，同時會積極鼓勵和團結隊員，推動大家更加邁向目標。他們為人主動直率，當大家感到迷惘時，會主動站出來，將整件事引導回正確的方向，永遠是大家背後非常穩固的「靠山」。

ENFJ｜宋雨琦曾在近日的節目中，表示自己為ENFJ。(宋雨琦微博)

ENFJ性格特質2. 社交能手

個性外向的ENFJ，常是社交場上的焦點。他們喜歡結識朋友，擴闊自己的社交網絡，同時會積極維繫關係，讓每個人都對他留下良好的印象。

ENFJ性格特質3. 最佳和事佬

相較他人，ENFJ極富同情心，會感受和慮及身邊人的想法，全力幫助和支持對方。他們亦會充當和事佬，當遇上衝突時，都會上前調解，並站在中間位置，根據眾人的觀點和需要，協商出最佳方案，以創出和諧友好的環境，促進團隊合作。

ENFJ｜姜丹尼爾也是ENFJ的代表人物。(IG@daniel.k.here)

ENFJ主人公愛情觀：

雖然ENFJ個性較強烈，不過他們所追求的愛情，都是浪漫和熱情的，渴望精神情感上的深度維繫，會向愛人無私奉獻，同時希望得到對方的了解和關懷。在遇上同樣愛思考的ENTP（辯論家），兩人能夠一拍即合，互助激勵彼此，從而有更好的發展和成長。而個性獨立的INTJ（建築師），亦能給予ENFJ適當的私人空間，讓大家都能保持美好的關係。

ENFJ天生好動、愛結交朋友，與宋雨琦個性相似。(宋雨琦微博)

ENFJ主人公事業：

對於天生好動、愛結交朋友的ENFJ而言，實在不適合死板的工作。反而需要決策或思考的工作，如管理層、老師和醫生等，則能發揮所長。他們重視團隊合作，因此面對公關或活動策劃等工作，都會得心應手。

ENFJ主人公優點：

1. 接受度高

2. 可靠

3. 熱情

4. 利他主義

5. 有魅力



ENFJ主人公缺點：

1. 過度理想主義

2. 高高在上

3. 對自己或他人都太有要求

4. 太有同理心

